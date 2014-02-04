Анонс на 5 февраля

* Состоится заседание Кабинета Министров. Во время заседания запланировано проведение брифинга и.о. министра инфраструктуры Владимира Козака.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады.

* Брифинг в Нацкомфинуслуг на тему: "Дії потерпілих при отриманні відшкодування за пошкодження транспортного засобу під час масових заворушень".

* Встреча чиновников Главного управления Миндоходов в Киеве со столичными бизнесменами на тему: "Актуальные вопросы ведения бизнеса".

* Пресс-конференция ведущих столичных агентств недвижимости "Благовест" и Park Lane на тему: "Итоги работы рынка недвижимости столицы в 2013 году, рынок недвижимости в условиях декабря 2013 – января 2014".

* Пресс-конференция на тему: «Ловись рыбка!». Приглашены: Василий Коротецкий, президент интеллектуального центра по вопросам рационального использования водных ресурсов Украины, вице-резидент УСПП, Елена Сидоренко, профессор Киевского национального торгово-экономического университета, директор научно-исследовательского института «Держводэкология», Александр Чистяков, председатель ВОО «Ассоциация рыболовов Украины». Эксперты расскажут, почему в Украине сокращается отечественный потенциал рыбной отрасли, о причинах снижения собственных запасов рыбы в водоемах, об увеличении случаев браконьерства, почему рыбная продукция в продуктовой корзине украинцев превращается в свалку.

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