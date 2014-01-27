Украина заняла 11-е место в мире по рассылке спама – исследование

Украина по итогам 2013 года заняла 11-е место среди стран-источников спама в мире, сообщается в отчете производителя защитных систем «Лаборатории Касперского».

Согласно данным компании, в 2013 году доля спама, рассылаемого через расположенные в Украине компьютеры и сервера, составила 3% от мирового объема.

При этом среднегодовое количество спама в мировом почтовом трафике составило 69,6%, что на 2,5% ниже показателя годом ранее.

Аналитики компании отмечают, что в 2013 году в спам-рассылках уменьшилось количество легальной рекламы товаров и услуг и выросло число мошеннических и вредоносных сообщений. При этом большинство нежелательных сообщений (74,5%) имели объем не больше 1 Кб.

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Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – одна из крупнейших в Европе компаний по производству систем защиты от вредоносного и нежелательного программного обеспечения, хакерских атак и спама. Технологии и решения компании защищают более 300 млн пользователей почти в 200 странах мира.