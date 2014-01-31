ТОП-10 (31 января)

У Аграрного фонда появится «дочка» – «Агрофонд-зерно»

Эксперты рассказали, за счет чего в четвертом квартале произошел рост ВВП

Bank of Cyprus продает украинский «Банк Кипра» за 225 млн евро

Минфин намерен повысить предложение краткосрочных ОВГЗ в гривне и валюте

Миндоходов разработало новую форму декларации по налогу на прибыль банка

S&P понизило рейтинги трех украинских городов и Крыма

Стоимость аренды земли в Украине за год выросла на 10%

Фонд госимущества планирует продать «Сумыхимпром» до конца мая

Украина за средства ЕС реализует энергоэффективные проекты на 500 млн грн

Валовое производство продукции АПК за год составило 254 млрд грн

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У Аграрного фонда появится «дочка» – «Агрофонд-зерно»

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины приняло решение создать дочернее предприятие Аграрного фонда – «Агрофонд-зерно», что обусловлено расширением деятельности фонда.

Согласно сообщению ведомства в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующий приказ был подписан 27 января.

«Агрофонд-зерно» будет заниматься производством мукомольной и крупяной продукции, оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для животных, складским хозяйством, выращиванием зерновых и масличных культур, а также оказывать посреднические услуги в торговле сельхозсырьем, живыми животными и предоставлять услуги по перевозке.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года Кабинет министров принял решение о преобразовании бюджетной организации Аграрный фонд в ПАО «Аграрный фонд» и постановил сформировать из государственных облигаций капитал фонда в размере 5 млрд грн.

Справка УНИАН. Аграрный фонд был создан в 2005 году и выполнял функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе.

Аграрный фонд провел форвардные закупки зерна урожая 2013 года и приступил к форвардной программе-2014.

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Эксперты рассказали, за счет чего в четвертом квартале произошел рост ВВП

Рост ВВП Украины в четвертом квартале 2013 года, который после падения экономики пять кварталов подряд позволил выйти на нулевой показатель роста ВВП в целом по итогам 2013 года, обусловлен ростом сельского хозяйства и низкой базой сравнения 2012 года, полагают эксперты.

Как прокомментировал УНИАН начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб, судя по всему, главной причиной резкого ускорения темпов роста в 4-м квартале стало сельское хозяйство. «В сентябре темпы уборки урожая резко замедлились из-за плохой погоды, но потом в октябре ситуация нормализовалась, и поэтому в 4-м квартале сельское хозяйство показало значительный рост», - сказал он.

В то же время, эксперт отметил, что это не окончательные данные, и через месяц возможен их пересмотр в негативную сторону.

Эксперты «Альфа-Банка» (Украина) также отметили, что данные по ВВП предварительные, и подробная информация об их структуре будет официально опубликована только 11 марта.

«Очевидно, что ключевую роль в росте под конец года сыграл рекордный урожай кукурузы, который в 2013 году активно собирался как раз в завершающий квартал года», - говорится в отчете банка, текстом которого располагает УНИАН.

В то же время, эксперты напомнили, что падение цен на кукурузу, нивелировавшее урожайный рекорд в денежном выражении, не должно влиять на динамику реального ВВП, так как данный показатель по сути считает изменения в товарном выражении.

«Не исключено также, что Госстат пересмотрел и показатели ВВП за 2012 года, что ослабило базу сравнения и таким образом поддержало темпы роста под конец 2013 года», - отмечается в отчете.

При заявленном объеме номинального ВВП в 1,444 трлн грн, по оценкам экспертов, дефлятор ВВП (средняя инфляция по экономике) по итогам 2013 года составила 2,5%.

«Для выхода экономики на правительственный прогноз номинального ВВП в 2014 году в объеме 1,653 трлн грн при заявленном прогнозном темпе роста реального ВВП в 3% дефлятор ВВП в нынешнем году должен составить 11%, что представляется крайне маловероятным», - говорится в отчете.

Это лишний раз подтверждает, как отметили эксперты, что госбюджет 2014 года сильно завышен по доходам, а его фактический дефицит на десятки миллиардов гривен превышает заявленные 71,6 млрд грн или 4,6% ВВП.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Госстата, ВВП Украины после падения пять кварталов подряд вырос на 3,7% в четвертом квартале 2013 года, что позволило выйти по итогам 2013 года в целом на нулевой рост ВВП. По сравнению с третьим кварталом 2013 года с учетом сезонного фактора рост ВВП составил 2,4%. Номинальный ВВП Украины по итогам 2013 года составил - 1,444 трлн грн.

В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, номинальный ВВП - 1,409 трлн грн.

Государственный бюджет Украины на 2013 год предполагал темпы роста реального ВВП на 3,4%.

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Bank of Cyprus продает украинский «Банк Кипра» за 225 млн евро

Bank of Cyprus достиг соглашения о продаже своего украинского бизнеса, включающего 99,77% акций дочернего банка в Украине «Банк Кипра», в пользу ABH Ukraine Limited, компании концерна «Альфа Групп», за 225 млн евро, сообщается на сайте Bank of Cyprus.

Согласно сообщению, группа Bank of Cyprus намерена завершить все формальности по сделке к концу первого квартала 2014 года и направить полученные средства на укрепление собственной ликвидности.

По оценкам группы, убытки в результате продажи составят порядка 158 млн евро как разница между полученными средствами и балансовой стоимостью бизнеса, а также за счет расформирования валютных резервов на 44 млн евро. Более точная оценка финансовых последствий сделки будет проведена после ее завершения.

Также сообщается, что продажа соответствует стратегии, в рамках которой группа намерена сосредоточиться на основных рынках и снизить долю рисковых инвестиций, к которым, в частности, относятся инвестиции в Украине с учетом политической и экономической среды.

Как сообщал УНИАН, в январе стало известно о том, что «Альфа-Банк» ведет переговоры с Bank of Cyprus о покупке его украинской «дочки».

Справка УНИАН. «Банк Кипра» (г. Киев, ранее - «АвтоЗАЗБанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финучреждений. Банк является частью международной финансовой группы Bank of Cyprus Group.

«Альфа-Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».

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Минфин намерен повысить предложение краткосрочных ОВГЗ в гривне и валюте

Министерство финансов Украины планирует провести в феврале текущего года 4 аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в ходе которых инвесторам будут предложены краткосрочные облигации сроком обращения 3 месяца в национальной и иностранной валюте, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, аукционы будут проведены 4, 11, 18 и 25 февраля. Минфин намерен предложить рынку гривневые ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет на каждом их этих аукционов. Кроме того, на первом аукционе 4 февраля инвесторам будут предложены краткосрочные гривневые ОВГЗ сроком обращения 3, 4 и 9 месяцев, 11 февраля – 4, 6 и 9 месяцев, 18 февраля – 3, 4 и 9 месяцев, 25 февраля – 9 месяцев.

Также Минфин планирует предложить инвесторам ОВГЗ, номинированные в иностранной валюте, на двух аукционах. В т.ч. на первом аукционе 4 февраля – сроком обращения 3 года, на втором аукционе 11 февраля – также сроком обращения 3 года и краткосрочные сроком обращения 3 месяца.

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года Минфин провел 5 аукционов по продаже ОВГЗ, в том числе 2 – внепланово, в ходе которых в госбюджет привлечено 199,727 млн долл. и 3,652 млрд грн (5,249 млрд грн в гривневом эквиваленте по курсу НБУ).

По состоянию на 30 января объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 253,075 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 148,563 млрд грн, в собственности банков - 79,348 млрд грн, нерезидентов - 12,211 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 27 января 2014 года, с начала года расходы госбюджета на погашение госдолга составили 2,111 млрд грн, на обслуживание госдолга - 2,614 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

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Миндоходов разработало новую форму декларации по налогу на прибыль банка

Министерство доходов и сборов Украины разработало новую форму налоговой декларации по налогу на прибыль банка, которая позволит обеспечить одинаковый подход к порядку составления отчетности, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Для приведения в соответствие с внесенными изменениями в Налоговый кодекс Министерством доходов и сборов Украины была разработана новая форма налоговой декларации по налогу на прибыль банка», - сообщили в ведомстве, ссылаясь на проект приказа Миндоходов, опубликованный на официальном веб-портале министерства.

Миндоходов считает, что новая декларация позволит усовершенствовать порядок налогообложения доходов банков и предотвратит недоразумения между контролирующими органами и налогоплательщиками.

Замечания и предложения к проекту приказа от физических и юридических лиц принимаются в течение месяца по электронной почте, указанной на сайте министерства.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Президент Украины Виктор Янукович подписал закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно учета и регистрации налогоплательщиков и совершенствования некоторых положений”. Закон предусматривает, что информация об открытии или закрытии банковских счетов налогоплательщиками должна поступать в органы Миндоходов в день открытия или закрытия, а не в течение трех дней, как было раньше.

Кроме того, отменена обязательная процедура получения справки о взятии на учет или снятии налогоплательщика с учета для регистрации этих данных в Едином реестре субъектов ведения хозяйства. Причем данные о взятии на учет или снятии с учета должны быть обнародованы также на сайте Миндоходов не позже чем, на следующий день с момента регистрации субъекта предпринимательства или снятия его с учета.

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S&P понизило рейтинги трех украинских городов и Крыма





Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s вслед за снижением суверенного рейтинга Украины снизило долгосрочный кредитный рейтинг Киева, Ивано-Франковска и Крыма с уровня «В-» до «ССС+» с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Согласно сообщению, агентство также понизило рейтинг Ивано-Франковска и Крыма по национальной шкале с «uaBBВ-» до «uaBB».

По мнению аналитиков агентства, долгосрочный рейтинг Киева, Ивано-Франковска и Крыма «ССС+» ограничен уровнем суверенного кредитного рейтинга Украины по обязательствам в иностранной валюте, но в соответствии с критериями S&P индикативный уровень их собственной кредитоспособности (indicative credit level — ICL) определен на уровне «b».

Негативный прогноз по рейтингам Киева, Ивано-Франковска и Крыма также отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам Украины.

Агентство отметило позитивное влияние на рейтинг Киева положение города, как административного и экономического центра Украины и достаточно диверсифицированную экономику с высоким уровнем благосостояния, который в несколько раз превышает средний уровень по стране.

Также, Standard & Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Днепропетровска до уровня «ССС+» с «В-» с негативным прогнозом.

Согласно сообщению, S&P также понизило рейтинг по национальной шкале города до «uaBB» с «uaBBВ-».

По данным агентства, долгосрочный рейтинг Днепропетровска «ССС+» ограничен уровнем суверенного кредитного рейтинга Украины по обязательствам в иностранной валюте, но в соответствии с критериями S&P индикативный уровень собственной кредитоспособности города (indicative credit level — ICL) определен на уровне «b».

«Поскольку рейтинг города ограничен уровнем суверенного рейтинга, любое рейтинговое действие в отношении Украины, вероятнее всего, приведет к аналогичному рейтинговому действию в отношении Днепропетровска, при прочих равных условиях», - говорится в сообщении.

Негативный прогноз по рейтингам Днепропетровска также отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам Украины.

Standard & Poor's Ratings Services подтвердило кредитные рейтинги Львова на прежнем уровне «ССС+/uaBB» и одновременно понизило прогноз до «негативного» вслед за понижением суверенных рейтингов Украины.

«Мы пересматриваем прогноз по рейтингам Львова с «позитивного» на «негативный» и подтверждаем долгосрочный кредитный рейтинг города на уровне «ССС+» и рейтинг по национальной шкале - «uaBB», - говорится в отчете.

По информации S&P, рейтинги украинских региональных и местных органов власти ограничиваются суверенными рейтингами Украины по обязательствам в иностранной валюте, а «негативный» прогноз отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам Украины.

«Мы можем пересмотреть прогноз по рейтингам Львова на «стабильный» в случае позитивного рейтингового действия в отношении Украины при условии, что другие факторы, влияющие на уровень рейтингов Львова, будут соответствовать нашему базовому сценарию», - отмечается в отчете.

Как сообщал УНИАН, 28 января Standard & Poor's понизило рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС+/С» с негативным прогнозом в связи со сложной политической ситуацией.

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Стоимость аренды земли в Украине за год выросла на 10%

В Украине средняя стоимость аренды земли в 2013 году выросла на 10% - до 616,5 грн/га, сообщает пресс-служба Государственного агентства земельных ресурсов Украины (Госземагентство) со ссылкой на главу ведомства Сергея Тимченко.

Согласно сообщению, в 2013 году было заключено 4,77 млн договоров аренды земельных паев, из которых 2,48 млн (52%) заключили крестьяне-пенсионеры. При этом в основном заключались договоры среднесрочной аренды на 6–10 лет – 43% от общего количества. Доля долгосрочных договоров аренды (от 10 лет) составила около 15%.

По данным Госземагентства, в общей сложности владельцы паев в прошедшем году получили почти 10,5 млрд грн арендной платы, что на 1 млрд больше, чем в 2012 году. При этом отмечается, что сдают свои земли в аренду более 70% пайщиков – это 17,4 млн га.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2012 году владельцы земельных паев получили 8,7 млрд грн арендной платы, что составляет 92,5% от предусмотренной в договорах общей суммы (9,4 млн грн). При этом средний размер арендной платы составил 539 грн/га.

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Фонд госимущества планирует продать «Сумыхимпром» до конца мая

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует до конца мая 2014 года реализовать 92,75%-ный пакет акций одного из крупнейших в Украине предприятий химической отрасли «Сумыхимпром», говорится в приказе Фонда госимущества, обнародованном на его сайте.

Как отмечается в приказе, контрольный пакет акций предприятия планируется выставить на приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона.

Справка УНИАН. «Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.

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Украина за средства ЕС реализует энергоэффективные проекты на 500 млн грн

Украина в 2014 году в рамках Государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010-2015 годы направит на реализацию энергоэффективных проектов почти 500 млн грн, которые предоставил Европейский Союз.

Об этом во время пресс-конференции сообщил журналистам заместитель главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) Сергей Дубовик.

«В 2014 году на реализацию программы предусмотрено около 500 млн грн» - сказал Дубовик.

Он отметил, что это деньги, которые были выделены ЕС в рамках программы «Поддержка выполнения энергетической стратегии Украины в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии» и поступили в специальный фонд госбюджета.

В частности, первый транш - 324,8 млн грн, выделенный в предыдущие годы, и второй – 173,3 млн грн., который ЕС предоставил в декабре прошлого года.

«Совместно с регионами уже подготовлено 490 проектных предложений на общую сумму 1,3 млрд грн, которые предусматривается реализовать в рамках программы», - сообщил замглавы Госэнергоэффективности.

По его словам, из-за недостатка средств из общего числа проектов будут отобраны те, которые имеют наибольшую экономическую выгоду.

Дубовик отметил, что в период с 2010 года по первое полугодие 2013 года реализовано около 18 тыс. проектов по энергоэффективности и энергосбережению. В результате их реализации за указанный период в Украине сэкономлено около 5,7 млрд куб. м. газа.

Как сообщал УНИАН, в Украине на реализацию программы энергоэффективности в 2012 году было выделено 827,5 млн грн.

Из общего фонда государственного бюджета на эти цели было выделено 502,7 млн грн, за счет финансовой помощи Европейского Союза - 324,8 млн грн.

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Валовое производство продукции АПК за год составило 254 млрд грн

Объем производства продукции агропромышленного комплекса в 2013 году в денежном выражении составил более 254 млрд грн, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Объем сельскохозяйственного производства в 2013 году вырос на 14%. В целом же продукции АПК было произведено более чем на 254 млрд грн", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

По его словам, прирост производства растениеводческой продукции в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 18%, а животноводческой - 5%. При этом агропромышленные предприятия в прошлом году направили в государственный бюджет 47 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2013 году выросли по сравнению с 2012 годом, по предварительным данным, на 13,7%, тогда как в 2012 году был зафиксирован спад производства сельхозпродукции на 4,5%. В 2013 году Украина собрала рекордный урожай зерновых - 63 млн тонн.

УНИАН



