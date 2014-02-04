Легитимизация технического правительства Арбузова сможет обеспечить договоренности с Россией и МВФ - эксперты

Такое мнение высказал директор Института экономических исследований и политических консультаций И. Бураковский. «Нужно действовать осторожно, оценивая реализм ситуации, что сложилась. После того, как появится сформированное техническое правительство можно будет продолжить договоренности с Россией", - уверен эксперт.

При этом, по его мнению, в сложившейся ситуации возобновления диалога с МВФ является также критическим задачей. «Учитывая систематические долги с Россией, возобновлять диалог нужно не только МВФ, но и с ЕС. И в данном контексте является необходимость определения дальнейшей позиции (кредитных условий и цен на газ). Диалог не прерывался. И сейчас важно максимально восстановить сотрудничество», - отмечает эксперт.

«Переговоры с МВФ ведутся постоянно, они не прекращались», - соглашается президент Центра экономического развития Александр Пасхавер. При этом эксперт отмечает, что на ход будущих переговоров с МВФ большое влияние окажет фигура технического премьера, его экономическое чутье. «Если таким будет Сергей Арбузов, то он, хотя и не имеет пока достаточного опыта в решении социальных проблем, для МВФ всегда подходил как переговорщик. Арбузов склонен к компромиссам - и это устраивает МВФ », - говорит Пасхавер.