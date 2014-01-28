Премьер-министр Украины Николай Азаров подал в отставку, сообщила пресс-служба Кабинета министров.

«С целью создать дополнительные возможности для общественно-политического компромисса, ради мирного урегулирования конфликта я принял личное решение просить Президента Украины принять мою отставку с поста премьер-министра Украины», - говорится в заявлении Азарова, обнародованном на сайте правительства.

В своем заявлении Азаров заявил, что правительство делало все возможное для мирного решения конфликта.

«Мы делали и делаем все, чтобы не допустить кровопролития, эскалации насилия, нарушения прав граждан. Правительство обеспечивал функционирование экономики и системы социальной защиты в экстремальных условиях», - говорится в заявлении. При этом «острота и опасность конфликта» вынудили премьер-министра сделать дополнительные шаги.

«Все эти трудные годы я делал все для того, чтобы Украина могла нормально развиваться как демократическое европейское государство. Я принимал решения и брал на себя ответственность в интересах народа Украины. И поэтому могу честно смотреть в глаза каждому гражданину нашего государства, каждому соотечественнику», - заявил Азаров.

Кроме того, в своем заявлении Азаров поблагодарил Президента, народных депутатов и граждан Украины за поддержку.

«Я благодарен за доверие Президенту Украины. Я благодарен всем народным депутатам, которые все эти годы поддерживали сложнейшую работу Правительства по модернизации и реформирования страны. Я благодарен всем гражданам Украины, которые поддерживали правительство и меня лично, верили и верят в правильность политического курса, который мы проводили», - говорится в заявлении.

Также Азаров заявил, что сегодня самое важное - сохранить единство и целостность Украины.