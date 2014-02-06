ТОП-10 (6 февраля)

Еврокомиссия разрешила Газпрому обойти договоры ЕС

Доходы госбюджета за месяц выросли на 9%

Гривня выросла до 8,94 грн/долл.

Ситуация на валютном рынке стабилизируется - советник главы Нацбанка

Украине нужно провести секвестр бюджета - аналитики

Инфляция в Украине сохранилась на уровне 0,5%

Власти не собираются торопиться с приватизацией «Турбоатома»

Минфин не смог продать ОВГЗ на внеплановом аукционе

В трех областях Украины из-за АЧС прекратили выдавать сертификаты на экспорт свинины в Россию

Нацбанк ограничит покупку иностранной валюты на межбанке

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Еврокомиссия разрешила Газпрому обойти договоры ЕС

Еврокомиссия до 10 марта примет окончательное решение по освобождению газопровода-отвода сухопутной части "Северного потока" (Nord Stream) OPAL от действия Третьего энергетического пакета, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕК.

"Внутренние процедуры по решению Комиссии по OPAL продолжаются. Что касается сроков решения, согласно газовой директиве Третьего энергетического пакета, Комиссия должна оценить проект решения Bundesnetzagentur (Федеральное сетевое агентство ФРГ - прим. ИТАР-ТАСС) в течение двух месяцев с возможностью дополнительного периода в размере двух месяцев в случае получения необходимой дополнительной информации. Комиссия потребовала дополнительные комментарии от Bundesnetzagentur, поэтому имеет время до 10 марта, чтобы принять решение", - заявила пресс-секретарь ЕК по энергетической политике Николь Бокшталер.

После получения разрешения от Еврокомиссии на 100% резервирования мощностей газопровода OPAL "Северный поток" будет загружен на полную мощность.

В конце 2013 года "Газпром" обратился в ЕК с запросом об освобождении OPAL из-под действия Третьего энергопакета.

В кулуарах Давосского экономического форума 24 января еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер заявил, что Еврокомиссия планирует принять позитивное решение о доступе "Газпрома" к газопроводу OPAL в феврале 2014 года.

Как предлагало Федеральное сетевое агентство ФРГ, компромиссом "Газпрома" и Еврокомиссии по газопроводу OPAL станет разрешение на участие российской компании в аукционах по продаже мощности в газотранспортной системе OPAL в объеме 15,3 млрд кубометров. Это позволит полностью освободить газопровод OPAL из-под действия Третьего энергопакета и ввести так называемое частичное регулирование. Годовые аукционы предлагается проводить на биржевой платформе PRISMA.

Газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и с пропускной способностью 27,5 млрд кубометров газа в год каждая. Он соединит энергосистему Евросоюза с крупнейшими месторождениями природного газа напрямую через Балтийское море. Обе нитки газопровода смогут ежегодно поставлять 55 млрд кубометров газа на протяжении как минимум 50 лет.

Сухопутным продолжением Nord Stream на территории Германии являются газопроводы NEL и OPAL.

Акционерами Nord Stream являются "Газпром" с 51-процентной долей, германские компании Wintershall и E.ON Ruhgas - по 15,5%, а также нидерландская Gasunie и французская GDF SUEZ - по 9%.

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Доходы госбюджета за месяц выросли на 9%

В январе 2014 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины поступило 25,3 млрд грн, что на 9,05%, или на 2,1 млрд грн, превышает показатель января 2013 года, сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

По оперативным данным Госказначейства, в общий фонд госбюджета поступило 22,5 млрд грн, что на 2,5 млрд грн, или на 12,2%, превышает показатель января 2013 года. В специальный фонд госбюджета поступило 2,8 млрд грн с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета, что ниже прошлогоднего показателя на 0,3 млрд грн, или на 1,7%.

Также сообщается, что в январе возмещено 5,2 млрд грн НДС, что на 0,7 млрд грн (на 14,9%) больше соответствующего показателя 2013 года и на 1,1 млрд грн больше временной росписи на январь 2014 года.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины по итогам января-декабря 2013 года составил 64,708 млрд грн, что на 21,2% больше дефицита по итогам 2012 года в размере 53,387 млрд грн.

За указанный период поступления в госбюджет Украины составили 339,180 млрд грн, кассовые расходы - 403,403 млрд грн.

Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" устанавливает доходы госбюджета на 2014 год на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн, или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн.

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Гривня выросла до 8,94 грн/долл.

В четверг, 6 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару к 12:00 повысились до 8,8800/8,9400 грн/долл. против 8,9000/9,1000 грн/долл. на открытии торгов, сообщает финансовая компания«ИнтерБизнесКонсалтинг».

Котировки гривни по отношению к евро к 12:00 повысились до 12,0065/12,0915 грн/евро по сравнению с 12,0345/12,3070 грн/евро на открытии торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3516/1,3518, изменяясь в достаточно узком коридоре.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 повысились до 0,2557/0,2574 грн/рубль по сравнению с 0,2575/0,2620 грн/рубль на открытии торгов.

В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 34.7160 (-0.1640).

Как сообщал УНИАН, в среду, 5 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,9500/9,0500 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 12,0955/12,2350 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2595/0,2625 грн/рубль.

В среду Нацбанк выходил на рынок с продажей американской валюты по курсу 8,7000 грн/долл.

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Ситуация на валютном рынке стабилизируется - советник главы Нацбанка

Ситуация на валютном рынке стабилизируется при устранении внутренних факторов политического характера, фундаментальные экономические причины для девальвации отсутствуют, заявил во время пресс-конференции в Киеве советник главы Национального банка Украины Валерий Литвицкий.

"Перекупленная сегодня валюта будет перепродана. Ситуация не только управляемая, но и имеет перспективу стабилизации", - сказал Литвицкий.

По его словам, ситуация на рынке стабилизируется после устранения факторов, связанных с внутренней ситуацией.

"Действуют факторы внутреннего ситуационного характера. Есть ожидания изменений в правительстве, есть ожидание того, каким будет это правительство, и какая будет реакция на изменения в правительстве основных торговых партнеров Украины",- сказал он.

Также к таким факторам, по словам Литвицкого, относятся ожидания конституционной реформы и как в ее результате будут складываться отношения между ветками власти и центральным банком.

"Чем скорее будут устранены эти и другие внутренние факторы, тем быстрее перекупка валюты обратится в ее перепродажу", - сказал он.

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Украине нужно провести секвестр бюджета - аналитики

Традиционные рецепты по преодолению кризиса (повышение тарифов, сокращение госслужащих, другие непопулярные меры) не могут быть применены в Украине в предвыборный год, так как это разрушит политический имидж власти.

Необходимое для сотрудничества с МВФ решение по газовым ценам носит политический характер и никакое техническое правительство перед выборами президента также его не решит. Такое мнение Высказал директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

По его мнению, наиболее реалистичным способом преодоления кризиса сейчас является секвестр бюджета, доходы которого раздуты на фоне ослабевающей экономики и растущего курса валют (что приведет к инфляции цен на импортные товары и снижению налоговых поступлений от таможни).

Одновременно с этим правительству нужно активнее вести работу по детенизации экономики и аналзировать возможности для повышения акцизов. "Торговля, как наиболее тенезированный сектор экономики, имеет высочайшую коррумпированность системы администрирования, начиная от разрешительной документации и лицензий, аренды помещений, заканчивая взаимодействием с налоговыми органами" , - приводит пример директор аналитической группы "Da Vinci AG" Анатолий Баронин .

Вывести этот ресурс из тени помогут борьба с коррупцией и максимальное дистанцирование бизнеса от чиновника - составляющие условия детенизации этого сектора экономики по мнению эксперта. «Поскольку бюджет 2014 года нереалистичен, я убежден , что рано или поздно правительство пойдет на поднятие акцизов» , - утверждает А.Баронин . - «Такой сценарий не будет реализован лишь в том случае, если правительству удастся привлечь заимствования, в размерах, достаточных для перекрытия дефицита бюджета и тех потерь, которые произойдут вследствие обострения внутриполитической ситуации в Украине».

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Инфляция в Украине сохранилась на уровне 0,5%

Инфляция в Украине в январе 2014 года по сравнению с январем 2013 года составила 0,5% и таким образом сохранилась на уровне, зафиксированном в декабре 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Таким образом, инфляция в годовом выражении в январе 2014 года зафиксирована четвертый месяц подряд, в то время как с мая 2013 года фиксировалось нулевое или отрицательное значение индекса потребительских цен в отношении год к году.

По информации Госстата, по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2013 года, инфляция замедлилась до 0,2% с 0,5%, зафиксированных в декабре 2013 года по сравнению с ноябрем 2013 года.

Как сообщил Госстат, в январе 2014 года против декабря 2013 года больше всего выросли цены на овощи - на 9,3%, фрукты - на 2,5%, сахар - на 1,5%, молоко - на 1,5%, горячая вода и отопление - на 1,3%, сыр и творог - на 0,9%, масло - на 0,9%, железнодорожный пассажирский транспорт - на 0,8%, топливо и масла для транспорта - 0,7%.

При этом за указанный период снизились цены на яйца - на 22,6%, одежду и обувь - на 1,7%, подсолнечное масло - на 0,5%.

По остальным позициям в январе 2014 года против декабря 2013 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,4 п.п.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2013 года ускорилась до 0,5% по сравнению с инфляцией в ноябре 2013 года в 0,2%, в годовом выражении зафиксирован рост потребительских цен на 0,5% (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

В целом за 12 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года зафиксирована дефляция на 0,3%, при этом отрицательный рост цен в измерении год к году зафиксирован впервые за последние 12 лет, с 2002 года.

По итогам 2012 года дефляция составила 0,2%, при этом снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

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Власти не собираются торопиться с приватизацией «Турбоатома»

Исполняющий обязанности вице-премьер-министра Украины Юрий Бойко не видит необходимости в быстрой приватизации государственного пакета акций харьковского «Турбоатома».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бойко заявил в Харькове в ходе визита на «Турбоатом».

Он отметил, что на сегодня сроки приватизации «Турбоатома» не указаны, оценка предприятия не начата.

При этом Бойко подтвердил, что «Турбоатом» находится в плане приватизации на 2014 год. «С учетом того, как прибыльно и успешно работает предприятие, мы убеждены, что это предприятие будет оценено в значительную сумму денег. Причем сегодня, честно говоря, я не вижу и смысла продавать такой прибыльно работающий завод, который и так обеспечивает 6 тысяч рабочих мест, почти 6,9 тыс. грн зарплата, устойчиво прибыльный, который инвестирует собственные средства и постоянно модернизируется. Такой объект продавать мы спешить не будем», - подчеркнул Бойко.

Как ранее сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины запланировал возможную продажу 99,5% госпакета акций «Одесского припортового завода» (ОПЗ) и 75,2% «Турбоатома» на декабрь 2014 года. Об этом говорится в обнародованном на сайте ФГИУ плане-графике приватизации на текущий год.

Ранее председатель ФГИУ Александр Рябченко заявлял, что «Турбоатому» не нужен частный инвестор для улучшения показателей его работы, поскольку предприятие и так имеет хорошие финансовые показатели.

ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для тепловых и атомных электростанций, гидротурбины для гидроэлектростанций, газовые турбины для ТЭС.

Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.

Управление государственной частью акций ОАО «Турбоатом» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций.

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Минфин не смог продать ОВГЗ на внеплановом аукционе

Министерство финансов Украины в четверг, 6 февраля, по итогам проведения внепланового аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), объявленного сегодня утром, не привлекло средства в госбюджет, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, инвесторам были предложены ОВГЗ в национальной валюте сроком обращения 2,5 месяца с номинальным уровнем доходности 7,83% на 1,002 млрд грн, а также сроком обращения 5 лет с номинальным уровнем доходности 14,25% на 481,723 млн грн, но инвесторы не подали ни одной заявки.

Как сообщал УНИАН, Минфин 4 февраля на плановом аукционе по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 209,266 млн грн.

В феврале Минфин планировал провести еще три аукциона по продаже ОВГЗ - 11, 18 и 25 февраля, но сегодня утром анонсировал проведение внепланового аукциона.

По состоянию на 5 февраля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 253,095 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 148,781 млрд грн, в собственности банков - 79,005 млрд грн, нерезидентов - 12,299 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 3 февраля, с начала года расходы госбюджета на погашение госдолга составили 4,820 млрд грн, на обслуживание госдолга — 3,048 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

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В трех областях Украины из-за АЧС прекратили выдавать сертификаты на экспорт свинины в Россию

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины приостановила выдачу ветеринарных сертификатов для экспорта продукции с территорий Луганской, Харьковской и Донецкой областей, говорится в сообщении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор).

“После возникновения вспышки африканской чумы свиней на территории Луганской области было принято решение о прекращении выдачи ветеринарных сертификатов для экспорта продукции с территорий Луганской, Харьковской и Донецкой областей”, - сообщили в Россельхознадзора.

Согласно сообщению, Госветфитослужба предоставила российским экспертам документы для проведения специалистами Россельхознадзора оценки эпизоотического состояния в Украине в связи с недавней вспышкой АЧС и проведения регионализации с целью обеспечения поставок в Россию безопасной продукции.

Россельхознадзор пообещал провести экспертную оценку в максимально короткие сроки. “В ближайшее же время Луганскую область посетит группа экспертов Россельхознадзора”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 января в частном хозяйстве в селе Давыдо-Никольское была зафиксирована гибель животного от АЧС. В связи с выявлением вируса АЧС в селе было уничтожено и сожжено 212 свиней.

До этого, 6 января, вирус АСЧ был выявлен в Станично-Луганском районе Луганской области на границе с Россией. Вирус был диагностирован в тушке дикого кабана. Запрет на ввоз свиней и свинины из Луганской области ввели Россия и Беларусь. Тогда уничтожению подлежало более 100 свиней.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.

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Нацбанк ограничит покупку иностранной валюты на межбанке

Национальный банк Украины сегодня принял постановление о мерах по деятельности банков и проведению валютных операций с целью стабилизации на валютном рынке страны.

Как сообщает пресс-служба НБУ, "постановление предусматривает, в частности: расширение возможностей поддержки ликвидности банков со стороны Национального банка Украины, установление нулевой ставки резервирования средств по краткосрочным внешним кредитам, определенные ограничения на выполнение поручений банковских клиентов в пределах остатков средств на их текущих счетах на начало операционного дня, временные ограничения на покупку иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины по отдельным операциям, определенные ограничения на сроки покупки уполномоченными банками иностранной валюты по поручению юридических лиц и физических лиц-предпринимателей".

Постановление предусматривает, как отмечается в сообщении, повышение контроля за своевременностью выплат зарплаты, пенсий, стипендий и социальных выплат. Оно не ограничивает оплату расходов на обучение и лечение за рубежом, транспортировку больных, переводов, осуществляемых в случае изменения государства проживания, переводов, связанных с оплатой труда нерезидентов в Украине.

Кроме того, постановление повышает возможность прогнозирования пиковых нагрузок на валютном рынке, улучшает условия финансового мониторинга и не ограничивает использование гражданами их доходов и сбережений.

Постановление носит "временный и исключительно упреждающий характер" и направлено на защиту интересов вкладчиков и других кредиторов банков. Оно вступает в силу с 7 февраля и будет действовать до принятия Нацбанком Украины отдельного решения.

УНИАН