Лидеры Евросоюза сократили программу саммита Россия-ЕС до нескольких часов

Лидеры Евросоюза сократили программу саммита Россия - ЕС 28 января до нескольких часов и отменили традиционный ужин с участием президента России Владимира Путина, пишут "Ведомости" со ссылкой на Financial Times. По сведениям газеты, столь нетипичная для евродипломатии жесткость связана с ситуацией в Украине: ЕС дал России понять, что на саммите будут обсуждаться права человека и происходящее в этой стране.

«Это не "рабочая" встреча, - заявил FT один из европейских дипломатов. — Пора определить нашу позицию во взаимоотношениях с Россией. Мы не намерены обсуждать мелкие вопросы». Россия, напротив, постарается «разбавить» повестку саммита и сконцентрироваться на традиционной торговле, экспорте энергоносителей и безвизовом режиме.

Источник газеты добавил, что ЕС намерен поднять вопрос об экономическом давлении России, которое привело к срыву подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС и масштабным столкновениям. По мнению дипломата, накал отношений Евросоюза и России находится на самом высоком уровне со времен российско-грузинской войны 2008 г.