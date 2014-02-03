ТОП-10 (3 февраля)

Долг «Нафтогаза» достиг $3,35 млрд, «Газпром» может ввести предоплату - СМИ

На Луганщине выявлен еще один случай заболевания африканской чумой свиней

«Нафтогаз» требует от предприятий ТКЭ оплатить долги за газ

Остаток средств на едином счете Госказначейства за месяц вырос почти втрое

Бойко и Миллер обсудили механизм погашения Украиной долга за российский газ

Годовой план приватизации в январе выполнен на 0,2%

Украина завершила сезон сахароварения, сократив производство на 45,5%

Норму о содержании биоэтанола в бензине могут снизить до 3%

Платежная система China UnionPay будет работать в Украине

«Центрэнерго» привлекло у «Ощадбанка» 414 млн грн кредита

***

Долг «Нафтогаза» достиг $3,35 млрд, «Газпром» может ввести предоплату - СМИ

Долг НАК «Нафтогаз Украины» за российский газ за поставки в 2013 году и январь 2014 года достиг 3,35 млрд долларов, в «Газпроме» думают о переходе к предоплате.

Об этом сообщает сегодня российская газета «Ведомости».

«По предварительным данным, в январе Украина получила от «Газпрома» 2,4 млрд куб. м газа почти на 650 млн долл., ее долг за газ вырос до 3,35 млрд долл.», - пишет издание, ссылаясь на информацию «Газпрома».

Отмечается, что в 2013 году «Нафтогаз Украины» получил из России около 13 млрд куб. м в среднем по 400 долл. за 1000 куб. м. Всего ее долг за прошлый год составляет 2,7 млрд долл., следовательно, «Нафтогаз» не оплатил более половины прошлогоднего российского газа.

При этом в декабре Украина получила от России скидку, на 2014 год установлена фиксированная цена 268,5 долл. за тыс. куб. Тогда же договорились, что долг за 2013 год страна погасит 25 января. За январь «Нафтогаз» должен заплатить «Газпрому» до 7 февраля.

«Но уже есть понимание, что январский газ «Нафтогаз» также, вероятно, не оплатит», - сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. «По контракту «Газпром» вправе ввести предоплату, но прежде необходимо понять, насколько Украина неплатежеспособна», - добавил он.

Газета, ссылаясь на сотрудника «Газпрома», отмечает, что одна из мер воздействия на Украину - переход на предоплату газа, такой вариант возможен, но решения нет.

Как сообщал УНИАН, 29 января премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Украина не приступила к погашению долга в размере 2,7 млрд долл. за поставленный ей в прошлом году российский газ.

«Мы исходили из того, что все эти положительные моменты (предоставление кредита и скидок на газ) в конченом счете будут служить основанием для погашения задолженности, в том числе за газ. Она (задолженность) накоплена огромная. Они не платили практически полгода, они заплатили только за сентябрь в прошлом году, она (задолженность) – порядка 2 млрд 700 млн долл. была на конец года», - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что руководство Украины несколько раз обращалось с просьбой отстрочить проведение этих платежей и это делалось по его прямому указанию. По словам Медведева, Украина не может платить даже по сниженным ценам. «Это существенным образом меняет ситуацию и должно быть принято во внимание при выстраивании отношений с новым правительством», - сказал Медведев.

24 января министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Украина планирует до конца января решить вопрос с оплатой долга перед «Газпромом» в объеме 2,7 млрд долл. и что у сторон есть понимание решения вопроса. При этом он заверил, что все расчеты будут проведены своевременно. «Вы знаете, что мы перенесли расчеты на март 2014 года. Мы своевременно рассчитаемся с нашими партнерами», - сказал Ставицкий журналистам.

В то же время министр отметил, что погашение долга будет осуществляться за счет собственных средств "Нафтогаза Украины".

Ранее, 23 января, начальник департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Виктор Валов заявил, что долг Украины за прошлогодние поставки российского газа составляет 2,7 млрд долл., срок погашения - 25 января.

В начале декабря 2013 года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что долг "Нафтогаза " за поставки газа в августе, октябре и ноябре 2013 года составляет 2,02 млрд долл. Ранее глава "Нафтогаза" Евгений Бакулин заявлял, что холдинг договорился с «Газпромом» о переносе на весну 2014 года платежей за поставки газа в октябре-декабре.

17 декабря 2013 года во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году). До этого Украина долго и безуспешно вела переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.

***

На Луганщине выявлен еще один случай заболевания африканской чумой свиней

В частном хозяйстве в селе Давыдо-Никольское Луганской области обнаружен случай заболевания животных африканской чумой свиней, сообщила Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины.

«В селе Давыдо-Никольское Краснодонского района в индивидуальном подсобном хозяйстве выявлено 5 трупов свиней. При осмотре помещений обнаружено еще 1 свиноматку, которая находилась в агонии», - сказано в сообщении ведомства.

Кроме них, в хозяйстве содержится еще 26 свиней. С целью недопущения вывоза животноводческой продукции из очага болезни организована работа совместных экипажей в составе сотрудников подразделений ветеринарной милиции и ГАИ.

Кроме того, устанавливаются карантинные ветеринарно-милицейские посты на дорогах при въезде и выезде на территорию Давыдо-Никольского сельского совета.

Как сообщал УНИАН, 6 января вирус африканской чумы свиней был выявлен в Станично-Луганском районе Луганской области на границе с Россией. Вирус был диагностирован в тушке дикого кабана. Запрет на ввоз свиней и свинины из Луганской области ввели Россия и Беларусь.

До этого вспышка АЧС в Украине произошла в 2012 году в Запорожской области.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.

***

«Нафтогаз» требует от предприятий ТКЭ оплатить долги за газ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» требует от предприятий теплокоммунэнерго оплатить задолженность за потребленный природный газ в размере 27 млрд грн для расчетов с российским газовым монополистом, компанией «Газпром», говорится в сообщении компании.

«По состоянию на 03.02.2014 задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики за потребленный природный газ составляет почти 27 млрд грн. Только за последние три месяца она увеличилась почти на 10 млрд грн по ценам, установленным НКРЭ для предприятий ТКЭ», - говорится в сообщении.

«Наличие значительных долгов предприятий ТКЭ угрожает срывом выполнения компанией своевременных расчетов за импортированный природный газ в соответствии с контрактом с ОАО «Газпром», - подчеркивается в сообщении «Нафтогаза».

Согласно сообщению, долги предприятий ТКЭ за ноябрь 2013 года составили 3,056 млрд грн, за декабрь 2013 г. – 2,959 млрд грн, за январь 2014 г. – 3,754 млрд грн.

“Компания обращается к Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, представителям региональной исполнительной власти, руководителям предприятий теплоэнергетики с требованием принять все возможные меры для срочного погашения существующей задолженности”, - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Валентина Франчука, предприятия теплокоммунэнерго по состоянию на январь 2014 года задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 24,8 млрд грн за потребленный газ за последние три года.

За 2011 год предприятия теплокоммунэнерго задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 1,6 млрд грн, за 2012 год - 5,3 млрд грн, за 2013 год - 14,9 млрд грн.

По сообщениям российских СМИ, долг НАК «Нафтогаз Украины» перед «Газпромом» за поставки газа в 2013 году и январе 2014 года достиг 3,35 млрд долларов, при этом по заявлениям и.о. министра энергетики Украины Эдуарда Ставицкого, Украина не ведет переговоров с российской стороной о реструктуризации долга.

«Нафтогаз Украины» в 2012 году получил чистый убыток в размере 10,271 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

***

Остаток средств на едином счете Госказначейства за месяц вырос почти втрое

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в январе 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года вырос в 2,7 раза - до 4,721 млрд грн, сообщается на сайте Госказначейства.

Согласно сообщению, по итогам января 2014 года в годовом выражении, по сравнению с январем 2013 года, остаток средств на едином счете Госказначейства вырос на 16,66%, или на 647,076 млн грн.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в декабре 2013 года по сравнению с ноябрем вырос на 542 млн грн, или на 45,22%, - до 1,739 млрд грн.

В течение 2013 года остаток средств на едином счете Госказначейства дважды обновил исторический минимум за последние 10 лет, на начало января и ноября снизившись до 458 и 410 млн грн,соответственно.

Госказначейства, объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется. Рост происходит во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты, снижение - во время пиковых нагрузок по расходам.

***

Бойко и Миллер обсудили механизм погашения Украиной долга за российский газ

Исполняющий обязанности вице-премьер-министра Юрий Бойко 3 февраля в Москве обсудил с главой «Газпрома» Алексеем Миллером механизм погашения Украиной задолженности за поставленный в прошлом году российский газ, а также обеспечения бесперебойного транзита топлива в страны ЕС.

«Во время встречи обсуждались вопросы прохождения осенне-зимнего отопительного периода и бесперебойного и безаварийного транзита российского газа через территорию Украины в страны Европы», - говорится в сообщении пресс-службы украинского чиновника.

Согласно сообщению, стороны также обсудили процесс расчетов за текущие поставки в Украину российского природного газа и механизм погашения Украиной задолженности за поставленный в прошлом году российский природный газ.

Подробности переговоров украинская сторона не сообщает.

По сообщениям российских СМИ, долг НАК «Нафтогаз Украины» перед «Газпромом» за поставки газа в 2013 году и январе 2014 года достиг 3,35 млрд долларов, при этом по заявлениям и.о. министра энергетики Украины Эдуарда Ставицкого, Украина не ведет переговоров с российской стороной о реструктуризации долга.

***

Годовой план приватизации в январе выполнен на 0,2%

Поступления от приватизации по состоянию на конец января 2014 года составили 32,4 млн грн, что составляет всего 0,2% от запланированных на этот год поступлений от приватизации, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

В то же время, поступления от аренды в январе составили 85,5 млн грн – 10,2% годового плана.

Справка УНИАН. В соответствии с утвержденным на 2014 году государственным бюджетом от приватизации планируется получить 19,4 млрд грн, от аренды – 840 млн грн.

***

Украина завершила сезон сахароварения, сократив производство на 45,5%

В Украине завершился сезон сахароварения, по результатам которого страна произвела 1,2 млн тонн свекловичного сахара, что на 45,5% меньше, чем в предыдущем сезоне, сообщили УНИАН в профильной ассоциации «Укрцукор».

По данным ассоциации, на сегодняшний день прекратили работу все 38 сахарных заводов, которые переработали в этом сезоне 9,06 млн тонн свеклы.

Как сообщал УНИАН, в 2012/2013 МГ производство сахара в Украине составило 2,2 млн тонн, тогда как внутренняя потребность оценивается в 1,86 млн тонн, что стало причиной существенного снижения цены сахара на внутреннем рынке.

В связи с этим, под урожай сахарной свеклы 2013 года Украина засеяла 306 тыс. га площадей против 448 тыс. га в 2012 году.

***

Норму о содержании биоэтанола в бензине могут снизить до 3%

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает снизить объем обязательного добавления биоэтанола в бензины до 3% с 5%.

Об этом говорится в проекте закона, разработанного министерством.

Кроме этого, Минэнергоугля предлагает отсрочить на полгода требование для нефтетрейдеров реализовывать бензины с добавлением биоэтанола, которое вступило в силу с 1 января 2014 года.

Согласно законопроекту, министерство предлагает снизить норму, которая начнет действовать с 2016 года, обязательного добавления биоэтанола в бензины до 5% с 7%.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины включил производство биоэтанола в перечень приоритетных отраслей экономики для развития и привлечения инвестиций.

В то же время, государственное предприятие «Укрспирт», несмотря на критические замечания нефтетрейдеров о невозможности обеспечить рынок нефтепродуктов биоэтанолом, неоднократно заявляло о готовности производить достаточное количество этого продукта.

Согласно закону Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о производстве моторных топлив с содержанием биокомпонентов», в 2014-2015 гг. все реализуемые в Украине бензины должны содержать не менее 5% биоэтанола. С 2016 года обязательная доля биоэтанола в бензинах возрастает до 7%.

***

Платежная система China UnionPay будет работать в Украине

Международная платежная система China UnionPay согласовала свои документы с Национальным банком Украины, что позволило ей выйти на украинский рынок платежей, сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, количество международных платежных систем, созданных нерезидентами, документы которых соответствуют требованиям законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем, увеличилось до 26.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины определил перечень международных платежных систем, соответствующих требованиям НБУ относительно деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем. В перечень международных платежных систем, созданных нерезидентами, документы которых соответствуют требованиям Положения НБУ, вошли системы: Юнистрим, Visa International, CONTACT, Western Union, MoneyGram, MIGOM, Юнион Кард, Анелик, Золотая Корона, Быстрая почта, Interexpress, American Express, Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, Международные Денежные Переводы ЛИДЕР, BLIZKO, MONEY EXCHANGE, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services (RIA Money Transfer), MEEST, "Блиц", IntelExpress, ХАЗРИ, China UnionPay.

В соответствии с действующим законодательством Украины договоры о членстве/участии в международных платежных системах имеют право заключать банки Украины, национальный оператор почтовой связи и небанковские финансовые учреждения, получившие лицензию Нацкомфинуслуг на осуществление денежных переводов. Заключенные договора необходимо регистрировать до начала предоставления услуг в порядке, установленном Национальным банком Украины.

Справка УНИАН. China UnionPay была создана в 2002 году в Китае.

Платежные карты UnionPay принимаются в 141 стране мира, в частности, в более чем 1 млн банкоматов. Совокупная эмиссия карт UnionPay в мире превышает 3 млрд карт.

***

«Центрэнерго» привлекло у «Ощадбанка» 414 млн грн кредита

Энергетическая компания «Центрэнерго», которая осенью прошлого года запустила два из четырех поврежденных после пожара блока Углегорской ТЭС, привлекла у государственного «Ощадбанка» кредитные средства на сумму 414 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания привлекла две кредитные линии с лимитами 364 млн грн и 50 млн грн сроком на один год.

Дата подписания договора — 27 января 2014 год.

Целевое назначение кредитных средств компания не называет.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале января 2014 года «Центрэнерго» объявила тендер на привлечение кредита в размере 571 млн грн для реконструкции энергоблока №1 Змиевской ТЭС.

Кабинет министров Украины 25 декабря 2013 года утвердил технико-экономическое обоснование реконструкции энергоблока №1 Змиевской ТЭС общей стоимостью 810 млн грн.

В 2012 году компания «Центрэнерго» увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом в 6,6 раза - до 233,766 млн грн с 35,23 млн грн.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».

УНИАН



