ТОП-10 (29 января)

Standard & Poor's понизило рейтинги Украины

Standard & Poor's снизило прогноз роста ВВП Украины

S&P прогнозирует стабилизацию курса гривни на уровне 8,5 грн/долл.

Арбузов ожидает вскоре получить второй транш от России в 2 млрд долл.

Банки Украины отнесли к группе самых слабых по уровню рисков

Россия выполнит обязательства перед Украиной после формирования нового Кабмина

Медведев: Украина не приступила к погашению долга за газ

Нацбанк третий день подряд предлагает доллар по 8,40 грн

Минфин привлек в госбюджет 273 млн грн на внеплановом ОВГЗ-аукционе

Кабмин прогнозирует рост инфляции в 2014 году до 8,3%

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Standard & Poor's понизило рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС+/С» в связи со сложной политической ситуацией, прогноз — «негативный», сообщается в отчете агентства, текстом которого располагает УНИАН.

«Понижение рейтингов обусловлено нашей точкой зрения относительно того, что политическая ситуация на Украине значительно осложнилась, что снижает вероятность предоставления ожидаемой финансовой помощи со стороны России в случае ухода в отставку правительства президента Януковича», - говорится в сообщении агентства.

По информации S&P, рейтинг Украины по национальной шкале понижен до «uaBB+» с «uaBBB-». В то же время, долгосрочный и краткосрочный рейтинги Украины по обязательствам в национальной валюте подтверждены на уровне «В-/В» с негативным прогнозом.

Агентство подчеркивает, что несмотря на отмену законов «16 января» и отставку правительства Николая Азарова, пока неясно, каким образом будет урегулирована политическая ситуация в Украине.

«По нашему мнению, главные кандидаты от оппозиции не контролируют действия протестующих или не пользуются их полной поддержкой. Поэтому г-н Янукович может остаться у власти, если украинские олигархи по-прежнему будут оказывать ему политическую поддержку, а российское правительство предоставит финансовую помощь. Однако в случае утраты власти г-ном Януковичем, например, в результате досрочных президентских выборов, и если дипломатические отношения с Россией станут более сложными, может возникнуть риск для прямого финансирования украинского правительства со стороны России в размере 15 млрд долл. (около 8% ВВП на 2014 год)», - отметили аналитики.

Также S&P полагает, что если политические потрясения приведут к образованию нового правительства, которое будет негативно относиться к альянсу президента Виктора Януковича с Москвой, Украина может отложить погашение этих облигаций или отказаться от их погашения.

Аналитики агентства оценивают показатели внешней ликвидности Украины как «слабые» и прогнозируют, что потребности страны во внешнем финансировании составят 155% поступлений по счету текущих операций платежного баланса и доступных резервов. «Мы ожидаем, что они будут покрываться за счет рефинансирования торговых кредитов и других обязательств частного сектора, а также прямой финансовой поддержки от России, в том числе благодаря дополнительному соглашению о снижении цены, по которой «Нафтогаз» приобретает газ у «Газпрома», примерно на 30%», - отмечается в отчете.

Также сообщается, что негативный прогноз отражает мнение S&P о возможном понижении долгосрочных суверенных кредитных рейтингов Украины с вероятностью по меньшей мере один к трем в ближайшие 12 месяцев, если политические потрясения приведут к дальнейшему ослаблению административной способности украинского правительства обслуживать и погашать долговые обязательства, или если ожидаемая финансовая поддержка от России не будет предоставлена и не будет найдено альтернативных источников финансирования.

В то же время, S&P не исключает, что уровень рейтингов может стабилизироваться, и в конечном счете повыситься в случае ослабления политической напряженности и гарантированного обеспечения внешнего финансирования для покрытия значительных потребностей Украины во внешнем финансировании.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Standard & Poor's присвоил украинским суверенным евробондам на 3 млрд долл. со сроком погашения в 2015 году, выкупленным Фондом национального благосостояния России 24 декабря, рейтинг «В-».

Украина выпустила еврооблигации на 3 млрд долл. со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 5% 20 декабря 2013 года. По информации первого замминистра финансов Анатолия Мярковского, следующий транш в размере 2 млрд долл. на аналогичных условиях будет получен до конца января текущего года.

Как заявил Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после саммита Россия - Евросоюз, который состоялся 28 января в Брюсселе, правительство России не намерено пересматривать договоренности с Украиной о предоставлении ей кредита и цены на газ, если к власти в Украине придет оппозиция.

26 декабря S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины на уровне «В-», повысив одновременно прогноз до «стабильного» с «негативного», что обусловлено финансовой поддержкой со стороны России.

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Standard & Poor's снизило прогноз роста ВВП Украины

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services снизило прогноз роста реального ВВП Украины по итогам 2014 года до 1% с прогнозируемых в ноябре 2013 года 1,5%.

Об этом говорится в сообщении S&P, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно прогнозам рейтингового агентства, рост реального ВВП Украины в 2014 году составит 1%, в 2015 году – 2,5%, в 2016 г. – 3,5%.

Номинальный ВВП на 2014-2016 годы прогнозируется на уровне 193 млрд долл., 218 млрд долл. и 252 млрд долл., соответственно.

Рост индекса потребительских цен на эти годы прогнозируется на уровне 5%, 8% и 8%, соответственно.

По оценкам Standard & Poor's, в 2013 году падение реального ВВП в Украине составило 1%, но в то же время, номинальный ВВП по сравнению с 2012 годом вырос на 2 млрд долл. – до 178 млрд долл. Также рейтинговое агентство оценивает падение потребительских цен по итогам 2013 года на 0,5%.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года Standard & Poor's прогнозировало рост реального ВВП Украины по итогам 2013 года на уровне 1%, в 2014 году – на 1,5%, в 2015 и 2016 годах – по 3,5% ежегодно.

ВВП Украины в третьем квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом 2012 года снизился на 1,3% (в постоянных ценах 2007 года), по сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора - на 0,3%. ВВП Украины в третьем квартале 2013 года продемонстрировал спад пятый квартал подряд.

Официальная статистика по ВВП за 2013 год еще не обнародована. В то же время, 17 января 2014 г. тогдашний премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook сообщил, что Украине удалось не допустить спада ВВП в 2013 году. По оценкам Счетной палаты Украины, обнародованным 23 января, номинальный ВВП Украины по итогам 2013 года составит около 1,475 трлн грн, что на 101 млрд грн, или на 6,41%, ниже планового показателя номинального ВВП по итогам 2013 года в 1,576 млрд грн.

Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" предусматривает номинальный ВВП по итогам 2014 года на уровне 1,695 трлн грн, рост реального ВВП на 3%, рост инфляции в пределах 8,3%, расчетный курс гривни к доллару в пределах 8,0-8,5 грн/долл.

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S&P прогнозирует стабилизацию курса гривни на уровне 8,5 грн/долл.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s прогнозирует стабилизацию курса гривни на уровне 8,5 грн/долл., говорится в отчете агентства, текстом которого располагает УНИАН.

«В результате обострения политической ситуации курс гривни уже снизился примерно на 2,5% в 2014 году. Мы предполагаем, что он стабилизируется на уровне 8,5 грн за 1 долл. США», - говорится в отчете.

По прогнозам агентства, объем валютных резервов Нацбанка будет в среднем достаточен для выплат по счету текущих операций платежного баланса в течение двух месяцев и погашения 35% краткосрочного внешнего долга по остаточному сроку погашения в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, в июне 2013 года S&P на фоне ухудшения основных экономических показателей прогнозировало снижение курса нацвалюты Украины до 9 грн за доллар и снижение объема международных резервов Украины примерно до 20 млрд долл. по итогам 2013 года.

Золотовалютные резервы Нацбанка на 1 января 2014 года составили 20,416 млрд долл., что на 8,53%, или на 1,604 млрд долл. больше показателя на 1 декабря 2013 года в 18,812 млрд долл., рост резервов произошел за счет поступлений средств от размещения государственных ценных бумаг в объеме 3 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл.

Курс гривни к доллару за неполный январь 2014 года просел на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%. По мнению экспертов, к подорожанию доллара до 8,6 грн/долл. привело обострение политического кризиса, и девальвация гривни продолжится до уровня 8,6-8,75 грн/долл. Нацбанк 27 и 28 января впервые в 2014 году вышел на рынок с интервенциями, предлагая доллар по 8,40 грн/долл.

Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" предусматривает номинальный ВВП по итогам 2014 года на уровне 1,695 трлн грн, рост реального ВВП на 3%, рост инфляции в пределах 8,3%, расчетный курс гривни к доллару в пределах 8,0 – 8,5 грн/долл.

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Арбузов ожидает вскоре получить второй транш от России в 2 млрд долл.

Украина рассчитывает в ближайшее время получить второй транш от России в размере 2 млрд долларов в рамках 15-миллиардного кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов, открывая в среду заседание правительства.

«Мы уже получили первый транш в размере 3 млрд долларов, и ожидаем в ближайшее время получить второй в размере 2 млрд долларов», - отметил Арбузов.

Как сообщал УНИАН, первый транш российского кредита в объеме 3 млрд долларов Украина получила 24 декабря 2013 года, предварительно осуществив размещение еврооблигаций со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 5%. Разрешение на выпуск облигаций также было дано правительством и закреплено принятыми в парламенте изменениями в закон о Государственном бюджете в части увеличения предельного уровня государственного долга. Бумаги были проданы по цене 100% номинала с доходностью 5%. Организатором размещения выступил «ВТБ Капитал». Как заявлял тогдашний глава украинского правительства Николай Азаров, первый транш российского кредита следовало было направить на выполнение социальных обязательств.

20 января Кабмин разрешил дополнительный выпуск двухлетних евробондов в объеме 2 млрд долларов под 5% годовых.

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Банки Украины отнесли к группе самых слабых по уровню рисков

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s относит банковский сектор Украины к группе 10 (самая слабая группа) по уровню отраслевых и страновых рисков (Banking Industry Country Risk Assessment - BICRA), и оценивает долю проблемных кредитов в банковском секторе в 40% совокупного объема кредитов, говорится в отчете агентства, текстом которого располагает УНИАН.

«Доля проблемных кредитов в банковском секторе, включая неработающие и реструктуризированные кредиты, оценивается нами как очень высокая (около 40% совокупного объема кредитов) и может увеличиться в случае резкой девальвации гривни, поскольку, по данным на ноябрь 2013 г. (последние доступные данные), 34% банковских кредитов были номинированы в иностранной валюте», - говорится в отчете.

По мнению аналитиков рейтингового агентства, слабость банковской системы Украины оказывает негативное влияние на гибкость денежно-кредитной политики и функционирование механизмов денежно-кредитной трансмиссии.

Как сообщал УНИАН, по информации Национального банка, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов по итогам ноября 2013 года составила 8,33%, что на 0,51 п.п. меньше, чем по итогам предыдущего месяца. В ноябре банки увеличили объем предоставленных кредитов на 2,47%, или 21,431 млрд грн, - до 889,938 млрд грн. Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем снизился на 3,46%, или на 2,660 млрд грн, - до 74,155 млрд грн.

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Россия выполнит обязательства перед Украиной после формирования нового Кабмина

Президент России Владимир Путин согласился с предложением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева выполнять финансовые и энергетические обязательства перед Украиной только после формирования нового украинского правительства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании с членами российского правительства.

Медведев отметил, что правительство России понимает необходимость исполнения всех договоренностей с Украиной. В то же время, он подчеркнул, что это должно делаться осмысленно. «Осмысленно мы можем это делать только тогда, когда будем понимать, какой экономический курс будет у нового правительства, кто будет там работать и каких правил они будут придерживаться», - сказал Медведев.

Кроме того, он сообщил о переговорах с экс-премьером Украины Николаем Азаровым по погашению долга за поставленный российский газ.

«Это разумно. Давайте дождемся формирования нового правительства Украины», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, 28 января Янукович принял отставку премьер-министра Азарова и всего состава правительства.

В тот же день в Брюсселе Путин заявил, что правительство РФ не намерено пересматривать договоренности с Украиной о предоставлении ей кредита и цены на газ, если к власти в Украине придет оппозиция. «Будем ли мы пересматривать наши договоренности по кредиту и по энергетике, если к власти (в Украине) придет оппозиция? Не будем. Для нас не важно. Мы же вели конструктивный диалог с правительством Украины, когда это правительство возглавляла Юлия Тимошенко», - сказал Путин.

Он отметил, что для РФ важна кредитоспособность Украины. «И мы хотим быть уверенными, что эти деньги вернутся», - подчеркнул Путин.

17 декабря 2013 года в Москве в ходе заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Виктора Януковича и Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

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Медведев: Украина не приступила к погашению долга за газ

Украина не приступила к погашению долга в размере 2,7 млрд долл. за поставленный ей в прошлом году российский газ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на совещании с членами российского правительства под председательством президента РФ Владимира Путина.

«Мы исходили из того, что все эти положительные моменты (предоставление кредита и скидок на газ – УНИАН) в конченом счете будут служить основанием для погашения задолженности, в том числе за газ. Она (задолженность – УНИАН) накоплена огромная. Они не платили практически полгода, они заплатили только за сентябрь в прошлом году, она (задолженность) – порядка 2 млрд 700 млн долл. была на конец года», - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что руководство Украины несколько раз обращалось с просьбой отстрочить проведение этих платежей и это делалось по его прямому указанию.

«К сожалению, несмотря на отсрочки, Украина и в этом году не приступила к погашению задолженности. Более того, снова просит отсрочку по исторической задолженности и оплате текущих платежей», - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что Украина не может платить даже по сниженным ценам.

«Это существенным образом меняет ситуацию и должно быть принято во внимание при выстраивании отношений с новым правительством», — сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, 24 января министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил журналистам, что Украина планирует до конца января решить вопрос с оплатой долга перед «Газпромом» в объеме 2,7 млрд долл. и что у сторон есть понимание решения вопроса. При этом он заверил, что все расчеты будут проведены своевременно.

«Вы знаете, что мы перенесли расчеты на март 2014 года. Мы своевременно рассчитаемся с нашими партнерами», - сказал Ставицкий.

В то же время министр отметил, что погашение долга будет осуществляться за счет собственных средств "Нафтогаза Украины".

Ранее, 23 января, начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Газпром" Виктор Валов заявил, что долг Украины за прошлогодние поставки российского газа составляет 2,7 млрд долл., срок погашения - 25 января.

В начале декабря 2013 года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что долг "Нафтогаза Украины" за поставки газа в августе, октябре и ноябре 2013 года составляет 2,02 млрд долл. Ранее глава "Нафтогаза" Евгений Бакулин заявлял, что холдинг договорился с «Газпромом» о переносе на весну 2014 года платежей за поставки газа в октябре-декабре.

17 декабря 2013 года во время двусторонней встречи Президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году). До этого Украина долго и безуспешно вела переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.

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Нацбанк третий день подряд предлагает доллар по 8,40 грн

Национальный банк Украины в среду, 29 января, третий день подряд выходит на межбанковский валютный рынок с интервенциями в поддержку гривни, предлагая доллар по курсу 8,4 грн/долл., сообщил УНИАН дилер крупного коммерческого банка.

По оценкам участников рынка, объем интервенций за 27 и 28 января составил более 800 млн долл.

«НБУ продавал порядка 50% от суммы заявки, если заявка находилась в пределах лимита, открытого на банк», - говорит собеседник агентства.

По его словам, это вызвало уменьшение ликвидности в банковской системе.

«По результатам интервенции 29 января остатки в системе сократятся до уровней, при которых дефицит ликвидности в национальной валюте будет сдерживать давление на курс», - говорит дилер.

Как сообщал УНИАН, в среду, 29 января, на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару к 12:00 повысились до 8,4800/8,4900 грн/долл. против 8,5000/8,5300 грн/долл. на открытии торгов.

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Минфин привлек в госбюджет 273 млн грн на внеплановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины в среду, 29 января, привлекло в государственный бюджет 273,010 млн грн на внеплановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, размещение ОВГЗ проводилось только в национальной валюте. Все средства привлечены в результате размещения 5-летних облигаций под 14,25% годовых по двум поданным заявкам.

Как сообщается, по результатам проведенного аукциона в госбюджет привлечено 273,010 млн грн, что соответствует предельному уровню госдолга в рамках Бюджетного кодекса и Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин 28 января привлек в госбюджет 10,107 млн грн и объявил о проведении внепланового аукциона 29 января. На аукционе по продаже ОВГЗ 23 января Минфин привлек в госбюджет 1,881 млрд грн, 21 января - 199,727 млн долл. и 338,201 млн грн, 14 января - 1,15 млрд грн.

По состоянию на 29 января объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 255,499 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 148,580 млрд грн, в собственности банков - 81,600 млрд грн, нерезидентов - 12,211 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 27 января 2014 года, с начала года расходы госбюджета на погашение госдолга составили 2,111 млрд грн, на обслуживание госдолга - 2,614 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

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Кабмин прогнозирует рост инфляции в 2014 году до 8,3%

Кабинет министров Украины прогнозирует рост потребительских цен по итогам 2014 года на уровне 8,3% (декабрь к декабрю) и рост цен производителей на уровне 8,6%, говорится в постановлении правительства № 978, утверждающим макропоказатели развития Украины в 2014 году.

Читайте такжеВ Украине ухудшился индекс потребительских настроенийПостановление, в частности, закрепляет показатель номинального ВВП на уровне 1,653 трлн грн, с прогнозируемым ростом по итогам года в 3%. Прибыль предприятий – на уровне 302,1 млрд грн, фонд оплаты труда наемных работников, включая зарплату военнослужащих, на уровне 511,6 млрд грн при средней зарплате в 3 575 грн и уровне безработице по методологии Международной организации труда в 7,1-7,4%.

Сальдо торгового баланса закреплено на уровне «минус» 14,61 млрд долл. при экспорте 104,6 млрд долл. и импорте 119,3 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" предусматривает номинальный ВВП по итогам 2014 года на уровне 1,695 трлн грн, рост реального ВВП - 3%. В то же время ведущие мировые рейтинговые агентства, а также Международный валютный фонд прогнозируют рост ВВП Украины на уровне не более 1%. Госбюджет-2014 рассчитан исходя из уровня инфляции в пределах 8,3%.

УНИАН