Анонс на 30 января

* Состоится брифинг первого зам.председателя Антимонопольного комитета Украины Рафаэля Кузьмина по итогам работы Комитета в 2013 году. Рафаэль Кузьмин сообщит об итогах работы Комитета в 2013 году о и приоритетных направлениях работы системы органов Комитета на 2014 год.

* Пресс-конференция председателя Государственной регистрационной службы Украины Дмитрия Вороны на тему: «Итоги работы Государственной регистрационной службы Украины 2013. Нововведения в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество». В ходе пресс-конференции Дмитрий Ворона представит достижения Укргосреестра за 2013 год, а также расскажет о планах и перспективах работы ведомства, о новых правилах регистрации недвижимости в Украине, которые вступят в силу с 12 февраля 2014 года.

* Состоится заседание НКРЭ.

* Круглый стол на тему: "Теракты на электростанциях: реальна ли угроза?". Вопросы: Служба безопасности Украины заявила об увеличении количества анонимных угроз подрыва ГЭС, а также объектов атомной энергетики. Реальна ли угроза повреждения или уничтожения электростанций? Каким образом обеспечивается безопасность украинских генерирующих мощностей? Возможны ли теракты на отечественных энергетических объектах?

* Состоится видеоконференция на тему: "Кампания по декларированию доходов граждан, полученных в 2013 году" с участием министра доходов и сборов Александра Клименко.

* Пресс-конференция Фондовой биржи ПФТС на тему: "Отвечая на вызовы. Итоги работы ПФТС в 2013 году". Участники: председатель правления ФБ ПФТС Игорь Селецкий, член правления ФБ ПФТС Богдан Лупий, член правления ФБ ПФТС, директор по развитию бизнеса в Украине Московской биржи Сергей Данов, член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Алексей Тарасенко.

* Круглый стол на тему: "Экономические последствия политического кризиса в Украине". Вопросы: Насколько предсказуема в сегодняшней ситуации экономическая стабильность? Как отразится на украинской экономике нынешний политический кризис? Насколько увеличится процент инфляции в 2014 году и как это отразится на среднестатистической украинской семье? Чем заплатит экономика Украины за социальную напряженность и протестные акции?

* Состоится итоговая коллегия Госинформнауки. В работе примет участие председатель Госинформнауки В.Семиноженко.

* Круглый стол руководства Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку по развитию информационных систем на фондовом рынке.

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