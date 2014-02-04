ТОП-10 (4 февраля)

Облигации Украины выросли на разговорах о помощи Запада

Киевсовет принял бюджет города на 2014 год

Минагропрод назвал агрохолдинги, получившие дотации в 2013 году

Россия получила контроль над национальным оператором газотранспортной системы Кыргызстана

Эксперт объяснил, почему мог возникнуть долг ТКЭ перед "Нафтогазом"

Кабмин намерен увеличить к 2030 году добычу газа до 45 млрд кубов

Эксперт: Украине не грозит остановка притока иностранных инвестиций

Несмотря на уверения властей, доллар на межбанке пробил отметку в 8,90 грн

Профицит платежного баланса Украины в 2013 году составил $2 млрд

Бюджет Киева в части доходов общего фонда выполнен на 80%

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Облигации Украины выросли на разговорах о помощи Запада

Украинские евробонды, номинированные в долларах, взлетели в цене в понедельник на разговорах о том, что Киев может получить финансовую поддержку западных держав, пишут Вести.Экономика со ссылкой на агентство Reuters.

Евросоюз и США работают над планом существенной краткосрочной помощи Украине, процитировала газета Wall Street Journal министра иностранных дел ЕС Кэтрин Эштон.

"Статья в WSJ помогла котировкам", - сказал Гэбриэл Стерн, экономист из брокерской компании Exotix, отметив волатильность цены бумаг в последние дни. Украинские бонды с погашением в 2023 г. выросли на более чем два пункта с закрытия пятницы до 87 центов на доллар. Облигации с погашением в 2020 г. выросли на 1,6 пункта до 87,80 центов.

Выпущенные в декабре 2013 г. евробонды, в которые Россия вслед за обещанием президента Владимира Путина вложила 3 млрд долл. в качестве первого транша обещанной помощи на 15 млрд долл., подорожали на 0,5 пункта по сравнению с пятницей до 98,50 центов.

В свою очередь, представитель Государственного департамента США Джен Псаки заявила, що принятие решения о предоставлении экономической помощи Украине возможно лишь после формирования правительства.

"Сначала они должны сформировать правительство, затем мы сделаем оценки, проведем консультации и определимся с дальнейшими действиями", - сказала Псаки.

По ее словам, говорить об объемах поддержки преждевременно.

Wall Street Journal в понедельник сообщила, ссылаясь на официальные лица в Брюсселе и Вашингтоне, что Евросоюз и США работают над краткосрочным пакетом финансовой помощи Украине, условием предоставления которой будут экономические и политические реформы. По данным WSJ, объем средств и условия их выделения Киеву еще не проработаны.

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Киевсовет принял бюджет города на 2014 год

Депутаты Киевсовета приняли бюджет города и Программу социально-экономического развития на этот год.

Как передает корреспондент УНИАН, за утверждение программы проголосовали 72 депутата Киевсовета, за принятие бюджета — 75.

Голосование проходило по упрощенной процедуре, путем поднятия рук.

Как отметила, закрывая заседание секретарь Киевсовета Галина Герега, в принятых документах учтены все предложения, озвученные представителями всех политических сил в Киевсовете, в том числе оппозиционных.

Как сообщал УНИАН, проект бюджета был представлен с доходами в суме 21 млрд грн и общим объемом расходов 19,8 млрд грн. Профицит составляет 303,5 млн. грн.

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Минагропрод назвал агрохолдинги, получившие дотации в 2013 году

В 2013 году бюджетные дотации на строительство и реконструкцию животноводческих ферм и предприятий по производству комбикормов, а также на приобретение оборудования и механизмов отечественного производства для них составили 245,5 млн грн, часть из которых получили ведущие украинские агрохолдинги.

Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, на частичное возмещение стоимости объектов в скотоводстве из бюджета в прошлом году было направлено 57,3 млн грн. Эти средства были распределены между 6 компаниями, среди которых «Украгроком», входящая в состав группы «УкрАгроКом и Гермес Трейдинг» (Кировоградская обл., обрабатывает около 70 тыс. га) и «Агрофирма им. Довженка», одно из предприятий крупнейшего производителя сахара в стране агрохолдинга «Астарта». Также по этой программе получили средства предприятие «Романив» (Волынская обл.), одним из соучредителей которого является бывший первый заместитель председателя Волынской областной государственной администрации Виталий Заремба, растениеводческая «Бучачагрохлебпром» (Тернопольская обл.), а также компании «Городище» и «Прогрес» (обе – Волынская обл.).

Государственные дотации на возмещение стоимости объектов в сфере свиноводства в 2013 году составили 155 млн грн. Получателями бюджетных средств стали: один из крупнейших производителей свинины в Украине холдинг «АПК-Инвест», подконтрольный народному депутату от Партии регионов Борису Колесникову (Донецкая обл.), Научно-производственное предприятие «Глобинский свинокомплекс», входящий в состав одного из ведущих производителей колбасных и мясных изделий в стране группу «Глобино», а также днепропетровский холдинг «Агро-Союз», дочернее предприятие российской агропромгруппы «БЭЗРК-Белгранкорм» - «Белгранкорм-Полтавщина» и предприятие «Лига» (Кировоградская обл).

Кроме того, в 2013 году из бюджета было выделено 9,3 млн грн на частичное возмещение стоимости строительства и реконструкции комбикормовых заводов. Эти средства получили «Агрофирма им. Довженка» (холдинг «Астарта»), Научно-производственное предприятие «Глобинский свинокомплекс» («Глобино»), «Агро-Союз» и свиноводческая компания «Золотоношский бекон» (Черкасская обл.).

В Минагропроде также сообщили, что в прошлом году на возмещение строительства одного объекта в птицеводческой отрасли было выделено 23,9 млн грн, однако информации о получателе средств ведомство не предоставило.

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Россия получила контроль над национальным оператором газотранспортной системы Кыргызстана

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-киргизского межправсоглашения о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа.





Закон был принят Госдумой 17 января и одобрен Советом Федерации 29 января

В соответствии с документом, национальный оператор "Кыргызгаз" передается российской компании "Газпром".

Закон был принят Госдумой 17 января и одобрен Советом Федерации 29 января.

«Газпром»Согласно договору, киргизская сторона обеспечивает учреждение на своей территории 100-процентного дочернего общества своей уполномоченной организации с передачей ему всего принадлежащего "Кыргызгаз" имущества, прав и интересов. Речь идет о газопроводах высокого давления, газораспределительных и компрессорных станциях, подземных хранилищах, скважинах, земельных участках, зданиях, оборудование, сырье, продукции и долгах, которые оцениваются в размере не менее $40 млн.

"Газпром" же получает 100-процентную долю в уставном капитале созданной компании в Киргизии. Стоимость доли определена в $1. Новая компания с российским участием и ее правопреемники осуществляют поставку газа, подземное хранение газа, распределение и реализацию газа, строительство, реконструкцию и эксплуатацию газотранспортной и газораспределительной систем, объектов подземного хранения газа и других объектов инфраструктуры газового комплекса на территории Киргизии.

В свою очередь, "Газпром" обязуется инвестировать в модернизацию и реконструкцию газовой киргизской инфраструктуры не менее 20 млрд рублей, а также гарантировать развитие и модернизацию оборудования и магистральных газопроводов, соблюдение тарифной политики в соответствии с киргизским законодательством, бесперебойную поставку природного газа для потребителей Киргизии с учетом имеющихся технических возможностей и условий для транзита природного газа в республику, сообщает ИТАР-ТАСС.

Киргизия со своей стороны гарантирует исключительное право созданной компании на импорт природного газа, предназначенного для киргизских потребителей, невмешательство своих государственных органов в установление тарифов на транспортировку газа по киргизской территории в третьи страны, а также защиту инвестиций "Газпрома" и его "дочек" от экспроприации и национализации.

Соглашение заключено на 25 лет с возможностью автоматического продления на пятилетние периоды.

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Эксперт объяснил, почему мог возникнуть долг ТКЭ перед "Нафтогазом"

Долг предприятий теплокоммунэнерго перед НАК «Нафтогаз Украины» в размере 27 млрд грн, большая часть которого сформировалась в 2013 году, возник по вине Госказначейства, не перечислившего деньги областным советам для погашения разницы в тарифах предприятиям ТКЭ.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар.

«Долги возникают из-за того, что несвоевременно бюджетные субсидии проплатили. В свою очередь, это возникает, когда бюджет вовремя не принят, а если принят, то казначейство тормозит платежи, исходя из своих соображений, как это было в прошлом году. Когда казначейство не давало денег, потому что в стране сложилась сложная финансовая ситуация, все деньги держали для поддержания платежного баланса, никому ничего не платили», - сказал Гончар.

«Деньги не доходили до тепловиков, следовательно, они не могли рассчитаться с поставщиками услуг. Таким образом, по цепочке долги доходят до «Нафтогаза». «Нафтогаз» дает газ, его сжигают, тепло производят, а деньги НАК не получает», - пояснил эксперт.

По его мнению, средства, предназначенные для субсидирования населения, не направлялись по своему назначению потому, что правительству необходимо было держать макроэкономические показатели в норме.

«Надо посмотреть, куда ушли те деньги, которые предназначались на субсидии. Это напоминает бездонную бочку. Бюджет, исходя из того, что они (правительство – УНИАН) должны были держать макроэкономические показатели в норме, не допускать бюджетного дефицита, а он все равно был, через Госказначейство просто тупо не разрешал компенсацию разницы в тарифах. Соответственно, эти деньги куда-то ушли. Куда они ушли? Кому они ушли? Кто принял такие решения?» - отметил Гончар.

«В то же время, нельзя сказать, что это виртуальный долг. Это реальные деньги. Газ ушел, «Нафтогаз» имеет долги, «Газпром» его берет за глотку. 27 млрд грн — это примерно 3,5 млрд долл. В принципе, эта сумма сопоставима с долгом «Газпрому», - сказал Гончар.

Как сообщал УНИАН, общий долг НАК «Нафтогаз Украины» перед «Газпромом» за поставленный природный газ в 2013 году и январе 2014 года составляет 3,29 млрд долл.

При этом по состоянию на 3 февраля 2014 года задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики за потребленный природный газ составляет почти 27 млрд грн.

Депутат от «Партии регионов» Сергей Кацуба, ранее занимавший должность заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины», 3 февраля зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается выделить «Нафтогазу» 24,7 млрд грн за счет увеличения внутренних госзаимствований для погашения разницы между ценой импортируемого газа и ценой его реализации для производства тепловой энергии для населения.

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Кабмин намерен увеличить к 2030 году добычу газа до 45 млрд кубов

Правительство подтвердило планы по увеличению добычи природного газа в Украине к 2030 году до 45 млрд кубометров и сокращению его импорта до 5 млрд кубометров.

Об этом говорится в Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года, принятой Кабинетом министров в августе 2013 года, текст которой опубликован на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности 4 февраля 2014 года.

Согласно документу, энергостратегия предполагает полное обеспечение растущего спроса на электроэнергию за счет срочной модернизации теплоэлектростанций, продление срока эксплуатации атомных электростанций, значительные инвестиции в модернизацию и расширение электросетевого хозяйства страны.

А также увеличение добычи газа до 40-45 млрд куб м в год и выход на обеспечение 90% собственного потребления газа при условии доработки порядка выдачи лицензий, СРП, налогообложения и активной работы для привлечения инвесторов.

Кроме этого, предполагается к 2030 году достичь полного обеспечения спроса на уголь путем увеличения экономически эффективной добычи энергетического угля в объеме до 75 млн тонн в год (и коксующегося до 40 млн тонн в год) при условии максимальной приватизации и повышения эффективности работы шахт, а также последующего закрытия неприватизированных убыточных шахт.

Также в документе отмечается, что к 2030 году ожидается существенное сокращение государственных расходов при условии прекращения субсидирования отраслей с одновременным повышением эффективности работы предприятий ТЭК.

«Привлечение необходимых инвестиций (около 200 млрд долл.) в ТЭК требует разработки программ реформирования отраслей, создание конкурентных рынков, повышение цен на энергоресурсы с целью создания привлекательных условий для прихода в отрасль частных инвесторов, усиление системы контроля за монополиями, а также доработки долгосрочной стабилизации нормативно-правового поля», - говорится в документе.

Как ранее сообщал УНИАН, в марте 2013 года Кабинет министров Украины выделил Министерству энергетики и угольной промышленности 301,9 млн грн на выполнение мероприятий Энергетической стратегии Украины до 2030 года, запланированных на 2013 год. Кроме того, Кабинет министров Украины направил Министерству экономического развития и торговли 324,8 млн грн для финансирования мероприятий Государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010-2015 годы.

Прошлая редакция Энергетической стратегии была презентована Министерством энергетики и угольной промышленности 12 июня 2012 года.

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Эксперт: Украине не грозит остановка притока иностранных инвестиций

В свете последних событий, происходящих в Украине, стране не грозит внезапная остановка притока прямых иностранных инвестиций.

Об этом, как передает ForUm, в ходе пресс-конференции на тему «Sudden stop» (внезапная остановка) в экономике?» заявил экономист Виктор Лисицкий.

Он пояснил, что термин «Sudden stop» следует рассматривать ни как остановку экономики в целом, а как остановку притока прямых иностранных инвестиций в страну.

«Возможна ли у нас внезапная остановка прямых иностранных инвестиций? Думаю, если исходить из сегодняшней политической ситуации, то нет. Потому что и европейский, и американский, и российский бизнес в разной степени, но заинтересован в сотрудничестве с нами. Что бы там ни было», - сказал Лисицкий.

Он отметил, что хоть элемент недоверия к нам присутствует, однако явных причин для отказа сотрудничества с украинским бизнесом нет.

«Я не вижу таких причин. При всем том, что происходит сейчас в Украине, заводы не остановились, машины останавливались только потому, что был сильный снегопад. Рынки работают. Экономика функционирует. Одни люди на рынке продают, другие покупают. В магазинах очередей нет. Совершенно обычная ситуация», - резюмировал Лисицкий.

Говоря об общей ситуации в стране, экономист подчеркнул, что оснований для того, чтобы вдруг принимать какие-то радикальные меры по отношению к инвестирования в экономику нашей страны, нет.

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Несмотря на уверения властей, доллар на межбанке пробил отметку в 8,90 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,7600/8,8000, к 12:00 цены выросли 8,8300/8,8450. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума 8,8500/8,9000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2473/84, к 12:00 цены поднялись 0,2501/10. К закрытию торгов установились на следующих значениях 0,2497/0,2510. В России курс доллар-рубль повысились, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,2600 (+0.0975), сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3495/1,3535. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,8335/11,8895, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вверх 11,9255/11,9500. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,9640/12,0355.

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Профицит платежного баланса Украины в 2013 году составил $2 млрд

Профицит платежного баланса Украины, по предварительным оценкам Национального банка, в 2013 году составил 2,021 млрд долл., в то время как за 2012 год платежный баланс был сведен с дефицитом 4,175 млрд долл., сообщается на сайте Нацбанка.

По информации НБУ, в декабре 2013 года сводный платежный баланс, был сведен с профицитом, который составил 1,6 млрд долл. по сравнению с дефицитом в декабре 2012 года в размере 839 млн грн.

Дефицит текущего счета платежного баланса за 2013 год составил 16,1 млрд долл., что на 1,8 млрд долл. превышает показатель за 2012 год. В то же время, в декабре прошлого года дефицит текущего счета составил 2,070 млрд долл.

Импорт товаров в 2013 году сократился на 5,8% - до 84,468 млрд долл., за счет сокращения энергетического импорта на 17,2% и продукции машиностроения - на 12,6%. Экспорт товаров в 2013 году также сократился - на 7,6% - до 64,9 млрд долл., за счет снижения экспорта продукции АПК на 4,8%, продукции машиностроения - на 20,1%, химической продукции - на 13,8%, металлургии — на 7%.

Профицит капитального и финансового счета платежного баланса в 2013 году составил 18,2 млрд долл., что на 8,1 млрд долл. превышает показатель 2012 года за счет значительных объемов размещений ценных бумаг правительства, а также еврооблигаций частного сектора в первой половине года.

Сальдо по кредитам и облигациям в 2013 году достигло 7,974 млрд долл. Чистые привлечения кредитов и облигаций правительства в 2013 году выросли на 3 млрд долл. до 5,4 млрд долл. Большая часть привлечений была осуществлена за счет размещения еврооблигаций, в т.ч. в декабре 2013 года на 3 млрд долл.

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Чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2013 году сократился в 2 раза по сравнению с 2012 годом и составил 3,3 млрд долл. Традиционно основным получателем инвестиционного капитала был реальный сектор экономики, в который в 2013 году было направлено 80% чистой выручки. Одновременно возросли взносы иностранных акционеров в форме портфельных инвестиций. В 2013 году чистые поступления средств в форме акционерного капитала составили 1,2 млрд долл., что в 2,4 раза больше, чем в 2012 году.

Отток наличной валюты за пределы банков в 2013 году сократился в 2,1 раза - до 3,8 млрд долл. по сравнению с 2012 годом.

Как сообщал УНИАН, дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом - до 4,174 млрд долл.

Дефицит текущего счета за 2012 год вырос на 40,6% – до 14,407 млрд долл., а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций увеличился на 31,4% – до 10,233 млрд долл.

Как заявил глава НБУ Игорь Соркин в интервью агентству УНИАН, в отличие от предыдущих двух лет, по итогам 2013 года Нацбанк ожидал положительное сальдо сводного платежного баланса Украины на уровне около 1,8 млрд долл.

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Бюджет Киева в части доходов общего фонда выполнен на 80%

По состоянию на 1 января 2014 года в общий фонд бюджета Киева поступило 10 227,2 млн грн, что составляет 79,8% годового плана. Это на 533,1 млн грн больше аналогичных поступлений прошлого года.

Об этом говорится в обнародованной сегодня в Киевсовете информации о выполнении бюджета столицы за 2013 год по оперативным данным.

Как отмечается, основными источниками формирования общего фонда бюджета Киева был налог на доходы физических лиц (74%) и плата за землю (18,6%). За год налога на доходы физических лиц поступило 7 565,1 млн грн (92,2% годового плана). По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 538,7 млн грн (+7,7%).

По состоянию на 1 января 2014 года поступления от платы за землю составляют 1 900,7 млн грн. По сравнению с прошлым годом уменьшились поступления от земельного налога на 271,2 млн грн (- 29,2%). Поступления от арендной платы за землю увеличились на 19,6 млн грн (+1,6%).

Отмечается, что недовыполнение планового показателя по плате за землю, в первую очередь связано с неурегулированными на законодательном уровне вопросами приведения в соответствие норм Гражданского кодекса Украины и Налогового кодекса Украины и не оформление должным образом пользователями земельных участков правоустанавливающих документов.

Другие поступления в общем фонде составляют 761,4 млн грн, из них обеспечено выполнение поступлений налога на прибыль коммунальных предприятий на 118,3%, за специальное использование природных ресурсов на 132,9%, части чистой прибыли коммунальных предприятий на 141,8%, платы за аренду имущества на 103,8%.