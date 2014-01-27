ТОП-10 (27 января)

Госдолг Украины в 2013 году вырос до $73 млрд

Украина выпустит двухлетние евробонды на 2 млрд долл. для российского кредита

НБУ впервые в этом году вышел на межбанк и предложил доллар по 8,4 грн

Средняя зарплата в Украине выросла до 3 619 грн

Украина выплатила 120,25 млн долл. внешнего долга

Украина перенесла на февраль подписание соглашения с ExxonMobil

Кабмин разработал постановление о блокировке сайтов

В Украине ухудшился индекс потребительских настроений

Доллар на межбанке достиг 8,60 грн

Гривня вошла в список самых недооцененных валют мира

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Госдолг Украины в 2013 году вырос до $73 млрд

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за декабрь 2013 года выросла на 4,335 млрд долл., или на 6,31%, - до 73,078 млрд долл. (584,114 млрд в гривневом эквиваленте), сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, за январь-декабрь 2013 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 8,583 млрд долл., или на 13,31%.

Прямой и гарантированный внешний долг в декабре 2013 года вырос на 2,477 млрд долл., или 7,07%, - до 37,536 млрд долл., и достиг 51,36% общей суммы государственного и гарантированного государством долга. Внутренний прямой и гарантированный долг вырос на 1,858 млрд долл., или 5,52%, - до 35,542 млрд долл. Прямой государственный долг правительства Украины в декабре вырос на 3,332 млрд долл., или на 5,87%, - до 60,050 млрд долл. (479,976 млрд в гривневом эквиваленте), и достиг 82,17% общей суммы государственного и гарантированного государством долга.

В том числе, внешний долг правительства вырос на 1,965 млрд долл., или 7,58%, - до 27,901 млрд долл. (38,18% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), внутренний - вырос на 1,366 млрд долл., или 4,44%, - до 32,148 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в декабре выросла на 1,004 млрд долл., или на 8,35%, - до 13,029 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 9,634 млрд долл., гарантированный внутренний долг - 3,394 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за ноябрь 2013 года снизилась на 94 млн долл., или на 0,14%, - до 68,743 млрд долл. (549,463 млрд грн), за январь-ноябрь 2013 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,248 млрд долл., или на 6,59%.

В 2012 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Законом о госбюджете на 2013 год предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года предусмотрен на уровне 483 млрд грн (30-31% ВВП), однако 19 декабря прошлого года Верховная Рада Украины внесла изменения в закон и повысила предельный уровень госдолга на 19,396 млрд грн.

По оценкам экспертов, в 2014 году Украине потребуется 17,4 млрд долл. на выплаты по внешним обязательствам.

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Украина выпустит двухлетние евробонды на 2 млрд долл. для российского кредита

Кабинет министров Украины в рамках выполнения достигнутых в декабре 2013 года договоренностей с правительством Российской Федерации о предоставлении Украине кредита в объеме 15 млрд долл. в обмен на суверенные бонды правительства Украины, разрешил дополнительный выпуск двухлетних евробондов в объеме 2 млрд долл. под 5% годовых. Об этом говорится в постановлении правительства №17 от 20 января текущего года, опубликованном на правительственном портале.

«Осуществить дополнительный выпуск облигаций внешнего государственного займа 2013 года на сумму не более 2 млрд долл. в соответствии с условиями, утвержденными постановлением Кабмина №904 от 18 декабря 2013 года», - говорится в постановлении.

Ранее первый замминистра финансов Анатолий Мярковский сообщил, что Минфин намерен до конца января выпустить евробонды на 2 млрд долл. под 5% годовых сроком на два года в рамках привлечения российского кредита.

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НБУ впервые в этом году вышел на межбанк и предложил доллар по 8,4 грн

Национальный банк Украины сегодня вышел на межбанковский валютный рынок с интервенциями, предлагая доллар по курсу 8,4 грн/долл. при рыночных котировках 8,5200 грн/долл., сообщил УНИАН участник рынка.

«На межбанковском рынке отсутствовало предложение доллара и Нацбанк вышел с интервенциями по 8,40 грн/долл.», - сказал собеседник агентства.

По информации казначея крупного банка, интервенции НБУ пока не повлияли на котировки доллара США на межбанковском рынке и стоимость валюты достигает отметки 8,6 грн/долл. «Видимо, предложение валюты регулятором было ограниченным, только «своим»», - пояснил банкир.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Нацбанк еще ни разу не выходил на рынок с интервенциями. В понедельник, 27 января, на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару к 12:00 понизились до 8,5200 грн/долл. против 8,4600/8,5000 грн/долл. на открытии торгов.

Как уточнили в компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», на рынке не сформировалась цена на продажу доллара по причине отсутствия предложения.

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Средняя зарплата в Украине выросла до 3 619 грн

Средняя зарплата штатного работника в Украине в декабре 2013 года выросла по сравнению с ноябрем 2013 года на 10,7% - до 3 619 грн, сообщила Государственная служба статистики Украины. Также этот показатель на 7,2% выше показателя средней зарплаты штатного работника в декабре 2012 года.

Как отмечается, средний размер зарплаты в промышленности составил 4 115 грн (3 759 грн в ноябре). При этом наибольший показатель зарплат зафиксирован в авиационном транспорте – 9 814 грн (9 678 грн в ноябре), а самый низкий уровень зарплат по-прежнему зафиксирован в сфере почтовой связи и курьерской службы – 2 012 грн (1 991 грн. в ноябре).

Зарплаты выше среднего также зафиксированы в сфере финансов и страхования – 6 694 грн, информации и телекоммуникаций – 4 863 грн, научно-технической деятельности – 5 258 грн. Зарплаты в бюджетной сфере традиционно оказались существенно ниже среднего. В частности, средняя зарплата в сфере охраны здоровья в декабре составила 2 706 грн (2 357 грн в ноябре), в сфере образования – 2 918 грн (2 601 грн в ноябре).

Ранее Госстат также сообщил, что задолженность по заработным платам в декабре 2013 г. сократилась до 808,167 млн грн с 1,02 млрд грн в ноябре.

Как сообщал УНИАН, средняя заработная плата штатного работника в Украине в ноябре 2013 г. сократилась по сравнению с показателем октября на 15 грн и составила 3 268 грн.

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Украина выплатила 120,25 млн долл. внешнего долга

Министерство финансов Украины осуществило выплату купонного дохода в размере 120,250 млн долл. по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в 2012 году, сообщается на сайте министерства.

«Общая сумма платежа составила 120,250 млн долл. США», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в 2012 году Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа на 2,6 млрд долл. с погашением в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за декабрь 2013 года выросла на 4,335 млрд долл., или на 6,31%, - до 73,078 млрд долл. (584,114 млрд в гривневом эквиваленте).

За январь-декабрь 2013 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 8,583 млрд долл., или на 13,31%.

Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов в феврале 2013 года на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%, в апреле - на 1,25 млрд долларов США с доходностью 7,5%. 20 декабря 2013 года Украина выпустила еврооблигации на 3 млрд долл. со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 5%.

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Украина перенесла на февраль подписание соглашения с ExxonMobil

Украина перенесла на февраль подписание соглашения с консорциумом компаний во главе с ExxonMobil по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий в понедельник, 27 января, на брифинге в Кабинете министров.

Ранее такое соглашение планировали подписать в январе 2014 года.

«В феврале мы подпишем, президент ExxonMobil был на прошлой неделе в Киеве», - сказал Ставицкий. При этом он не уточнил новую дату возможного подписания соглашения.

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Как сообщал УНИАН, в августе 2012 года межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина". В конце января 2013 года Ставицкий заявлял, что Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря.

В ноябре 2013 года в Минэнергоугля заявляли, что подписание соглашения станет еще одним шагом на пути энергетической независимости Украины и добычи углеводородов в границах государства.

В декабре 2013 года Минэнергоугля заявляло, что подписание соглашения о разделе продукции (СРП) с компанией ExxonMobil по проекту добычи газа на Скифской площади шельфа Черного моря планируется на январь 2014 года, хотя должно было быть подписано в ноябре 2013 года.

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Кабмин разработал постановление о блокировке сайтов

Кабинет министров Украины разработал проект постановления, регулирующий процесс рассмотрения вопроса об ограничении доступа к интернет-ресурсам, сообщается в тексте документа.

Согласно проекту постановления, инициировать вопрос о блокировки сайтов сможет любое физическое или юридическое лицо, направив экспертам письменное заявление. Также вопрос об ограничении доступа к интернет-ресурсам могут поднять перед Нацкомиссией по регулированию связи (НКРСИ) и сами эксперты.

Состав экспертной комиссии будет формироваться Службой безопасности Украины, Министерством внутренних дел, Нацкомиссией по фондовому рынку и Госфинмониторингом. Данные госорганы должны будут на протяжении двух дней после того, как постановление вступит в силу, сообщить о составе комиссии НКРСИ.

После проведения анализа интернет-ресурса экспертами на основании предоставленного вывода НКРСИ на протяжении 7 рабочих дней будет принимать окончательное решения по отключению сайтов.

Для инициирования вопроса о блокировки интернет-ресурсов, которые не зарегистрированы как информагентства, в НКРСИ должно поступить соответствующее письмо об отсутствии регистрации от Укргосреестра.

В свою очередь, восстановить доступ к сайту телеком-операторы и интернет-провайдеры смогут в том случае, если эксперты или Укргосреестр отозвали свой вывод или же после оспорения решения в суде.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ поднятием рук, без обсуждения, приняли 11 законов и одно постановление.

В частности, Верховная Рада приняла закон депутатов-регионалов Вадима Колесниченко и Владимира Олейника "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и в процессуальные законы относительно дополнительных мер по защите безопасности граждан", который устанавливает уголовную ответственность за клевету, запрещает распространение экстремистских материалов, усиливает регулирование деятельности общественных организаций, разрешает закрывать сайты без решения суда - на основании решения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязывает регистрировать интернет-СМИ, запрещает «незаконные» сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о правоохранителях, судьях и их близких родственниках или членах семьи, разрешает Президенту и Верховной Раде досрочно прекращать полномочия членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также содержит ряд других норм, которые ограничивают права и свободы граждан.

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В Украине ухудшился индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине в декабре 2013 года уменьшился на 5,2 пункта по сравнению с ноябрем прошлого года – до 80,3 после периода двухмесячной стабильности. Такие данные обнародовала компания GfK Ukraine по результатам проведенного исследования.

«В декабре 2013 зафиксировано ухудшение потребительских настроений украинцев. Индекс потребительских настроений (ИПН) равен 80,3, что на 5,2 пункта меньше, чем в ноябре. ИПН снизился после периода двухмесячной стабильности… Индекс экономических ожиданий упал в результате отказа от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС», - сообщила компания.

В исследовании говорится, что ухудшились ожидания потребителей относительно развития экономики страны - до 79,7, что на 6,3 меньше показателя ноября 2013 года.

При этом индекс целесообразности крупных покупок в декабре остался почти неизменным - 84,9, что на 0,2 пункта хуже ноябрьского значения.

Кроме того, в декабре прошлого года сохранилась тенденция к улучшению ожиданий украинцев относительно динамики безработицы - индекс упал на 6,4 пункта по сравнению с ноябрем 2013 года - до129.

Без изменений остались инфляционные ожидания потребителей. Соответствующий индекс уменьшился на 0,6 пункта и составил 181,7.Индекс девальвационных ожиданий вырос на 0,3 пункта - до 135,2.

"Снижение индекса потребительских настроений в декабре связано с тенденцией к постепенному замедлению темпов роста показателей внутреннего спроса, в частности, доходов граждан и объемов розничного товарооборота", - сообщили в компании.

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Как сообщал УНИАН, ранее аналитики GfK Ukraine сообщили, что потребительские настроения в Украине за последние несколько лет стабилизировались, но остаются на низком уровне. Стабилизацию нельзя назвать положительной, так как уровень потребительских настроений в Украине остался на том же уровне, что и 14 лет назад, хотя он должен расти.

GfK Ukraine — крупнейшая компания по маркетинговым и социальным исследованиям в Украине, входящая в международную исследовательскую сеть GfK Group.

Исследование потребительских настроений в Украине компания GfK Ukraine проводит ежемесячно с 2001 года. По данным компании, оно проводится по международной методике, которая используется также в США и в странах Европейского Союза.

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Доллар на межбанке достиг 8,60 грн

В понедельник, 27 января 2014 г., на украинском межбанковском рынке цены на американскую валюту продолжали расти.

Об этом сообщает fin.biz.ua.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,4600/8,5000, к 12:00 цены поднялись 8,5200/-. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума 8,6000/-.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2436/47, к 12:00 цены выросли 0,2472/90. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2472/95. В России курс доллар-рубль поднялись, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34.5280 (+0.1130).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3655/1,3715. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,5715/11,6280, к 12:00 цены ушли вверх 11,6655/11,7750. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,7445/11,8855.

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Гривня вошла в список самых недооцененных валют мира

Украина попала в пятерку стран мира с самой недооцененной национальной валютой, свидетельствуют данные индекса «Биг Мак» (The Big Mac index) журнала The Economist за январь 2014 года.

Данные индекса свидетельствуют, что национальная валюта Украины недооценена на 51% по отношению к доллару США и на 54,3% - по отношению к евро. Предполагаемая стоимость доллара к гривне, согласно данным исследования, должна составлять 4,11 грн/долл. при действующей стоимости 8,38 грн/долл., по отношению к евро – 5,19 грн/евро при действующей стоимости 11,37 грн/евро.

По результатам исследования, в пятерку стран, национальные валюты которых недооценены на 50% и выше, вошли Индия, Южная Африка, Малайзия, Украина и Индонезия.

Российская валюта, по данным исследования, недооценена на 43,3% по отношению к доллару и на 47,2% - по отношению к евро.

Справка УНИАН. Big Mac Index рассчитывается журналом The Economist с 1986 года. Индекс основан на теории паритета покупательной способности и использует в качестве эталонной величины стоимость гамбургера в ресторанах сети быстрого питания McDonald's в разных странах мира. За основу берется цена "Биг Мака" в США, и если в какой-то стране он дешевле, то валюта этой страны считается недооцененной, соответственно, курс доллара в этой стране должен быть ниже. Недооцененность национальных валют наиболее характерна для экспортно-ориентированных стран, к которым относится и Украина.

В понедельник, 27 января, Национальный банк Украины, впервые с начала 2014 года, вышел на межбанковский валютный рынок с интервенциями, предлагая доллар по курсу 8,4 грн/долл. при рыночных котировках 8,5200 грн/долл.

УНИАН

