Баланс недели: Кабмин - в отставке, гривня - в штопоре, экономика – у отметки ноль

Проблемы в экономике Украины лишь повысили градус общественных настроений. Снизить его попробовали ведущие бизнесмены - Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ. На минувшей неделе они сделали резкие заявления, призвав решить конфликт исключительно мирно – посредством результативных переговоров. В противном случае, по их мнению, можно потерять страну.

«У политического кризиса в Украине может быть только одно решение – мирное, а любой силовой вариант и применение оружия недопустимы. При таком сценарии в Украине не будет победителей, будут только жертвы и проигравшие. Но самое главное – силовым путем выход не найти», - заявил Ахметов через свою группу компаний "СКМ".

«Жесткое противостояние показало: когда разные стороны не слышат друг друга – под угрозой оказывается самое ценное – человеческая жизнь. Черта, к сожалению, пройдена. Сегодня все должны объединиться и найти выход, чтобы больше не допустить кровопролития… По обе стороны баррикад – украинцы. Мы – граждане одной страны. И нам всем важно сохранить целостность Украины», - подчеркнул в своем заявлении Фирташ.

Между тем, ситуация в экономике ухудшается. Возможным выходом из создавшегося тупика должно стать формирование нового правительства, способного решить стоящие перед страной проблемы. Эксперты считают, что сейчас необходимо техническое правительство реформаторов.

«Исполняющие обязанности»

Знаковым событием минувшей недели стала отставка премьер-министра Николая Азарова, руководившего правительством без малого последние 4 года. Вопрос выражения недоверия премьеру и всему составу Кабмина не просто «витал в воздухе» - он обсуждался в общем пакете мер по преодолению кризиса и мог быть также вынесен на голосование в парламенте.

Однако Азаров опередил народных депутатов - подал в отставку сам. Президент Виктор Янукович принял ее в тот же день – 28 января. И уже на следующий день заседание правительства вел и.о. премьер-министра Сергей Арбузов, заявивший, что ключевой задачей Кабмина в сложившейся ситуации должно стать поддержание экономической стабильности и недопущение роста долгов по зарплатам и пенсиям. Эксперты и лидеры оппозиции добавили к этому списку возобновление переговоров с Европейским союзом и Международным валютным фондом как с одним из ключевых кредиторов страны.

Однако кто в итоге займется выполнением задач, большой вопрос. По информации представителя президента в Верховной Раде Юрия Мирошниченко, формирование нового состава Кабинета министров начнется уже на следующей неделе. Причем спешка объясняется не только и не столько законодательными нормами, позволяющими Кабмину находиться в статусе «исполняющих обязанности» не более 60 дней, сколько ожиданиями украинского общества и зарубежных партнеров.

Мир ждет появления в правительстве новых лиц. Это подтвердили в ЕС, причем председатель Европейской комиссии Жозе Баррозу в очередной раз заявил о стремлении Евросоюза подписать с Украиной Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли, но после разрешения сложившегося политического кризиса. Это же подтвердили в России, где, по словам первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, готовы разговаривать о финансовой поддержке в части предоставления второго транша кредита в размере 2 млрд долл. и сотрудничестве в сфере энергетики - предоставлении отсрочки по «газовому» долгу в размере 2,7 млрд долл.

Решение по составу правительства, согласно Конституции, должен принять президент. Предсказать это выбор не представляется возможным. Как отметил в интервью УНИАН доктор экономических наук, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко, есть два подхода к созданию правительства. «Первый – политический, когда ведущие фракции парламента формируют так называемое правительство национального (а на самом деле партийного) доверия. Как правило, такие правительства в основном занимаются популизмом и думают не о стране, а о выборах!», - отметил Савченко.

Второй подход, по его мнению, – профессиональный, когда премьер-министр и министры являются высококвалифицированными специалистами и хорошими управленцами. «Задача такого правительства – осуществить непопулярные базовые социально–экономические реформы и подписать соглашение с ЕС об ассоциации», - подчеркнул эксперт, добавив, что и для народа, и для оппозиции, и для президента выгоден как раз второй вариант.

ВВП вывели «в ноль» и «уронили» гривню

Государственная служба статистики на минувшей неделе сообщила о росте экономики в 4 квартале 2013 года, который впервые за 5 кварталов оказался положительным и достиг 3,7%, что позволило вывести общий показатель роста ВВП по итогам 2013 года в 0%.

Опрошенные УНИАН экономисты утверждают, что заявленный рост в последнем квартале 2013 года обусловили два фактора – экспорт зерновых и низкая база сравнения. «В сентябре темпы уборки урожая резко замедлились из-за плохой погоды, но потом в октябре ситуация нормализовалась, и поэтому в 4-м квартале сельское хозяйство показало значительный рост», - отметил в комментарии УНИАН начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб.

«Не исключено также, что Госстат пересмотрел и показатели ВВП за 2012 год, что ослабило базу сравнения и таким образом поддержало темпы роста под конец 2013 года», - обратили внимание эксперты «Альфа-Банка» (Украина).

Бурной выдалась уходящая неделя для курса национальной валюты. В целом по итогам января гривня снизилась на 5,5%, в то время как за весь 2013 год «потери» составили не более 2%. Эксперты ожидают дальнейшей девальвации вплоть до 10 грн за доллар.

«Отметка в 9-10 грн за доллар не является максимальной. Ситуация может привести к катастрофическому временному падению, потом может быть восстановление курса, но валюты сейчас может не стать на рынках – и на межбанковском, и в розничной торговле», - отметил в интервью УНИАН доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.

Показательно и то, что дилеры уже не рассчитывают на способность Национального банка «обуздать» курс посредством интервенций до заложенного в госбюджете показателя в 8,4-8,5 грн за доллар. «Оборона курса 8,5 грн за доллар потребовала от Нацбанка потратить на текущей неделе более 1 млрд долл. Однако атака не была успешной. В четверг межбанк закрылся курсом 8,6 грн за доллар», - отметили в комментарии УНИАН участники рынка.

S&P заговорило о дефолте, Россия – о закрытии границы

Весьма тревожными на минувшей неделе стали еще два события. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС+/С» с негативным прогнозом по причине сложной политической ситуации. Негативный прогноз по столь низкому рейтингу означает, что следующей ступенькой для Украины может стать объявление суверенного дефолта.

Впрочем, пока финансисты не склонны драматизировать ситуацию. Они усмотрели в таком решении агентства значительную «эмоциональную» составляющую. Как отметил в комментарии УНИАН руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий, состояние гражданского общества в Украине выглядит немного лучше, чем, например, в Беларуси и Венесуэле, которые имеют рейтинг «В-», и политические потрясения в Украине выглядят менее серьезными, чем в Египте, который имеет рейтинг «B-». «Украина все еще имеет много возможностей, чтобы заменить российскую поддержку в случае, если политический сценарий в корне поменяется, на поддержки со стороны Европейского Союза или даже деньги Международного валютного фонда», - отметил эксперт.

Тем не менее, по факту ситуация угрожающая: вслед за суверенным посыпались и корпоративные рейтинги ключевых украинских предприятий и банков.

Свой «сюрприз» в общий котел проблем добавила и Россия, которая с 29 января ввела новые правила таможенного досмотра грузов, пересекающих украинско-российскую границу. В частности, стопроцентному досмотру подлежат все грузы из Украины. Отечественные экспортеры уже заявили, что ситуация напоминает события августа 2013 года, когда едва ли не весь украинский экспорт в РФ был заблокирован.

Пока никаких гарантий нормализации ситуации на границе ни российская, ни украинская сторона не дает.

Впрочем, говорить сейчас о гарантиях чего бы то ни было в Украине и для Украины – невозможно. Страна пребывает в политическом и экономическом тупике, выход из которого возможен только при наличии политической воли у тех, кто принимает решения и отдает приказы.

Пока же известно то, что на следующей неделе возобновит работу парламент. Начнутся консультации и торги о персональном составе правительства. Кроме того, в Киев для переговоров прибудут представители Государственного департамента США, в частности, уже побывавшая в Украине в декабре 2013 года заместитель госсекретаря США по вопросам европейских и евроазиатских дел Виктория Нуланд. В повестке дня единственный вопрос – преодоление кризиса в Украине и недопущение дальнейшего кровопролития. И, как следствие, предупреждение экономического коллапса, который близок.

А еще, по сообщениям Гидрометцентра, на следующей неделе в Украине ослабнут морозы, что наверняка поспособствует возвращению людей на оставленные в период лютых холодов баррикады.

Олеся Сафронова (УНИАН)