ТОП-10 (5 февраля)

Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова вслед за рейтингом Украины

Одесский припортовый завод и «Турбоатом» могут быть проданы в конце года

Италия проводит судебное расследование в отношении S&P из-за понижения рейтинга страны

НБУ на межбанке предлагает доллар по 8,70 грн - источник

ФГИУ уже в феврале планирует выставить на продажу «Харьковоблэнерго» и «Сумыхимпром»

Украина в этом году планирует увеличить добычу газа до 22 млрд кубометров

Госветфитослужба приостановила сертификацию продукции одной из фабрик МХП

Эксперты рассказали, на какой отметке остановится обвал гривни

Moody’s пересмотрел рейтинги 11 украинских банков и лизинговой компании

«Нафтогаз» грозит блокировкой счетов неплательщиков

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Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова вслед за рейтингом Украины

Международной рейтинговое агентство Moody's Investors Service вслед за снижением суверенного рейтинга Украины снизило рейтинги украинских городов Киева и Харькова с уровня «Caa1» до «Caa2» с негативным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.

По мнению аналитиков агентства, ухудшение кредитоспособности Украины имеет прямые последствия для рейтингов Киева и Харькова с учетом их тесных финансовых и институциональных связей с центральным правительством.

«Институциональные и финансовые связи городов отражаются в том, что правительство устанавливает местные государственные доходы бюджета и целевые расходы ежегодно, тем самым ограничивает гибкость бюджета обоих городов», - говорится в сообщении.

Moody's отмечает, что оба города подвергаются воздействию возможного сокращения финансирования от центрального правительства, которое оно может предпринять, чтобы сбалансировать центральный бюджет.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Украины до уровня "Caa2" с "Caa1" с негативным прогнозом.

28 января международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС+/С» в связи со сложной политической ситуацией с негативным прогнозом.

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Одесский припортовый завод и «Турбоатом» могут быть проданы в конце года

Фонд государственного имущества Украины запланировал возможную продажу 99,5% госпакета акций «Одесского припортового завода» (ОПЗ) и 75,2% «Турбоатома» на декабрь 2014 года, говорится в обнародованном на сайте ФГИУ плане-графике приватизации на текущий год.

При этом в Фонде госимущества отмечают, что продажа данных объектов станет возможной только после соответствующих решений Кабинета министров Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель ФГИУ Александр Рябченко заявлял, что «Турбоатому» не нужен частный инвестор для улучшения показателей его работы, поскольку предприятие и так имеет хорошие финансовые показатели.

Относительно Одесского припортового завода председатель Фонда госимущества неоднократно отмечал, что решение о приватизации предприятия должно принимать правительство.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (ОПЗ) является одним из крупнейших предприятий химической отрасли Украины. Специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, двуокиси углерода, жидкого кислорода, сернокислого натрия. Также занимается перегрузкой химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт (является монополистом на отечественном рынке услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака).

ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для тепловых и атомных электростанций, гидротурбины для гидроэлектростанций, газовые турбины для ТЭС.

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Италия проводит судебное расследование в отношении S&P из-за понижения рейтинга страны

Счетная палата Италии уведомила международное рейтинговое агентство Standard & Poor's о том, что проводит судебные расследования из-за возможного «незаконного» понижения рейтинга государства, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

В уведомлении говорится, что S&P в своих оценках никогда не отмечает историю и культуру Италии, которые «являются основой экономической мощи» страны.

Подробности о судебном расследовании в отношении S&P, а также Moody's and Fitch, будут объявлены 18 февраля.

Как сообщал УНИАН, с начала 2011 года Италия вошла в самую затяжную рецессию в послевоенной истории. Большинство аналитиков уверены, что страна постепенно идет к восстановлению, однако конфликт между социалистами и правыми в коалиционном правительстве Энрико Летты замедлил процесс реформирования экономики и ускорения темпов роста.

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НБУ на межбанке предлагает доллар по 8,70 грн - источник

Национальный банк Украины вышел на межбанковский валютный рынок с предложением доллара по 8,7 грн/долл., сообщил УНИАН источник на банковском рынке.

«Вчера Нацбанк выходил на рынок с интервенциями по 8,6 грн/долл. Сегодня выставили заявку по 8,7 грн/долл. О том, сколько по ней продадут, будет известно только к вечеру», - сказал собеседник.

В то же время, он обратил внимание, что государственный «Ощадбанк» сегодня предлагает доллары значительно дороже - по 9,1 грн/долл.

Также эксперт отметил, что ситуация на межбанковском валютном рынке может спровоцировать панические настроения у населения. «Население пока не паникует, хотя, конечно, если это долго затянется, то все может быть», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару за январь 2014 года просел на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%. По мнению экспертов, к подорожанию привело обострение политического кризиса, и девальвация гривни продолжится.

Сегодня, 5 февраля, к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 9,0/9,4 грн/долл.

Таким образом, с начала текущего года стоимость доллара повысилась на 14,3% и достигла минимального значения с декабря 2008 года.

На прошедшей неделе Нацбанк четыре раза выходил на рынок с интервенциями, предлагая доллар по 8,4 грн/долл., и, по оценкам экспертов, потратил на поддержку гривни свыше 1 млрд долл. своих резервов. Вчера, 4 февраля, Нацбанк снова выходил на рынок, предлагая доллар по 8,6 грн/долл.

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ФГИУ уже в феврале планирует выставить на продажу «Харьковоблэнерго» и «Сумыхимпром»

Фонд государственного имущества Украины(ФГИУ) рассчитывает объявить конкурсы с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 60% госпакета акций «Харьковоблэнерго» и 92,75% «Сумыхимпрома» уже в феврале т.г.

Об этом говорится в обнародованном на сайте ФГИУ плане-графике приватизации на 2014 г.

При этом в Фонде госимущества отмечают, что продажа данных объектов станет возможной только после утверждения Кабинетом министров Украины конкурсных условий продажи данных объектов.

ФГИУ также рассчитывает в апреле объявить конкурсы по продаже по 65% акций «Николаев-» и «Хмельницкоблэнерго», в мае – 94,9% «Днепродзержинской теплоэлектроцентрали» и 60,2% «Запорожьоблэнерго», в июне - выставить на продажу 37% «Крымтеплоэлектроцентрали», в сентябре – 50,9% «Тернопольоблэнерго». При этом, как отмечают в фонде, данные приватизационные конкурсы будут объявлены только после утверждением правительством конкурсных условий.

Как сообщал УНИАН, размер поступлений от приватизации в 2014 г. установлен на уровне 19,4 млрд грн. В январе поступления от приватизации составили 32,4 млн грн – всего 0,2% годового плана.

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Украина в этом году планирует увеличить добычу газа до 22 млрд кубометров

Украина планирует в 2014 году увеличить собственную добычу природного газа по сравнению с 2013 годом на 8% - до 22 млрд куб. м с 20,4 млрд куб. м.

«Согласно проектным показателям производственных программ добывающих предприятий, в 2014 году ожидаем общую добычу природного газа на уровне 22 млрд кубометров», - сказал министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий в интервью газете «Урядовый курьер».

Кроме этого, в интервью изданию министр отметил, что установленная цена на импортный российский газ в первом квартале 2014 г. на уровне 268,5 долл за 1 тыс. кубометров, «по крайней мере», сохранится до конца этого года.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Госстата, добыча природного газа в Украине в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 1,7% - до 20,4 млрд кубометров.

По итогам 2012 года Украина сократила добычу природного газа по сравнению с 2011 годом на 1,1% - до 19,3 млрд кубометров.

Согласно Энергетической стратегии, правительство Украины, по оптимистическому сценарию, прогнозирует увеличение добычи природного газа к 2030 году до 45 млрд кубометров в год, при снижении его импорта до 5 млрд куб. м.

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Госветфитослужба приостановила сертификацию продукции одной из фабрик МХП

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины с 6 февраля приостанавливает сертификацию мяса птицы «Мироновской птицефабрики», входящей в состав крупнейшего производителя этой продукции в стране - агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт», для поставки его на рынок стран Таможенного союза.

Об этом говорится в сообщении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор), текстом которого располагает УНИАН.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что по информации Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины с 6 февраля 2014 года приостановлена сертификация продукции, поставляемой на территорию Таможенного союза предприятием «Мироновская птицефабрика», - сказано в сообщении.

Руководитель отдела по работе с инвесторами и СМИ агрохолдинга Анастасия Соботюк сообщила УНИАН, что компания получила от российского ведомства сообщение о приостановке поставок, однако официальная причина ограничения МХП также неизвестна.

«Нам сообщили о приостановке сертификации, и сейчас мы будем разбираться, по какой причине это произошло», - сказала Соботюк, отметив, что от Госветфитослужбы уведомления холдинг не получал.

Как сообщал УНИАН, в мае 2013 года Госветфитослужба также ограничила поставки мяса птицы в страны ТС для компаний «МХП», «Агромарс», «Тавр-Плюс» и «Элитекс» в связи с обнаружением в продукции вредоносных организмов. Тогда проблема была урегулирована в течение 2 недель.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий. В 2013 году холдинг произвел 472,8 тыс. тонн курятины, что на 17% больше, чем годом ранее.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 360 тыс. гектаров.

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Эксперты рассказали, на какой отметке остановится обвал гривни

Обесценивание гривни до 9,6 грн/долл. не приведет к ощутимым потерям для экономики страны и существенному ускорению инфляции, а в дальнейшем возможно укрепление нацвалюты до 8,7 грн/долл., прокомментировал УНИАН руководитель аналитического подразделения группы “Инвестиционный Капитал Украина” (ICU) Александр Вальчишен.

«На мой взгляд, ситуация на валютном рынке еще не вышла из-под контроля. Курс движется к своему нормальному состоянию, которое, по нашим подсчетам, находится в диапазоне 8,7-9,5 грн/долл. Крайний параметр – это 9,5 грн/долл.», - сказал Вальчишен.

Эксперт отметил, что причины стремительной девальвации сугубо экономические. «Говорить о том, что причиной является только политика, – это большое преувеличение. Курс выходит на какое-то свое новое значение, в первую очередь макроэкономическое, и первопричиной является экономика», - пояснил Вальчишен.

По мнению эксперта, главный вопрос состоит в том, изменится ли подход правительства к регулированию курса на будущее. «Причины, безусловно, макроэкономические. Эти проблемы не решали, откладывали в долгий ящик, и курс «выстрелил». Если экономика стагнирует, то один из главных инструментов для преодоления стагнации – регулирование курса, когда курс меняется рынком», - добавил он.

Вальчишен полагает, что обесценивание гривни до 9,5 грн/долл. не окажет существенного «разрушительного» влияния на экономику страны, но при этом допускает рост потребительских цен, прежде всего на импортные товары. «Поскольку курс еще двигается к нормальному состоянию, я думаю, что существенного разрушительного эффекта на экономику он не окажет. Безусловно, могут повыситься цены. Будут попытки со стороны продавцов пересчитать цены, из спекулятивных соображений, в первую очередь по импортным товарам», - сказал он.

В то же время уровень потребительской инфляции, по мнению эксперта, зависит от поведения покупателей. «Поведение цен зависит от реакции потребителей. Либо они согласятся с повышением цен и будут покупать товары, что отразится на показателях инфляции. Либо потребители будут избегать таких товаров и переключаться на другие, более дешевые, и таким образом скорректируют повышение цен. Не очевидно, что девальвация приведет к инфляции в целом», - отметил Вальчишен.

Повышение стоимости доллара выше отметки 9,5 грн/долл., по мнению эксперта, может иметь негативные последствия. «Если курс превысит отметку 9,5 и будет идти дальше, то возможны негативные последствия. Тогда уже можно рассуждать, какие отрасли пострадают и в каких пределах», - сказал он, отвечая на вопрос о возможных потерях по отраслям экономики.

Вальчишен допускает укрепление гривни по отношению к доллару через некоторое время, но возвращение гривни к отметке – 8,2–8,5 грн/долл, по его мнению, является негативным фактором для экономики. «Не обязательно, что будет обратный процесс. Также не обязательно, что курс закрепится на отметке 9,5 грн/долл. Он будет двигаться в диапазоне 8,7-9,5 грн/долл. 8,2-8,5 грн/долл. – это курс, который считается переоцененным, и такой курс скорее негативен для экономики», - отметил он.

По мнению Вальчишена, ситуация на валютном рынке стабилизируется, но эксперт не берется прогнозировать, в течение какого периода времени это произойдет. «Для Нацбанка и властей нормальным является рубеж, когда нет сокрушительных потерь по резервам. Вопрос в том, когда рынок определится, что ему достаточно. На конец января резервы, по нашим оценкам, снизились до 18 млрд долл., и очевидно, что резервы идут на понижение. Потери резервов и ситуация на валютном рынке будут подталкивать власти находить выход из ситуации, и разрешение политического кризиса ускорится», - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару за январь 2014 года просел на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%. По мнению экспертов, к подорожанию привело обострение политического кризиса, и девальвация гривни продолжится.

Сегодня, 5 февраля, к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 9,0/9,4 грн/долл.

Таким образом, с начала текущего года стоимость доллара повысилась на 14% и достигла минимального значения с декабря 2008 года.

На прошедшей неделе Нацбанк четыре раза выходил на рынок с интервенциями, предлагая доллар по 8,4 грн/долл., и, по оценкам экспертов, потратил на поддержку гривни свыше 1 млрд долл. своих резервов. Вчера, 4 февраля, Нацбанк снова выходил на рынок, предлагая доллар по 8,6 грн/долл., сегодня - по 8,7 грн/долл.

Аналитик консалтинговой компании «Альпари» Анна Кокорева считает, что в условиях нарастания политического кризиса гривня на межбанковском валютном рынке может продолжить ослабление до 9,5-9,8 грн/долл. и валютные интервенции Нацбанка не удержат курс. «Курс гривни по отношению к доллару в условиях нарастания политического кризиса на межбанке может продолжить ослабление до уровня 9,50-9,80 грн за доллар. Валютные интервенции НБУ не удержат курс», – сказала Кокорева в комментарии УНИАН.

Эксперт отмечает, что курс гривни на межбанке уже превысил отметку 9 грн за доллар и с начала года спрос на валюту в Украине существенно вырос в связи с обострением политического конфликта. «Объём межбанковского валютного рынка по доллару достиг максимального уровня – свыше 4 млрд долл. 4 февраля Нацбанк заявил о продажах американской валюты по курсу 8,60 грн за доллар, 5 февраля – уже по курсу 8,70 грн за доллар», – сказала она.

По мнению Кокоревой, спекулянты создают панику среди населения, пользуясь нестабильной политической ситуацией в стране, чтобы добиться большего ослабления гривни. «Банкиры говорят, что ажиотажного спроса на доллары нет, а увеличение объёмов межбанка объясняют конвертацией вкладов и возможными операциями по оттоку капитала. Однако дефицит валюты на межбанке налицо», – отметила она.

Также, по мнению эксперта, Нацбанк экономит золотовалютные резервы, давая курсу гривни девальвировать. «Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 января 2014 года составили 20,416 млрд долл., что ниже критического уровня по стандартам МВФ: 23 млрд долл. или стоимость трехмесячного объёма импорта товаров и услуг», – пояснила она.

По словам Кокоревой, длительная политическая неопределенность усугубляет состояние национальной валюты, поскольку кризис в будущем отразится на макроэкономических показателях страны. «Если власти достигнут компромисса с протестующими, гривня стабилизируется и будет медленно укреплять свои позиции к доллару США», – добавила эксперт.

Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару за январь 2014 года просел на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%. По мнению экспертов, к подорожанию привело обострение политического кризиса, и девальвация гривни продолжится.

Сегодня, 5 февраля, к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 9,0/9,4 грн/долл.

Таким образом, с начала текущего года стоимость доллара повысилась на 14% и достигла минимального значения с декабря 2008 года.

На прошедшей неделе Нацбанк четыре раза выходил на рынок с интервенциями, предлагая доллар по 8,4 грн/долл., и, по оценкам экспертов, потратил на поддержку гривни свыше 1 млрд долл. своих резервов. Вчера, 4 февраля, Нацбанк снова выходил на рынок, предлагая доллар по 8,6 грн/долл., сегодня – по 8,7 грн/долл.

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Moody’s пересмотрел рейтинги 11 украинских банков и лизинговой компании

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило новую рейтинговую оценку 11 украинским банкам и лизинговой компании, говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства.

Как отмечается, рейтинги пересмотрены в отношении «OTP Банка», «Укрэксимбанка», «Райффайзен банка Аваль», «Сбербанка России», ПУМБ, банка «Пивденный», «Ощадбанка», банка «Кредит Днепр», «Проминвестбанка», банков «VAB», «Финансы и кредит», а также компании «Райффайзен лизинг Аваль».

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«Нафтогаз» грозит блокировкой счетов неплательщиков

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в очередной раз обратилась к предприятиям теплокоммунэнерго с просьбой погасить долг в размере 27 млрд грн за потребленный газ, в противном случае компания грозит блокировкой счетов злостных неплательщиков.

“В соответствии с требованиями закона, природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты услуг по газоснабжению потребителями природного газа. В случае нарушения потребителями условий договоров «Нафтогаз Украины» будет вынужден ограничить поставки природного газа, а также в судебном порядке блокировать счета злостных неплательщиков”, - сказано в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, “Нафтогаз” в очередной раз обратился к Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, к представителям региональной исполнительной власти, руководителям предприятий теплоэнергетики с требованием принять все возможные меры для срочного погашения существующей задолженности за потребленный природный газ.

Компания напоминает, что на сегодняшний день общий долг предприятий ТКЭ за потребленный природный газ перед «Нафтогом» составляет почти 27 млрд грн и продолжает увеличиваться. “Дальнейший рост задолженности предприятий коммунальной теплоэнергетики за потребленный природный газ осложняет своевременное выполнение компанией контрактных обязательств перед ОАО «Газпром», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, общий долг НАК «Нафтогаз Украины» перед «Газпромом» за поставленный природный газ в 2013 году и январе 2014 года составляет 3,29 млрд долл.

При этом по состоянию на 3 февраля 2014 года задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики за потребленный природный газ составляет почти 27 млрд грн.

Депутат от «Партии регионов» Сергей Кацуба, ранее занимавший должность заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины», 3 февраля зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается выделить «Нафтогазу» 24,7 млрд грн за счет увеличения внутренних госзаимствований для погашения разницы между ценой импортируемого газа и ценой его реализации для производства тепловой энергии для населения.