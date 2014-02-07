Анонс на 7 февраля

* Состоится открытое заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. * Пресс-конференция заместителя Государственного секретаря США Виктории Нуланд для украинских и зарубежных СМИ. * И.о. министра экологии и природных ресурсов Украины О.Проскуряков и президент Торгово-промышленной палаты Украины Г.Чижиков подпишут Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Украины и Министерством экологии и природных ресурсов Украины. *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

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