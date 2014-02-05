«Кока-Кола Украина» сменила гендиректора

Один из крупнейших производителей безалкогольных напитков в Украине компания «Кока-Кола Украина», входящая в состав транснациональной The Coca-Cola Company, уволила с должности генерального директора Волтера Гордона, назначив на его место Роджера Гонтле, сообщила пресс-служба компании.

Гордон руководил «Кока-Кола Украина» на протяжении 3,5 лет. Гонтле работает в The Coca-Cola Company 15 лет, в течение которых получил опыт работы в 73 странах. С октября 2012 года Гонтле занимал должность директора по маркетингу в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Справка УНИАН. Официальное представительство Coca-Cola было открыто в Украине в 1992 году. На сегодняшний день компания владеет заводом по производству безалкогольных напитков в Киевской области.

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