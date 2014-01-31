Анонс на 3 февраля

* В селекторном зале Минэнергоуголь Украины под председательством министра Эдуарда Ставицкого состоится селекторное совещание по вопросу: «Обеспечение теплом, газом, электроэнергией в сложных погодных условиях».



* В Музее денег Национального банка Украины состоится презентация памятных монет "ХХII зимние Олимпийские игры". В мероприятии примут участие представители Национального банка Украины, Национального олимпийского комитета, Министерства молодежи и спорта Украины и группа авторов этих монет.

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры, принятые по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра; Владимир Демчук, заместитель начальника Управления начальник отдела Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ДСНС Украины.

* Состоится брифинг министра экологии и природных ресурсов Украины Олега Проскурякова на тему: «Итоги работы Министерства экологии и природных ресурсов 2013 г.».





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