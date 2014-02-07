ТОП-10 (7 февраля)

Украина погасит внутренние и внешние кредиты через 26 лет - Минфин

Нацбанк перешел к гибкому валютному курсу

Глава НБУ уверен, что ситуация на валютном рынке стабилизируется в ближайшее время

Украина за месяц потеряла почти $3 млрд золотовалютного запаса

Доллар снизился до 8,54 грн

"Нафтогаз" намерен в ближайшие месяцы погасить долг перед "Газпромом"

Украина за месяц увеличила транзит газа в Европу на 5,3%

НБУ: Установленный курс валют позволяет удерживать инфляцию на низком уровне

Fitch понизило суверенный рейтинг Украины

Прибыль банков Украины за год снизилась в 3,5 раза

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Украина погасит внутренние и внешние кредиты через 26 лет - Минфин

Украина полностью погасит действующие внутренние и внешние кредиты (займы) через 26 лет, в 2040 году, сообщается в графике прогнозных платежей по состоянию на 5 февраля, опубликованном на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно графику, наибольшая нагрузка, или 75% платежей, приходится на первые пять лет, с 2014 по 2018 годы, и к 2040 году платежи снизятся до 21,71 млрд грн, или до менее 1% от их общего объема.

Расходы на погашение и обслуживание кредитов в 2014 году составят 125,533 млрд грн, в том числе 79,605 млрд грн, или 63,41%, предусмотрено на погашение по внутреннему долгу, 45,929 млрд грн, или 36,59%, – по внешнему.

В разрезе кредиторов свыше половины платежей текущего года приходится на Международный валютный фонд – 24,490 млрд грн и на держателей ОВГЗ выпуска 2013 года – 34,020 млрд грн.

В 2015 году расходы на погашение и обслуживание кредитов по сравнению с предыдущим годом вырастут на 5,27%, или на 6,620 млрд грн, – до 132,153 млрд грн. В 2016-м – снизятся на 25,43%, или на 33,606 млрд грн, – до 98,547 млрд грн. В 2017-м – вырастут на 7,78%, или 7,66 млрд грн, – до 106,213 млрд грн. В 2018-м – снизятся на 28,76%, или на 30,552 млрд грн, – до 75,661 млрд грн. Далее предусмотрено непрерывное снижение платежей до 2040 года.

Данные по плановым поступлениям новых займов в графике не приводятся. В то же время, общая сумма по обслуживанию и погашению действующих кредитов до 2040 года составляет 719,288 млрд грн, или 89,990 млрд долл. по официальному курсу Национального банка Украины, что на 135,174 млрд грн, или на 16,912 млрд долл., превышает объем государственного и гарантированного государством долга на начало текущего года.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за декабрь 2013 года выросла на 4,335 млрд долл., или на 6,31%, - до 73,078 млрд долл. (584,114 млрд в гривневом эквиваленте), с начала 2013 года - на 8,583 млрд долл., или на 13,31%.

В 2012 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" устанавливает предельный уровень госдолга на 2014 год на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

17 декабря 2013 года в Москве во время заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством Президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина была достигнута договоренность о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

Национальный банк Украины получил первый транш кредита РФ в размере 3 млрд долл. 24 декабря 2013 года. Второй транш, согласно ожиданиям правительства, должен был поступить в январе текущего года, и Кабмин одобрил выпуск двухлетних евробондов на 2 млрд долл. под 5% годовых 20 января, но средства РФ в январе не поступили.

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Нацбанк перешел к гибкому валютному курсу

Теперь официальный курс гривни к доллару будет устанавливаться на основании среднерыночного курса на межбанковском рынке.

Национальный банк Украины перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и теперь официальный курс гривни к доллару будет устанавливаться на основании среднерыночного курса на межбанковском рынке, заявила журналистам на брифинге в Нацбанке директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова.

“Вчера рынок откатился вниз и установился на уровне 8,7 грн/долл., и мы поставили курс 8,7 грн/долл.”, - сказала Щербакова.

По ее словам, это был болезненный шаг для Национального банка, но рано или поздно это нужно было сделать.

Также Щербакова отметила, что пересмотр курса возможен ежедневно в зависимости от ситуации на рынке. “Он должен меняться каждый день... Если будет 8,6 грн/долл. — мы поставим 8,6 грн/долл.”, - сказала Щербакова.

Она подчеркнула, что это правильный шаг, давно ожидаемый инвесторами и рынком, и позиция НБУ является консолидированной позицией регулятора и коммерческих банков.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на 7 февраля на уровне 8,7080 грн/долл. Согласно новому курсу доллар подорожал на 71,5 копейки, или на 8,95%. Пересмотр официального курса проведен впервые за последние полтора года.

Согласно данным НБУ, наиболее существенная переоценка официального курса была проведена в период с сентября по декабрь 2008 года, когда регулятор понизил стоимость гривни к доллару в полтора раза – с 4,9 до 7,7 грн/долл. После этого курс изменялся незначительно, а с 9 июля 2012 года находился на неизменном уровне 7,9930 грн/долл.

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Глава НБУ уверен, что ситуация на валютном рынке стабилизируется в ближайшее время

Нет оснований полагать, что дестабилизация валютного рынка может быть долговременным трендом. Об этом в ходе брифинга заявил глава Национального банка Украины Игорь Соркин.

По словам банкира, НБУ, тем не менее, принял решение ввести ряд регуляторных мер, направленных на нормализацию обстановки. «В целом мы уверены, что в ближайшее время краткосрочный всплеск спроса на инвалюту ослабнет, рынок начнет работать более в узком коридоре курсовых колебаний. Как скоро это произойдет, зависит, в том числе, от наших с вами совместных действий», - сказал он.

По словам Игоря Соркина, «все участники рынка – Нацбанк, коммерческие банки, кредиторы и вкладчики банков – находятся в одном поле и заинтересованы в стабильном финансовом секторе».

«Мы уже переживали подобную ситуацию, но всегда находили выход. Думаю, что и сегодняшняя обстановка - не исключение. Чрезмерно острая реакция на происходящее, валютный ажиотаж, все это лишь на руку спекулянтам. В такой ситуации выигрывают только они, не стоит поддаваться их влиянию. Тем более, что с данного момента НБУ усиливает мониторинг и контроль за динамикой рынка для сокращения спекулятивных операций», - сообщил глава Нацбанка.

Он отметил, что с сегодняшнего дня регулятор временные правила, призванные стабилизировать рынок», - акцентировал он.

«Прежде всего, эти правила направлены на усиление прозрачности межбанковских операций юрлиц. И уже сейчас ощущается позитивный эффект от этих правил. При улучшении ситуации эти временные нормы будут отменены. Как и всегда, НБУ остается активным оператором валютного рынка для исполнения своей основной функции», - подчеркнул Соркин.

По его оценке, в последние годы банковская система Украины накопила достаточный опыт и запас прочности, а НБУ располагает всем инструментарием для урегулирования краткосрочной рыночной нестабильности.

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Украина за месяц потеряла почти $3 млрд золотовалютного запаса

В течение января 2014 года Национальный банк Украины увеличил свое присутствие на межбанковском валютном рынке.

Объем международных резервов по состоянию на 1 февраля 2014 года составил 17,8 млрд. долл. США (в эквиваленте), сообщается на сайте Национального банка Украины.

Их динамика в течение января 2014 года была обусловлена необходимостью своевременного выполнения государственных долговых обязательств в иностранной валюте (более 1,1 млрд. долл. США), включая осуществление платежей в пользу Международного валютного фонда (0,65 млрд. долл. США), а также проведение мероприятий по поддержанию равновесия на валютном рынке.

В течение января 2014 года Национальный банк Украины увеличил свое присутствие на межбанковском валютном рынке, применив имеющиеся у него механизмы и инструменты валютной стабилизации. Отрицательное сальдо валютных интервенций Национального банка України составило 1,7 млрд. долл. США.

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Доллар снизился до 8,54 грн

В пятницу, 7 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,5300/8,5400 грн/долл. с 8,4500/8,5500 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 11,5730/11,5910 грн/евро с 11,4605/11,6000 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3555/1,3590.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,2454/0,2460 грн/рубль с 0,2436/0,2465 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,7100 (-0,1045).

Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,7800/8,8800 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,8490/11,9880 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2550/0,2562 грн/рубль.

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

Национальный банк Украины на 7 февраля установил официальный курс гривни по отношению к доллару на уровне 8,7080 грн/долл. Согласно новому курсу доллар подорожал на 71,5 копейки, или на 8,95%. Пересмотр официального курса проведен впервые за последние полтора года.

Нацбанк Украины принял постановление о мерах по деятельности банков и проведению валютных операций с целью стабилизации на валютном рынке страны, которое, в частности, предусматривает временные ограничения на покупку иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины по отдельным операциям, определенные ограничения на сроки покупки уполномоченными банками иностранной валюты по поручению юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

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"Нафтогаз" намерен в ближайшие месяцы погасить долг перед "Газпромом"

"Нафтогаз" намерен в ближайшие месяцы погасить задолженность перед "Газпромом" за поставленный газ. Об этом журналистам сообщил в Вене и. о. министра энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, находящийся здесь с рабочим визитом, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы говорим не о реструктуризации, а об погашении, - сказал он. - Речь идет о сроке не более нескольких месяцев". По данным Ставицкого, долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" составляет около $3,3 млрд.

Задолженность Украины за поставленный газ в 2013 году составляет $2,7 млрд, за январь 2014 года - около $500 млн. Однако точную цифру задолженности Ставицкий не назвал, сославшись на отсутствие окончательных данных. "Точной цифры у нас пока нет, потому что 15-го числа каждого месяца мы подсчитываем, сколько газа закуплено в предыдущем месяце", - пояснил он.

"То, что было заявлено "Газпромом", $3,3 млрд, где-то так и есть", - добавил и. о. министра.

По его словам, "два дня назад состоялась встреча вице-премьера Украины с представителями "Газпрома", на которой обсуждались шаги для урегулирования вопроса". "Я уверен, что нам удастся эту тему закрыть", - заявил Ставицкий.

Он также подтвердил, что задолженность в январе этого года выросла в том числе из-за того, что западные регионы страны не перечисляют оплату за его потребление. Кроме того, по его словам, ряд предприятий теплоэнергетического комплекса переводят платежи за потребляемый газ с задержкой. "Поэтому правительство приняло решение, выделены бюджетом деньги. Они [компании] рассчитываются с "Нафтогазом", и эти средства будут направлены на расчеты с "Газпромом", - сказал Ставицкий.

Правительство Украины до конца 2014 года окончательно определится с финансовой моделью модернизации газотранспортной системы, заявил также Ставицкий. По его словам, власти рассматривают вариант создания для этого консорциума с российским "Газпромом" и привлечением третьего инвестора.

"Мы рассчитываем, что решим вопрос с инвестициями в этом году, - заявил он. - Сейчас мы находимся в переговорах с "Газпромом", мы рассматриваем вопрос о создании консорциума - это будет двух- или трехсторонний консорциум... Мы открыты для диалога и готовы поддержать инициативы стратегических партнеров, как "Газпрома", так и из Евросоюза", - заявил Ставицкий.

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Украина за месяц увеличила транзит газа в Европу на 5,3%

Объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, в январе 2014 года увеличился на 5,3% по сравнению с январем 2013 года - до 7,4 млрд куб. м.

Об этом говорится в сообщении госкомпании «Укртрансгаз» - монополиста по транспортировке и хранению природного газа в Украине.

«В январе 2014 года через территорию Украины в страны Западной Европы транспортировано 7,4 млрд куб. м, что на 380 млн куб. м, или на 5,3%, больше показателей аналогичного периода прошлого года», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в проспекте эмиссии суверенных евробондов, размещение которых состоялось 23 декабря 2013 года, сообщалось, что вопрос тарифов на транзит российского газа через территорию Украины находится в стадии обсуждения между Украиной и Россией. Как отмечалось, Украина связывала необходимость пересмотра тарифа на транзит российского газа с введением «Газпромом» в работу обходного газопровода «Северный поток» и (как следствие) падением объемов прокачки топлива через украинскую ГТС. Однако, по словам министра энергетики Эдуарда Ставицкого, Украина уже не рассчитывает на изменение ставки на транзит российского газа в 2014 году, поскольку действующий тариф уже заложен во взаиморасчеты с российским газовым монополистом «Газпромом».

Украина по итогам 2013 года увеличила транзит газа в Европу на 3,2% по сравнению с 2012 годом - до 86,1 млрд куб. м.

В 2012 году транзит российского газа через территорию Украины сократился до 84,3 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.

Справка УНИАН. Компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

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НБУ: Установленный курс валют позволяет удерживать инфляцию на низком уровне

Установленный Национальным банком Украины официальный курс гривни к доллару в комплексе с имеющимися инструментами регулятора позволяет удерживать инфляцию на низком уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова на брифинге в Нацбанке.

«Тот уровень курса, который сегодня есть, при тех расчетах и моделях, которые мы используем, позволяет держать инфляцию, внутреннюю ценовую стабильность, в однозначной величине. И будем рассчитывать на то, что мы с этой задачей справимся», - сказал Щербакова.

Представитель Нацбанка отметила, что на ценовую стабильность влияют инфляция, как внутренний фактор, и валютный курс, как внешний. «На грани работы этих двух инструментов и определяется ценовая стабильность», - пояснила она.

Щербакова напомнила последние данные статистики, согласно которым инфляция в Украине в январе 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года замедлилась до 0,2% с 0,5%, а в годовом выражении, по сравнению с январем 2013 года, составила 0,5%.

«Там у нас нет проблем, мы находится в низкой инфляционной среде. Согласно исследованиям мировых банков, того же МВФ, очень низкая инфляция - это тоже не очень хорошо для экономики. Это как температура тела - она должна быть в норме, но не низкая», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и теперь официальный курс гривни к доллару будет устанавливаться на основании среднерыночного курса на межбанковском рынке.

6 февраля Нацбанк впервые за последние полтора года пересмотрел официальный курс гривни к доллару, понизив его до 8,7080 грн/долл. с 7,9930 грн/долл.

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Fitch понизило суверенный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «ССС» с "B-" и подтвердило долгосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне «В-» с отрицательным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Согласно сообщению, краткосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте понижен с уровня "C" до "B".

Агентство отмечает, что факторами, повлиявшими на понижение рейтинга Украины, стали возрастание политического конфликта, ухудшение доступа к внешнему финансированию, снижение международных резервов.

Как сообщал УНИАН, 29 января Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС+/С» в связи со сложной политической ситуацией, прогноз — «негативный».

3 февраля международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило суверенный кредитный рейтинг Украины до уровне Caa2 с Caa1 с негативным прогнозом.

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Прибыль банков Украины за год снизилась в 3,5 раза

Прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

"Прибыль по системе банков на 1 января 2014 года составила 1,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

По информации регулятора, доходы банков Украины за 2013 год по сравнению с 2012 годом выросли на 12,3% - до 168,9 млрд грн, расходы - на 15,0%, до 167,5 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, согласно январским предварительным оценкам Независимой ассоциации банков Украины, прибыль банковской системы в 2013 году составила около 2,5 млрд грн.

По результатам анализа отчетности за 2013 год по национальным стандартам украинских банков из групп крупнейших и крупных по объему активов, наибольшие показатели прибыли по итогам года у «ПриватБанка», «Укргазбанка» и «Райффайзен Банка Аваль» в размере 1,873 млрд грн, 1,002 млрд грн и 730,045 млн грн соответственно. В то же время «Проминвестбанк», банк «Форум» и «ВТБ Банк» показали наибольшие убытки по итогам года в 2,577 млрд грн, 976,146 млн грн и 194,042 млн грн соответственно.

По оценкам опрошенных УНИАН банкиров, в 2013 году банки продолжали очистку портфеля проблемной задолженности, в то время как объемы выдачи новых кредитов бизнесу были ограничены финансовым здоровьем компаний, что и привело к снижению показателей прибыли.

В 2012 году банки получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.

По состоянию на 1 декабря 2013 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковской деятельности имели 183 банка Украины, в т.ч. один - лицензию санационного банка.