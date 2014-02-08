Мобильный интернет-трафик за 4 года вырастет в 11 раз

По данным ежегодного прогноза Cisco "Индекс развития визуальных сетевых технологий: прогноз развития мирового мобильного трафика на 2013-2018 гг.", объем мирового мобильного трафика за ближайшие четыре года вырастет в 11 раз и в 2018 году может составить 190 эксабайт, пишет ЛIГАБiзнесIнформ.

Предполагаемый рост мобильного трафика станет, в том числе, результатом продолжающегося увеличения мобильных интернет-подключений персональных устройств и межмашинных соединений (M2M), число которых в 2018 году превысит 10 млрд. Это в 1,4 раза больше численности мирового населения, которое, по оценкам ООН, в 2018 году составит 7,6 млрд. человек.

Ежемесячно в период 2017-2018 гг. трафик мобильного интернета будет увеличиваться на 5,1 эксабайта, что втрое превышает предполагаемый трафик всего мобильного интернета в 2013 году (1,5 эксабайта в месяц).

По прогнозам Cisco, в период 2013-2018 гг. темпы роста мирового мобильного трафика втрое превысят темпы роста мирового фиксированного трафика. В 2018 году число мобильных устройств и подключений достигнет 10 млрд. (8 млрд. персональных мобильных устройств и 2 млрд. межмашинных соединений). В 2013 году общее число мобильных устройств и межмашинных соединений составило 7 млрд. В 2018 году скорость передачи в мировых мобильных сетях практически удвоится с 1,4 Мбит/с в 2013 году до 2,5 Мбит/с в 2018 году. В 2018 году на долю мобильного видео придется 69% мирового мобильного трафика, тогда как в 2013 году этот показатель составил 53%.

В 2018 году 54% мировых мобильных соединений будут относиться к категории умных, в 2013 году таких было только 21%. 94% мирового мобильного трафика данных в 2018 году будут формировать смартфоны, ноутбуки и планшеты. Облачный мобильный трафик за период 2013-2018 гг. вырастет 12-кратно, т.е. среднегодовой темп роста (CAGR) составит 64%.

В 2018 году 15% всех соединений будет приходиться на сети 4G против 2,9% в 2013 году. В 2018 соединения 4G будут передавать 51% всего мобильного трафика данных, или 8 эксабайт в месяц. В 2013 году этот показатель составил 30%, или 448 петабайт в месяц. За период с 2013 года по 2018 год трафик 4G вырастет в 18 раз (78% CAGR).

В период 2013-2018 гг. мобильный видеотрафик вырастет в 14 раз при максимальных темпах роста среди всех мобильных приложений. В 2018 году доля мобильного видео вырастет до 69% мирового мобильного трафика (в 2013 году - 53%). В 2018 году доля веб- и других приложений передачи данных упадет до 17% мирового мобильного трафика (в 2013 году - 28%). В 2018 году доля потокового аудио упадет до 11% мирового мобильного трафика (в 2013 году - 14%). В 2018 году доля трафика обмена файлами составит 3% мирового мобильного трафика (в 2013 году - 4%).

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