ТОП-10 (28 января)

Украина 14 марта планирует подписать соглашение о едином небе с ЕС

В 2013 году в Украине развивалась «потребительская» модель экономики

Госстат: доходы украинцев на 60% состоят из соцвыплат

Парламент освободил от НДС ввоз в Украину природного газа

Офшорная компания приобрела 25% акций «Гадячгаза»

Нацбанк помог гривне вернуть позиции на межбанке

Дефицит госбюджета за год вырос на 21,2%

Минфин привлек в госбюджет 10 млн грн на плановом ОВГЗ-аукционе

В КГГА отложили повышение проезда в транспорте

Эксперты ожидают дальнейшей девальвации гривни до 8,6-8,75 грн/долл.

***

Украина 14 марта планирует подписать соглашение о едином небе с ЕС

Украина намерена 14 марта подписать соглашение о едином авиационном пространстве с ЕС, которое было парафировано в конце ноября 2013 года.

Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил глава Госавиаслужбы Украины Анатолий Колесник.

"Если будет подписано соглашение 14 марта - то мы будем работать над нормативными документами. Необходимо будет принять 84 регуляции, из которых выходят еще 400 нормативных документов", - сообщил Колесник.

По его словам, это является основной задачей Госавиаслужбы в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Украина и Европейский союз парафировали Соглашение о совместном авиапространстве на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

Переговоры по заключению соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве начались в декабре 2007 года. Цель заключения соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционному сотрудничеству.

***

В 2013 году в Украине развивалась «потребительская» модель экономики

В 2013 году в Украине развивалась «потребительская» модель экономики, которая провоцировала рост потребительского импорта, а не рост экономики, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Государственной службы статистики Украины Вадим Пищейко.

«Сколько денег ни давай населению, оно будет покупать импортные товары, и украинская экономика от этого не вырастет», - сказал он.

По словам Пищейко, в прошлом году в украинской экономике было две беды: ориентированность экономики на внешнюю среду и высокий внутренний спрос на импортные товары.

«То, что производится украинской экономикой, потребляется внешним миром. При этом то, что потребляется украинцами, производится другими странами. То есть значительная часть полученных денег уходит за границу», - сказал он.

По словам замглавы Госстата, Украина, таким образом, кормит другие страны, в то время как спрос на товары украинских производителей снижается в результате кризисных явлений в мировой экономике.

«Такая структура складывалась все годы независимости. В 2013 году также развивалась потребительская модель за счет роста доходов населения, когда одним и локомотивов является внутренняя торговля», - добавил он.

Пищейко добавил, что в 2013 году розничная торговля показала рост на 9,5%, доходы населения выросли на 2%, а реальная зарплата – на 8,2%.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в третьем квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом 2012 года снизился на 1,3% (в постоянных ценах 2007 года), по сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора - на 0,3%. ВВП Украины в третьем квартале текущего года продемонстрировал спад пятый квартал подряд.

Официальная статистика по ВВП за 2013 год еще не обнародована.

***

Госстат: доходы украинцев на 60% состоят из соцвыплат

Зарплаты занимают только 40% в структуре доходов населения, в то время как 60% приходится на пенсии, стипендии и социальную помощь, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Государственной службы статистики Украины Вадим Пищейко.

«Тревожным фактором является то, что зарплата занимает только 40% в структуре доходов населения. По сути, мы зарабатываем только 40%, остальное – пенсии, стипендии, социальная помощь… Мы не можем содержать себя, Украина не может себя прокормить», - сказал он.

При этом чиновник сообщил, что уровень безработицы в Украине находится на низком уровне в 7%, в то время как в ЕС этот показатель выше 9%.

Как отметил первый замглавы Госстата, эти показатели свидетельствуют о достаточно высоком уровне социальной защиты в Украине, но в то же время, по его словам, пенсионная реформа неотвратима.

«Сегодня в Украине большинство населения – это люди, которым 30 лет. Но их численность несопоставима с численностью 10-летних детей. А через 10 лет, когда эти дети вырастут, они должны будут кормить тех, кому сейчас 30, и есть вопрос - кто будет кормить?», - сказал Пищейко.

Среди позитивных тенденций чиновник отметил распределение работников по уровню заработной платы, поскольку количество людей, получающих меньше прожиточного минимума, снизилось до 5%, а также снизилась задолженность по заработной плате. В то же время, по го словам, задолженность по заработной плате остается, и более 50% предприятий-должников – это экономически активные предприятия.

Как сообщал УНИАН, в конце 2013 года в Украине возникли проблемы с выплатами зарплат и других соцвыплат. Президент Украины Виктор Янукович потребовал от правительства до конца года решить проблему задолженности по зарплатам. В свою очередь, премьер-министр Николай Азаров заявил, что во все регионы были направлены большие суммы на выплату зарплат, пенсий, стипендий, социальных выплат, чтобы закрыть проблемы в данном направлении.

***

Парламент освободил от НДС ввоз в Украину природного газа

Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменения в статью 197 Налогового кодекса Украины об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа (№4039).

Как передает корреспондент УНИАН, голосование за этот законопроект проходило в пакете и без обсуждения. За это решение проголосовали 257 народных депутатов из 406, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом народного депутата от Партии регионов Сергея Кацубы статья 197 ("Операции, освобожденные от налогообложения") Налогового кодекса Украины дополняется пунктом 197.22, согласно которому освобождаются от налогообложения операции по ввоза на таможенную территорию Украины природного газа по коду согласно УКТ ВЭД 2711 21 00 00.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект разрабатывался с целью обеспечения необходимых условий для осуществления Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» своевременных расчетов как с поставщиками импортируемого природного газа, так и с государственным бюджетом, а также для бесперебойного обеспечения предприятий теплоэнергетики, населения и бюджетных организаций природным газом без отвлечения оборотных средств компании, необходимых в том числе для создания запасов природного газа на отопительный период и обеспечения постоянной работы предприятий топливно-энергетического комплекса в этот период.

***

Офшорная компания приобрела 25% акций «Гадячгаза»

Офшорная компания «Кафтор» (остров Доминика) приобрела 24,93% уставного капитала предприятия по газоснабжению и газификации «Гадячгаз».

Об этом «Гадячгаз» сообщил в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В тоже время сообщается, что компания «Энерго-Лан» сократила пакет акций «Гадячгаза» до 0,01% с 16,6%, а также «Группа компаний «Содружество» - до 0,01% с 15,68%.

Согласно данным НКЦБФР, по состоянию на 2 квартал 2013 года акции «Гадячгаза» были распределены следующим образом: «НАК «Нафтогаз Украины» - 25%, "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест" – 19,99%, «Энерго-Лан» - 16,15%, «Группа компаний «Содружество» - 15,68%.

Уставный капитал предприятия составляет 1,546 млн грн, номинальная стоимость акции 6,82 грн.

Справка УНИАН. Компания по газоснабжению и газификации «Гадячгаз» (г. Гадяч, Полтавская обл.) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Полтавской области.

***

Нацбанк помог гривне вернуть позиции на межбанке

Во вторник, 28 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару не изменились с 12:00 и установились на уровне 8,5150/8,5350 грн/долл.

По информации участников рынка, Нацбанк во вторник снова вышел на валютный рынок с интервенциями в поддержку гривни, продавая валюту по 8,40 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,6150/11,6465 грн/евро с 11,6210/11,6525 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3630/1,3685.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,2459/0,2466 грн/рубль с 0,2467/0,2477 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34.6155 (+0.0555).

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 27 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,6000/- грн/долл. (цена на продажу доллара так и не сформировалась по причине отсутствия рыночного предложения), по отношению к евро – на уровне 11,7445/11,8855 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2472/0,2495 грн/рубль.

***

Дефицит госбюджета за год вырос на 21,2%

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-декабря 2013 года составил 64,708 млрд грн, что на 11,320 млрд грн, или на 21,2%, больше дефицита по итогам 2012 года в размере 53,387 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины за 2013 год составил 63,591 млрд грн, что на 12,861 млрд грн, или на 25,35%, превышает дефицит 2012 года в 50,730 млрд грн. Информация по общему фонду госбюджета не сообщается.

За указанный период поступления в госбюджет Украины составили 339,180 млрд грн, что на 6,845 млрд грн, или 1,98%, меньше показателя 2012 года. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за отчетный период составила 442,743 млрд грн, что на 2,711 млрд грн, или 0,61%, меньше показателя 2012 года. Против 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета в 2013 году выросли на 1,996 млрд грн, или на 0,69%, - до 291,573 млрд грн.

Кассовые расходы госбюджета за 2013 год составили 403,403 млрд грн, что на 1,96%, или на 7,741 млрд грн, больше показателя за 2012 год. Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета Украины за 2013 год составила 505,792 млрд грн, что на 2,72%, или на 13,397 млрд грн, больше показателя 2012 года.

Как сообщал УНИАН, по словам первого замминистра финансов Украины Анатолия Мярковского, дефицит госбюджета в 2013 году составил 4,5% ВВП, или порядка 60 млрд грн, при этом в текущем году дефицит будет снижен до 4,3% ВВП.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет был принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн. 19 декабря 2013 года Верховная Рада Украины внесла изменения в закон и повысила предельный уровень бюджетного дефицита на 19,396 млрд грн.

21 января был опубликован Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", согласно которому доходы госбюджета на 2014 год предусмотрены на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн, или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн. Согласно переходным положениям закона, он вступает в действие с 1 января 2014 года.

***

Минфин привлек в госбюджет 10 млн грн на плановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины во вторник, 28 января, привлекло в государственный бюджет 10,107 млн грн на плановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

В то же время, Минфин объявил о проведении внепланового аукциона завтра, 29 января, в ходе которого инвесторам будут предложены гривневые облигации сроком обращения 5 лет.

По информации Минфина, на сегодняшнем аукционе размещение ОВГЗ проводилось только в национальной валюте. Все средства привлечены в результате размещения 7-летних облигаций под 14,30% годовых по единственной поданной заявке. В ходе аукциона Минфин отклонил единственную поданную заявку на приобретение 5-летних облигаций, а на приобретение ОВГЗ сроком обращения 9 месяцев заявок от инвесторов не поступало.

Как сообщается, по результатам проведенного аукциона в госбюджет привлечено 10,107 млн грн, что соответствует предельному уровню госдолга в рамках Бюджетного кодекса и Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 23 января привлек в госбюджет 1,881 млрд грн, 21 января - 199,727 млн долл. и 338,201 млн грн, 14 января - 1,15 млрд грн.

По состоянию на 28 января объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 255,523 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 148,554 млрд грн, в собственности банков - 81,670 млрд грн, нерезидентов - 12,211 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 27 января 2014 года, с начала года расходы госбюджета на погашение госдолга составили 2,111 млрд грн, на обслуживание госдолга - 2,614 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

***

В КГГА отложили повышение проезда в транспорте

Киевская городская государственная администрация отсрочила подписание распоряжения о повышении стоимости проезда в общественном транспорте столицы.

Как сообщает пресс-служба КГГА, об этом сказал первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко во время встречи с профсоюзным активом работников учреждений образования Киева.

Так, по словам Голубченко, «пока городские власти не будут понимать окончательно, каким образом изменятся доходы киевлян в новом году, на сколько вырастет средняя заработная плата жителей столицы, – подписание этого документа будет отсрочено».

Голубченко в очередной раз отметил, что в любом случае стоимость проездного документа на месяц останется неизменной. Поэтому киевляне, которые регулярно пользуются общественным коммунальным транспортом и приобретут месячный проездной билет, подорожания не почувствуют.

Как сообщал УНИАН, ранее Голубченко заявил, что намерен до конца января подписать распоряжение о стоимости проезда в городском пассажирском транспорте, в соответствии с которым 1 поездка будет стоить 3 грн на любом виде транспорта, в том числе - в городской электричке и на фуникулере.

***

Эксперты ожидают дальнейшей девальвации гривни до 8,6-8,75 грн/долл.

Курс гривни по отношению к доллару в условиях политического кризиса может продолжить ослабление до уровня 8,6-8,75 грн за доллар, отметили в комментарии УНИАН руководитель аналитического подразделения группы "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU) Александр Вальчишен и аналитик консалтинговой компании «Альпари» Анна Кокорева.

«Курс движется по своей должной траектории до уровня 8,75 грн за доллар. В условиях острого политического кризиса возможны эксцессы, то есть курс может ослабнуть и больше», - подчеркнул Вальчишен.

В свою очередь, Кокорева отметила, что гривня активно теряет вес. «В ближайшее время курс доллара достигнет 8,56-8,58 гривен, это серьезный уровень», - отметила финансист.

При этом оба эксперта не ожидают существенного укрепления гривни относительно доллара.

«Прогноз ICU на конец года - 8,75 за доллар», - подчеркнул Вальчишен.

С ним согласна и Кокорева. «Конечно, шансов на серьёзное укрепление мало, и в дальнейшем доллар продолжит рост, да и денег у центробанка страны на масштабные интервенции нет», - сказала эксперт.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины на 2014 год рассчитывался, исходя из курса гривни на уровне 8,4-8,5 грн за доллар. Установление в Украине плавающего курса гривни является одной из рекомендаций Международного валютного фонда Украине, активное сотрудничество с которым в настоящее время приостановлено по решению властей страны.

В то же время рейтинговые агентства, в частности Fitch, предполагают, что по итогам 2014 года, а также первого полугодия 2015 года курс останется стабильным на уровне 8,3 грн за доллар. В то же время опрошенные УНИАН банкиры прогнозируют курс гривни на уровне 8,3-8,6 грн за доллар в течение 2014 года.