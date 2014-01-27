Евросоюз угрожает России новыми исками в рамках ВТО

Евросоюз очень разочарован подходами России к принципам глобальной торговли в рамках ВТО. Об этом заявил в интервью The Wall Street Journal еврокомиссар по торговле Карел де Гюхт. По его словам, это чревато новыми исками. На что конкретно собирается пожаловаться Евросоюз, он не уточнил, пишут "Ведомости".

Угрозы прозвучали в преддверии саммита Россия - ЕС, который пройдет в Брюсселе 28 января. Будет обсуждаться новое базовое соглашение, в том числе с учетом членства России в ВТО и евразийской интеграции, заявил в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Изначально саммит должен был пройти в декабре, но был перенесен и сокращен до одного дня. Все говорит об охлаждении отношений между Россией и европейскими властями, хотя проблем, связанных с членством России в ВТО, хватает и без этого, отмечает профессор Высшей школы экономики РФ Алексей Портанский.

О разногласиях с Россией напомнил и глава представительства ЕС в России Вигаудас Ушацкас, в том числе касающихся утилизационного сбора и нежелания Москвы снижать таможенные пошлины. «Некоторые протекционистские меры, в частности санитарные и фитосанитарные меры, могут быть зачастую политически мотивированными», — заявил Ушацкас, отметив, что «подобный подход несовместим с принципами ВТО».

Жалобу в ВТО на утилизационный сбор для автомобилей Евросоюз уже подал, позже аналогичная жалоба поступила от Японии. Главная претензия европейцев — создание неравных условий для отечественных производителей и импортеров, комментирует постпред России при ЕС Владимир Чижов (его цитаты по ИТАР-ТАСС). Российские компании могли взять на себя гарантии по утилизации вместо уплаты этого сбора. Поправки в законодательство уже внесены, и с 1 января этого года утилизационный сбор придется платить и импортерам, и российским производителям.