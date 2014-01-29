В РФ рассчитывают, что экономический блок нового Кабмина Украины не будет сильно изменен

В правительстве России рассчитывают, что экономический блок нового Кабинета министров Украины не будет сильно изменен.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр финансов России Антон Силуанов сказал на совещании, отвечая на вопрос Президента РФ Владимира Путина, находится ли он в контакте со своим украинским коллегой.

«Мы каждый день на связи», - сказал Силуанов.

Читайте такжеРоссия выполнит обязательства перед Украиной после формирования нового КабминаОтвечая на вопрос Путина, известно ли, кто будет министром финансов Украины, Силуанов сказал: «Сложно сказать, но, по информации, экономический блок не должен сильно измениться».

Как сообщал УНИАН, Николай Азаров подал 28 января заявление об отставке с поста премьера. Янукович прошение удовлетворил, одновременно отправив в отставку весь Кабинет министров.

В то же время, Президент поручил экс-министрам выполнять свои обязанности до назначения нового состава Кабмина. Обязанности главы правительства выполняет первый вице-премьер Сергей Арбузов.