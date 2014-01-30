ТОП-10 (30 января)

Кабмин намерен активизировать переговоры с ЕС и МВФ - эксперты

Китай будет инвестировать в Украину при условии ее ассоциации с Евросоюзом - МИД Польши

Объем реализации промпродукции в Украине вырос на 0,62%

АМКУ в феврале примет решение по картельному сговору торговых сетей

Досмотр Россией украинского экспорта приводит к его блокированию - участник рынка

В Украине по итогам года зафиксирован нулевой рост ВВП

Новые правила регистрации недвижимости вступят в силу с 12 февраля

ФГИУ сообщил, когда продадут блокпакеты энергетических компаний

Фонд госимущества выставит на продажу пакеты акций 39 облгазов

Кабмин утвердил соглашение с РФ о переходе через Керченский пролив

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Кабмин намерен активизировать переговоры с ЕС и МВФ - эксперты

Такое предположение сделал президент Центра экономического развития Александр Пасхавер.

По словам эксперта, евроинтеграция, кроме прочего, может помочь наладить отношения с Международным валютным фондом (МВФ).

Напомним, ранее Фонд приостановил транши для Украины из-за невыполнения украинскими властями взятых на себя обязательств по сокращению дефицита бюджета и приведению тарифов на газ до экономически обоснованного уровня. В ноябре прошлого года глава Кабмина Николай Азаров заявил, что позиция Евросоюза сыграла роль в неполучении Украиной кредита МВФ.

Однако стремительных действий на этом фронте пока не будет. «Правительство будет стараться удерживать нейтралитет., в том чилсе, под влиянием России», - отмечает управляющий активами КУА «Кинто» Павел Ильяшенко.

В свою очередь Александр Пасхавер считает, что переговоры с ЕС и МВФ будут продолжены - «Переговоры с МВФ ведутся постоянно, они не прекращались». При этом эксперт отмечает, что на ход будущих переговоров с МВФ большое влияние окажет фигура премьера, его экономическое чутье. «Сергей Арбузов, хоть и не имеет пока достаточного опыта в решении социальных проблем, для МВФ всегда подходил как переговорщик. Арбузов склонен к компромиссам – и это устраивает МВФ», - говорит А. Пасхавер.

Впрочем, нынешнему правительству вряд ли удастся договориться о быстром возобновлении кредитования со стороны МВФ. «МВФ – это агент наиболее сильных государств мира. Поэтому он испытывает их политическое влияние и зависит от их мнения», - отметил А. Пасхавер. Кроме того, сотрудничество с МВФ предполагает серьезные реформы, а у меня есть сомнения, что украинская сторона будет готова их проводить в предвыборный год», - отмечает управляющий активами КУА «Кинто» Павел Ильяшенко.

Напомним, что в 2010 г. Украине была открыта новая программа МВФ stand-by. Согласно условиям, наша страна должна была получить SDR10 млрд ($15,4 млрд). В результате было получено лишь два транша на SDR2,25 млрд ($3,47 млрд). После этого финансирование приостановили из-за невыполнения украинским правительством договоренностей с Фондом. Вернуть деньги МВФ украинское правительство планирует, в том числе, за счет займов в России.

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Китай будет инвестировать в Украину при условии ее ассоциации с Евросоюзом - МИД Польши

Китайская власть выдвинула условием для своих инвестиций в Украину подписание украинской властью Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью польскому агентству РАР.

"Из того, что знаю, власти Китая во время визита Президента Януковича заявили, что их страна заинтересована инвестировать в украинский аграрный сектор, но при условии подписания Соглашения об ассоциации", - отметил Сикорский.

Министр объяснил такое требование желаниям лучшей защиты своих инвестиций.

Он прибавил, что Украина может получить значительно больше финансовой помощи от Евросоюза, чем в 1993 году получила Польша после подписания Соглашения об ассоциации.

В то же время Сикорский еще раз подчеркнул, что ЕС не будет финансировать "отсутствие реформ" и "неэффективную экономику" в Украине, отметив, что подписание этого документа, кроме макроэкономической помощи европейцев, позволит увеличить частные инвестиции и кредитные ресурсы международных финансовых институтов.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2013 года украинская власть отказалась подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, объяснив это решение недостаточной поддержкой европейцами их экономики в условиях прогнозируемого ухудшения ее ситуации.

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Объем реализации промпродукции в Украине вырос на 0,62%

Объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-декабре 2013 года составил 1,109 трлн грн, что на 6,787 млрд грн, или на 0,62%, больше объема за январь-декабрь 2012 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, объем реализации промпродукции за 2013 года по сравнению с 2012 годом вырос только в добывающей промышленности, в то время в перерабатывающей промышленности и в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха объем реализации продемонстрировал спад.

Так, объем реализации промпродукции в перерабатывающей промышленности, на которую в 2013 году пришлось 66,6% всего объема реализации, составил 738,337 млрд грн, что на 1,07%, или на 7,985 млрд грн, меньше показателя 2012 года.

Объем реализации в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (19,7% общего объема) составил 219,251 млрд грн, что на 1,28%, или на 2,840 млрд грн, меньше показателя за 2012 год.

В добывающей промышленности и разработке карьеров (13,1% общего объема) объем реализации составил 145,669 млрд грн, что на 13,1%, или на 17,643 млрд грн, больше показателя за 2012 год.

Наибольший объем реализованной продукции приходится на Донецкую область — 205,594 млрд грн, Днепропетровскую — 202,318 млрд грн, Запорожскую — 75,835 млрд грн, Киев — 73,284 млрд грн и Луганскую область — 67,740 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем реализации промпродукции в Украине в январе-ноябре 2013 года в денежном выражении составил 1,006 трлн грн, что на 0,16%, или на 1,631 млрд грн, больше показателя за январь-ноябрь 2012 года.

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АМКУ в феврале примет решение по картельному сговору торговых сетей

Уже обнаружена фирма, которая собирала информацию о ценах и сообщала ее ритейлерам с целью согласования цен и их роста во всех торговых точках.

Окончательное решение по факту картельного сговора между крупнейшими в Украине розничными сетями, установленному в 2013 году, будет принято в конце февраля текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Рафаэль Кузьмин в ходе брифинга.

«Мы обвиняем их (торговые сети - УНИАН) в картельном сговоре. От некоторых субъектов уже пришли обоснованные выводы (в ответ на обвинения комитета – УНИАН), от некоторых - необоснованные. Сейчас мы их анализируем. В конце февраля будем принимать окончательное решение, мы надеемся", - сказал Кузьмин. При этом он отметил, что ряд торговых сетей привлекли иностранных специалистов, которые ведут переговоры со специалистами АМКУ для разрешения ситуации.

В то же время, по словам Кузьмина, уже обнаружена фирма, которая на момент сговора собирала информацию о ценах и сообщала ее ритейлерам с целью дальнейшего согласования цен и их роста во всех торговых точках.

Как сообщал УНИАН, в августе 2013 года Антимонопольный комитет Украины установил факт картельного сговора ведущих торговых сетей в период 2010-2011 годов, приведший к повышению цен на продукты питания. Объем возможных штрафов, который может быть наложен в результате рассмотрения дела и признания факта сговора, составляет порядка 20 млрд грн.

Фигурантами расследования стали компании «Фоззи-Фуд», «Фора», «Ашан Украина Гипермаркет», «Фудмаркет», «ЭКО», «БИЛЛА-Украина», «Край-2», «Фуршет», «Фуршет Центр», «Сеть-Маркет», «Мережа-Трейд», «Терра-Трейд», «Продмережа», «НОВУС Украина», «Икс 5 Ритейл Груп Украина», «Спар-Центр», «Бимаркет», «МЕТРО Кеш энд Керри Украина», «АТБ-маркет», «Адвентис», «АСНильсен Юкрейн».

Как отмечали в АМКУ, ответчики согласовывали между собой не только цены, но и формат отношений с поставщиками, что затрагивало интересы последних.

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Досмотр Россией украинского экспорта приводит к его блокированию - участник рынка

Введенный с 28 января Российской Федерацией на границе с Украиной полный досмотр экспортируемой украинской продукции привел к фактическому блокированию поставок товаров некоторых украинских производителей, сообщил УНИАН представитель крупного национального производителя продуктов питания.

«Да, все блокируется. Российская таможня проводит полный досмотр товаров, проверяет чуть ли не каждый ящик. Ситуация сложилась такая же, как и летом», - сказал этот представитель, вспомнив события августа-сентября 2013 года, когда российские власти временно блокировали поставки украинской продукции на свой рынок, пытаясь не допустить подписания политическим руководством Украины Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС.

Представитель украинской компании отметил, что за последние два дня ни одна партия товаров так и не смогла пересечь границу России. При этом он попросил журналиста не указывать название компании, чтобы не усложнять отношений с российскими властями.

Как сообщал УНИАН, 29 января Федерация работодателей Украины заявила, что с 28 января в результате изменения Федеральной таможенной службой России правил пересечения границы продукция из Украины подлежит детальному таможенному обследованию. Процедура усиленного таможенного контроля применяется к произведенным в Украине пищевым продуктам, продукции машиностроения, металлу и торговому оборудованию.

По данным Федерации работодателей Украины, при оформлении продукцию российские таможенники на 20-градусном морозе выгружают украинские грузы из грузовиков и железнодорожных вагонов, взвешивают, проверяют сертификаты соответствия. Кроме того, таможенные органы России требуют от владельцев грузов платить дополнительные условные пошлины в размере 5-40% от стоимости товаров.

Справка УНИАН. В середине августа 2013 года российская таможня усилила контроль над грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были несколько недель фактически заблокированы.

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В Украине по итогам года зафиксирован нулевой рост ВВП

Валовой внутренний продукт Украины вырос на 3,7% в четвертом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, по итогам 2013 года в целом зафиксирован нулевой рост ВВП.

Об этом сообщила Государственной служба статистики Украины на сайте, ссылаясь на свои оперативные данные.

Согласно данным Госстата, по сравнению с третьим кварталом 2013 года с учетом сезонного фактора рост ВВП составил 2,4%.

Номинальный ВВП Украины по итогам 2013 года составил - 1,444 трлн грн.

Как сообщал УНИАН, спад ВВП по итогам второго квартала 2013 года в годовом выражении составил 1,3%, по сравнению с первым кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора спад составил 0,5%. Номинальный ВВП Украины по итогам второго квартала 2013 года составил 351,896 млрд грн.

В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, до 1,409 трлн грн.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's оценило падение реального ВВП в Украине в 2013 году в 1%, рост номинального ВВП по сравнению с 2012 годом на 2 млрд долл., до 178 млрд долл.

Государственный бюджет Украины на 2013 год предполагал темпы роста реального ВВП на 3,4%.

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Новые правила регистрации недвижимости вступят в силу с 12 февраля

Новые правила регистрации прав на недвижимое имущество, которые, в частности, упрощают регистрацию недвижимости при инвестировании в жилищное строительство, вступят в силу с 12 февраля 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава Государственно регистрационной службы Украины Дмитрий Ворона.

«Мы усовершенствовали порядок регистрации инвестиционной недвижимости – это инвестирование в жилищное строительство. Ранее каждый гражданин, который инвестировал в многоквартирный жилой дом, должен был для регистрации своей квартиры принести нам полный пакет документов на весь дом. Это было очень неудобно, и мы сегодня смогли сделать таким образом, что уже с 12 февраля застройщики будут приносить пакет документов на весь дом, а каждый человек – только отдельно на свою квартиру», - пояснил Ворона.

По его словам, новый порядок регистрации недвижимости также позволит регистрировать недвижимое имущество через «Укрпочту». Более того, украинцы получат возможность регистрировать право собственности даже при утрате государственного акта.

Ворона также отметил, что благодаря вступлению в силу нового порядка регистрации недвижимости существенно сократится пакет документов для регистрации новостроек, упростится система регистрации аренды, ипотеки и др.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации. В 2013 году Укргосреестр осуществил 4,8 млн регистрационных действий в сфере регистрации прав на недвижимость, что вдвое больше показателя 2012 года. Порядка 40% всех операций осуществили нотариусы, которым с 1 июля 2013 года дано право вести регистрацию недвижимого имущества.

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ФГИУ сообщил, когда продадут блокпакеты энергетических компаний

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставит на продажу на фондовой бирже в феврале 25% пакет акций "Донбассэнерго", в марте также планируется выставить на продажу 25% акций "Запад-" и "Днепроэнерго", говорится в измененном плане-графике на приватизацию, обнародованном на сайте Фонда госимущества.

ФГИУ также планирует в феврале выставить на продажу по 25% "Винница-" и "Закарпатьеоблэнерго", в марте - по 25% "Черновцы-", "Донецк-", "Днепрооблэнерго".

В апреле на продажу планируется выставить также блокпакеты акций "Киевэнерго" и "Крымэнерго".

Как сообщал УНИАН, председатель ФГИУ Александр Рябченко ранее заявил, что рассчитывает завершить в 2014 г. приватизацию объектов электроэнергетики. По его словам, на сегодняшний день ФГИУ активно сотрудничает в вопросе приватизации предприятий энергетики с Министерством энергетики и угольной промышленности.

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Фонд госимущества выставит на продажу пакеты акций 39 облгазов

Фонд государственного имущества Украины принял решение выставить на продажу в текущем году госпакеты акций 39 газопоставляющих и распределяющих предприятий, говорится в плане-графике приватизации на этот год, обнародованном на сайте ведомства.

В частности, на приватизационных конкурсах планируется выставить контрольные пакеты по 51% акций "Кировоград-" и "Черкассыгаз", а также 38,28% "Донецкоблгаза".

На фондовых биржах планируется выставить 36 блокирующих по 25% пакетов акций предприятий - "Борщевгаз", "Бучач-", "Бережаны-", "Винница-", "Гадяч-", "Гусятин-", "Днепропетровск-", "Залищики-", "Запорож-", "Збараж-", "Зборив-", "Ивано-Франковск-", "Киевобл-", "Кременчуг-", "Кременец-", "Крым-", "Лубны-", "Луганск-", "Львов-", "Мелитополь-", "Николаев-", "Монастырск-", "Подволочиск-", "Полтава-", "Ривне-", "Севастополь-", "Сумы-", "Теребовля-", "Тернополь-", "Тернопольгор-", "Тисменница-", "Умань-", "Хмельницк-", "Чернигов-", "Чорткив-", "Шепетовкагаз".

Как сообщал УНИАН, в декабре 2013 г. председатель ФГИУ Александр Рябченко сообщил, что Фонд государственного имущества Украины планирует выставить на продажу в 2014 году государственные пакеты 49 обл- и горгазов.

При этом он отметил, что только три из общего количества планируемых к продаже в следующем году пакетов акций облгазов будут контрольными. Размеры остальных пакетов, по словам Рябченко, будут составлять около 25%.

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Кабмин утвердил соглашение с РФ о переходе через Керченский пролив

Кабинет министров Украины утвердил подписанное 17 декабря 2013 года в Москве соглашение с правительством Российской Федерации о совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров со ссылкой на и.о. вице-премьер-министра Александра Вилкула.

«Документом предусмотрено, что стороны в 2014 году после проведения инженерно-геологических исследований совместно разработают технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта», - цитирует пресс-служба Вилкула.

В ТЭО будут проанализированы существующие и просчитаны перспективные потоки грузов и пассажиров, будет определен будущий тип транспортного перехода (тоннель или мост), варианты проектирования и строительства. На основании этого ТЭО будет также рассматриваться решение о перспективах строительства транспортного перехода.

Координировать работу будет Министерство инфраструктуры Украины и Министерство транспорта Российской Федерации.

«Непосредственную реализацию проекта будет обеспечивать Государственное агентство автомобильных дорог Украины и Федеральное дорожное агентство Российской Федерации», - сообщил Вилкул.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года по итогам шестого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии было подписано Соглашение о совместных действиях по организации строительства и поэтапной реализации проекта создания транспортного перехода через Керченский пролив.

УНИАН