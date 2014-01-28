Сегодня в Брюсселе пройдет саммит Россия - ЕС

Однодневный саммит Россия — ЕС пройдет в Брюсселе. Стороны планируют сконцентрироваться на важнейших стратегических направлениях сотрудничества, при этом возможно, что по предложению ЕС будет обсуждаться и ситуация в Украине, передает РИА Новости.

В 32-м саммите с российской стороны примут участие президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров, а со стороны Евросоюза — председатель Европейского совета Херман ван Ромпей, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон.

Встреча по инициативе европейских партнеров пройдет в сокращенном формате — вместо двух дней программа продлится один, и подписывать документы на ней не планируется. При этом рамки встречи, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, позволят провести "неформальную, обстоятельную, доверительную и откровенную беседу по всему спектру важнейших проблем".

Среди заявленных тем саммита — экономические, политические и международные вопросы. Россия предполагает обсудить двухстороннюю торговлю. Согласно российской статистике, товарооборот с Евросоюзом в 2012 году составил 410,3 миллиардов долларов, показав прирост на 4,1%. С января по сентябрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого объем "встречных товарообменов" составил 378 миллиардов долларов, показав рост на 1,7%.

Читайте такжеЕвросоюз угрожает России новыми исками в рамках ВТООдним из главных вопросов станет обсуждение судьбы нового базового соглашения России и Евросоюза, поскольку предыдущее истекло в конце 2007 года. По словам постпреда РФ при Евросоюзе Владимира Чижова, российская сторона ждет от Евросоюза политического сигнала для возобновления переговоров и рассчитывает, что 13-й раунд дискуссий о новом соглашении может пройти до следующего саммита Россия — ЕС. Стороны намерены также обсуждать ход совместной инициативы "Партнерство для модернизации".

Планируется обсудить и визовый режим между Россией и странами Евросоюза. В этом вопросе, по мнению российской стороны, слово вновь за европейцами, которые оказались не готовы подписать соглашение о дальнейших визовых упрощениях. Что касается окончательной отмены виз, то Россия рассчитывает на скорейшее начало переговоров по соответствующему соглашению и также ждет сигнала от европейских партнеров.

Россия и ЕС поднимут и газовый вопрос, в том числе трудности, с которыми может столкнуться в Евросоюзе газопровод "Южный поток".

Хотя ситуация в Украине официально в повестке дня не стоит, европейские партнеры заявляют, что намерены поднять и этот вопрос. При этом российская сторона отмечает, что никаких совместных договоренностей Москвы и Брюсселя по этому вопросу ждать не стоит — Россия не собирается ничего подписывать "за спиной" у украинских партнеров.