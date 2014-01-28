Анонс на 29 января

* Заседание отправленного в отставку Кабинета министров. В 11-00 запланировано проведение брифинга главы Государственного агентства земельных ресурсов С.Тимченко.

* Начнется пресс-конференция на тему "Рынок недвижимости Киева и Украины: итоги 2013, основные тренды 2014. Торговый, офисный, гостиничный и жилой сегменты". Участники: партнер компании UTG В.Бойко, руководитель департамента стратегического консалтинга UTG В.Оборский.

* Пресс-конференция на тему: «Новое-старое Правительство: первоочередные задачи, проблемы и перспективы». Приглашены: Владимир Лановой, экс-министр экономики, Алексей Кучеренко, экс-губернатор Запорожской области, экс-министр ЖКХ. Предварительное согласие дала Людмила Денисова, экс-министр труда и социальной политики.

* Прямая линия читателей газеты «Комсомльская правда в Украине» и заместителя генерального директора КП «Киеватодор» Владимира Рожнятовского. Вопросы: «Готовы ли дорожные службы столицы к мощному снегопаду? Что мешает эффективно убирать дороги? Когда обновят снегоуборочную технику? Телефон: (044) 255-43-66

* Пресс-конференция главы Государственной инспекции Украины по контролю за ценами А.Киселева на тему "О ценовой ситуации на продовольственном рынке в Украине в 2013 году".



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