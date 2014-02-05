Анонс на 6 февраля

* Состоится заседание Коллегии Госатомрегулирования на тему: «Об итогах деятельности по регулированию ядерной и радиационной безопасности 2013 год и о приоритетных направлениях в 2014 году».

* Круглый стол журнала «ДЕНЬГИ».

* Пресс-конференция советника председателя Национального банка Украины Валерия Литвицкого на тему: "Макроэкономика Украины: предварительные результаты 2013 года".

* Пресс-конференция Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА" на тему: "Борьба с киберпреступностью и кредитным мошенничеством в Украине в 2013-2014гг". Участники: руководство Ассоциации, представители банков, представители МВД Украины. Вопросы: Статистика и тенденции платежно-кредитного мошенничества в 2013 г.; Банкоматное мошенничество; Мошенничество в торгово-сервисных предприятиях и POS-терминалах; Мошенничество в среде Card-Not-Present и др.

* Состоится заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации. Вопросы: Утверждение плана работы Комиссии на период работы четвертой сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва (февраль-июль 2014). О рациональном использованию имущества и земель бывших военных формирований Министерства обороны Украины. Информация Фонда государственного имущества Украины о выполнении Решений Комиссии и др.

* Состоится подписание меморандума по проекту Энергоэффективность Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Приглашены министры Вилкул и Темник.

* В редакции журнала «Вестник Министерства доходов и сборов Украины» начнется прямая телефонная линия Министерства доходов и сборов Украины на тему: «Декларирование доходов граждан». В работе примет участие зам.директора Департамента доходов и сборов с физических лиц - начальник управления администрирования доходов и сборов с физических лиц Департамента доходов и сборов с физических лиц Сергей Наумов.

* Подписание меморандума о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Украины и Конфедерацией строителей Украины.

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Коррупционные риски в Государственном бюджете 2014». Антикоррупционная экспертиза Государственного бюджета на 2014 год дает однозначные выводы - документ содержит ряд серьезных коррупционных рисков. Какие нормы бюджета содержат наибольшие риски? В каких бюджетных сферах коррупционеры смогут почувствовать себя наиболее свободно? Каким образом общественность может помешать их воплощению в жизнь? Ответы на эти и другие вопросы будут озвучены на пресс-конференции. Участники: Виктор Чумак, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией; Виктор Таран, директор Центра политических студий и аналитики , Андрей Марусов, эксперт Центра политических студий и аналитики (ул.Крещатик , 4 , конференц-зал). Нужна аккредитация . Телефон : (063) 61 75 183, e-mail: cpsa.pr@gmail.com

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Украина на грани общественно - политического и государственного коллапса: вызовы 2014 года". Ведущие государства и спецслужбы мира активно отслеживают существующие тенденции в мире, а особенно события в Украине. Анализ последних социально-экономических и политических тенденций свидетельствует об углублении системного кризиса в Украине, что актуализирует ряд вопросов. В чем заключаются основные причины кризиса существующей политической и социальной модели в Украине? Каковы интересы основных глобальных игроков по отношению к Украине? Насколько далеко может зайти деградация политического класса? Каковы место и роль крупного бизнеса в современных политико-экономических процессах? Кто решает и поддерживает информационные войны в Украине? Есть ли предел у социо-гуманитарного кризиса? Каким образом можно наладить эффективную коммуникацию между правящими элитами и обществом? Ответы на эти и другие вопросы будут озвучены на пресс-конференции. Участники: известные отечественные и зарубежные аналитики экспертной группы "Политическая Лаборатория " - Сергей Телешун , профессор , доктор политических наук; Радмила Войтович, профессор, доктор наук по государственному управлению, Игорь Рейтерович, доцент, кандидат политических наук, Юрий Саух, доцент, кандидат философских наук, Михаил Плужников, аспирант, эксперт в области права, экономики и государственного управления (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: "Майдан-декабрь и Майдан-февраль: что изменилось?". Организатор - Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива". Участники: Ирина Бекешкина, директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Алексей Хмелько, зав.отделом полевых исследований Киевского международного института социологии.

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