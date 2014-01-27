Анонсы на 28 января

* Заседание Верховной Рады Украины

* Состоится брифинг первого заместителя председателя государственной службы статистики Украины В.Пищейко на тему: «О социально-экономическом положении Украины в 2013 году».

* Пресс-конференция председателя Госавиаслужбы А.Колисныка на тему: «Итоги работы 2013 года».

* Состоится прямая телефонная линия газеты «Урядовый курьер» на тему: «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства» с участием первого заместителя министра Минрегионразвития строительства и ЖКХ Украины Григория Семчука.

* Пресс-конференция на тему: «Как остановить падение курса гривни?». Участники: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера в Украине, Сергей Яременко, экс-заместитель главы Нацбанка Украины.

* Круглый стол на тему: «Налоговое перезагрузки страхового рынка: что в дальнейшем ожидает население и бизнес?». Организатор: ОО «Лига финансового развития». Участники: Борис Визиров, глава Нацкомфинуслуг (или уполномоченное лицо), Сергей Крухмалев, директор Департамента налогового и таможенного аудита Миндоходов и сборов Украины; Галина Третьякова, ген.директор Украинской федерации страхования, Александр Залетов, зам. председателя Совета «ЛСОУ»; Филипп Вотле, председатель правления СК «АХА Страхование»; Павел Нельга, председатель правления СК «Украинская страховая группа», Сергей Авдеев, председатель правления СК «Арсенал Страхование», Дмитрий Грицута, председатель правления УСК «Княжа», Юрий Ефимов, председатель правления СК «УНИКА», Игорь Гордиенко, председатель правления СК «ИНГО Украина».

* Пресс-конференция туроператора NEWS Travel, туроператора Библио Глобус и авиакомпании WINDROSE, посвящённая запуску совместной программы в Египет, Турцию и Кипр в 2014 году. Участники пресс-конференции расскажут журналистам о деталях партнёрства и о преимуществах совместной программы. Участники: Сергей Солнцев, генеральный директор туроператора «NEWS Travel»; Александр Туголуков, управляющий директор туроператора «Библио Глобус»; Владимир Каменчук, генеральный директор авиакомпании «WINDROSE».

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