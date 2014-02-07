Анонс на 7 февраля
08:07, 07 февраля 2014Разное
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* Состоится открытое заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.
* Пресс-конференция заместителя Государственного секретаря США Виктории Нуланд для украинских и зарубежных СМИ.
* И.о. министра экологии и природных ресурсов Украины О.Проскуряков и президент Торгово-промышленной палаты Украины Г.Чижиков подпишут Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Украины и Министерством экологии и природных ресурсов Украины.
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