ТОП-10 (10 февраля)

Кабмин обнародовал свои планы по продаже облэнерго

В Украине принято 64,6% местных бюджетов

Нефтетрейдеры обеспокоены новыми правилами продажи валюты в Украине

Беларусь сняла запрет на транзит свинины из Литвы

Виртуальная валюта bitcoin объявлена в России вне закона

Импортные товары в Украине могут подорожать из-за валютных колебаний

Доллар остановился на уровне 8,5 грн

Активы банков Украины за год выросли на 13,4%

Доля иностранного капитала в банковской системе Украины сократилась до 34%

Украинцы стали покупать меньше валюты

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Кабмин обнародовал свои планы по продаже облэнерго

Кабинет министров Украины запланировал окончить приватизацию шести крупных госпакетов облэнерго до конца ноября 2014 г., говорится в правительственном распоряжении № 45-р от 29 января т.г. обнародованном на официальном сайте.

В частности, до 30 ноября 2014 г. планируется приватизировать 50,9% "Тернополь-", 60,25% "Запорожье-", 60% "Харьков-", 65% "Хмельницк-", 46% "Черкассы-", 65% "Николаевоблэнерго".

Правительство также планирует до 31 июля т.г. продать на фондовых биржах 5-процентные пакеты акций "Харьков-", "Хмельницк-" и "Николаевоблэнерго"

Напомним, в соответствии с распоряжением КМУ от 3 апреля 2013 г., крупные госпакеты облэнерго планировалось реализовать до конца прошлого года, а мелкие пакеты – до 31 августа 2013 г.

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В Украине принято 64,6% местных бюджетов

На 8 февраля 2014 года в Украине принято 7 807 местных бюджетов разных уровней, или 64,6% их общего количества, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Полностью утверждены бюджеты в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской областях и в городах Севастополе и Киеве.

Наибольшее количество бюджетов утверждено в Крыму (99,7%), Донецкой (90,8%), Запорожской (90,9%), Житомирской (84,9%), Черновицкой (80,1%), Херсонской (77,2%), Харьковской (74,4%), Черниговской (70,5%) областях.

Также сообщается, что в настоящее время утверждено 658 из 694 местных бюджетов, или 94,8% бюджетов, имеющих прямые межбюджетные отношения с госбюджетом.

Как сообщал УНИАН, 21 января был опубликован Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", согласно которому доходы госбюджета на 2014 год предусмотрены на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн, или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн.

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Нефтетрейдеры обеспокоены новыми правилами продажи валюты в Украине

Операторы рынка нефтепродуктов выражают серьезную озабоченность в связи с изменением Национальным банком Украины (постановление №49 от 6 февраля 2014 года) правил покупки валюты, которое накладывает ряд существенных ограничений на деятельность всего топливного рынка.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов", переданном агентству УНИАН.

В частности, как отмечается в сообщении, подпунктом 5 пункта 4 постановления устанавливается специальный порядок приобретения валюты и последующего ее перечисления зарубежным поставщикам товаров.

«Согласно документу, любая проплата будет занимать не менее шести банковских дней (до 10 календарных) со дня перечисления гривневых средств на приобретение валюты на специальный счет», - говорится в сообщении.

«Данное ограничение уже не позволило импортерам нефтепродуктов своевременно оплатить законтрактованный ресурс, привело к срыву контрактных обязательств перед зарубежными партнерами и, тем самым, создало предпосылки для дестабилизации системы обеспечения нефтепродуктами рынка Украины. Отметим, что Украина на 80% зависит от импорта нефтепродуктов», - подчеркивается в сообщении ассоциации.

«Начало действия нового порядка приобретения валюты и последующих расчетов с зарубежными контрагентами может привести к непредсказуемым последствиям, включая дефицит топлива и неконтролируемый рост цен», – цитируются в сообщении слова главы ассоциации Леонида Косянчука.

По его словам, новые правила конвертации валюты и платежей приведут к замораживанию огромных сумм оборотных средств, в результате чего операторам рынка придется пополнять эти средства за счет коммерческих кредитов. Это, в свою очередь, будет оказывать дополнительное давление на себестоимость и, соответственно, на конечную стоимость нефтепродуктов для потребителей.

«В связи с важностью вопроса бесперебойного снабжения рынка нефтепродуктами, Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины открыто обращается к Национальному банку Украины, Кабинету министров Украины, Министерству энергетики и угольной промышленности, Министерству экономического развития и торговли, и требует в срочном порядке предпринять все меры для внесения необходимых изменений в данный документ», - говорится в сообщении.

В качестве выхода из сложившейся ситуации ассоциация предлагает «незамедлительно отнести нефтепродукты к товарам, на операции по закупке валюты по которым ограничения, предусмотренные постановлением №49, не распространяются».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 7 февраля ввел временные ограничения по операциям со счетами клиентов по их поручению и на покупку валюты. В частности, постановление регулятора №49 предусматривает проведение операций по счетам клиентов в пределах утренних остатков средств, ограничения на покупку валюты на межбанковском рынке Украины по отдельным операциям и по срокам покупки валюты по поручению юрлиц и физлиц-предпринимателей.

Вместе с тем, постановление предусматривает повышение контроля за своевременностью осуществления операций, связанных с выплатой заработной платы, пенсий, стипендий и социальных выплат.

По информации НБУ, ограничения носят временный и исключительно упреждающий характер, направлены на защиту интересов вкладчиков и других кредиторов банков.

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Беларусь сняла запрет на транзит свинины из Литвы

Беларусь разрешила транзит свинины из Литвы, который был временно ограничен с 25 января в связи со вспышкой на территории Литвы африканской чумы свиней.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

В частности, разрешен транзит в Россию готовой продукции из свинины или содержащей в своем составе свинину, сырья животного происхождения (из свинины), предназначенного для производства кормов для непродуктивных животных и пушных зверей с предприятий Европейского Союза. При этом к ветеринарному сертификату, сопровождающему каждую партию продукции, должно быть оформлено приложение с указанием того, что вышеперечисленная экспортируемая в РФ продукция прошла необходимую обработку.

«Данные гарантии, оформленные по форме, согласованной Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ и генеральным директором Еврокомиссии по здравоохранению и защите прав потребителя, должны быть заверены подписью официального ветеринарного врача страны - члена ЕС, оформившего ветеринарный сертификат, и это приложение должно иметь реквизиты ветеринарного сертификата», - отметили в Минсельхозпроде Беларуси.

Там также уточнили, что в Казахстан разрешается транзит через Беларусь готовой свиноводческой продукции, произведенной в Литве, следующей при наличии разрешения на ввоз и при условии прохождения необходимой обработки.

«Указанные гарантии также должны быть заверены подписью и печатью официального ветврача страны - члена ЕС, оформившего ветеринарный сертификат», - подчеркнули в Минсельхозпроде Беларуси.

Кроме этого, допускается транзит кормовых добавок и компонентов для производства кормов, произведенных в третьих странах, следующих через порты Литвы за пределы Таможенного союза.

При этом в Минсельхозпроде Беларуси обратили внимание на необходимость усиления контроля в пунктах пропуска через государственную границу Беларуси и на организацию работы по недопущению ввоза в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования физическими лицами (в том числе в вакуумной упаковке) свинины, в том числе от дикого кабана, и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы, кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для них, не прошедших термическую обработку (температура - не ниже плюс 70 градусов Цельсия, время - не менее 20 минут) из Литвы.

Как сообщал ранее УНИАН, в связи со вспышкой на территории Литвы африканской чумы свиней Беларусь приняла решение с 25 января временно ограничить поставки и транзит свинины из этой страны.

27 января Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила ввоз в страну живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, а также репродуктивного материала из Литовской Республики в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в этой стране.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.

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Виртуальная валюта bitcoin объявлена в России вне закона

Bitcoin в России объявлен вне закона. Такой вердикт вынесла Генпрокуратура по результатам заседания экспертной группы при участии представителей Центробанка, ФСБ и МВД.

Основным недостатком криптовалюты считается возможность ее использования в преступных целях, сообщают Вести Экономика.

Российские власти считают, что bitcoin отлично подходит для отмывания денег, финансирования террористических организаций, при этом контролировать его распространение чрезвычайно трудно, а значит, криптовалюта является угрозой.

Официальное заявление Генпрокуратуры от 6 февраля звучит так: "Анализирование ситуации с обращением криптовалют (так называемых виртуальных валют) показывает рост к ним интереса, в том числе в целях легализации полученных преступным путем доходов".

Согласно российскому законодательству рубль является единственной официальной валютой Российской Федерации, а значит, bitcoin можно считать "заменителем" настоящих денег. Поэтому власти четко дали понять, что использование bitcoin как организациями, так и частными лицами, незаконно.

В прошлом месяце Банк России предостерег граждан и юридические лица, в том числе и кредитные организации, от использования "виртуальных валют", в частности биткоинов.

"По виртуальным валютам отсутствует обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты. Операции по ним носят спекулятивный характер, осуществляются на так называемых виртуальных биржах и несут высокий риск потери стоимости", - говорится в сообщении регулятора.

Bitcoin переживает не лучшие времена. На долларовых биржевых площадках стоимость криптовалюты опустилась до $650. А одна из главных bitcoin-бирж, расположенная в Японии Mt.Gox, заявила, что приостанавливает денежные выплаты держателям bitcoin.

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Импортные товары в Украине могут подорожать из-за валютных колебаний

Пропорционально курсовым колебаниям через пару-тройку недель подорожают все импортные товары в магазинах. Именно настолько хватает запасов на складах супермаркетов (товаров, закупленных за рубежом еще при курсе 8,2–8,3 грн/$), пишут"Вести".

«Не пропорционально, конечно же, ведь продавцы будут стараться так организовать поставки, чтобы меньше повышать ценники», — заявил президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило. По итогам этого месяца инфляция, по расчетам экономистов, вырастет вдвое. «Если в январе ее зафиксировали на уровне 0,2%, то в феврале мы, скорее всего, выйдем на уровень 0,5%», — прогнозирует эксперт Александр Жолудь.

Арендодатели уже пытаются воспользоваться падением гривни для увеличения арендной платы. «Рынок аренды жилья, хоть он уже два года гривневый, реагирует на ситуацию на валютном рынке. Те из хозяев, кто поделикатнее, повысят цену при перезаключении договоров, кто понаглее — уже пришел и сообщил арендаторам, что жизнь стала дороже», — сообщил «Вестям» директор АН «Золотые Ворота» Алексей Холмецкий.

Правда, с учетом тяжелой ситуации в экономике и падения покупательной способности большинство арендаторов не станут платить больше, а просто переедут. Такое их поведение может на корню сорвать планы по увеличению аренды. Также, скорее всего, упадут цены в долларах и на куплю-продажу жилья. Они будут окончательно зафиксированы в гривнях на нынешнем уровне (и так сделок почти нет).

Уже подорожало топливо: средняя стоимость литра бензина А-95 выросла с 10,66 до 10,80 грн/л, дизеля — с 9,64 до 9,70 грн/л. И, по мнению экспертов, продолжит расти в цене. «Курс валюты непропорционально отражается на стоимости бензина и дизеля. Львиную долю в ней все же составляет стоимость нефти. Если она повысится хотя бы до $110 за баррель и так продержится около трех недель, а курс гривни в этот момент просядет, то в этом случае топливо подорожает на 15–20 коп. на литре бензина», — сказал нам заместитель директора «Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

Не повезет и желающим купить автомобили, которые будут дорожать пропорционально снижению курса гривни. По словам директора Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко, многим водителям придется отказаться от покупки новых машин, и общие объемы продаж авто в 2014 г. упадут на 15–20%.

В интернет-магазинах цену товаров сейчас пересчитывают по курсу 8,95–9,5 грн за доллар при наличном расчете и 9,7 грн — при безналичном.

В магазинах отмечают значительное падение спроса на свои товары.

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Доллар остановился на уровне 8,5 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,4500/8,5500, к 12:00 цены снизились 8,4200/8,4600. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к следующим значениям 8,4800/8,5000, сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Рублевый рынок открылся котировками 0,2428/57, к 12:00 цены упали 0,2415/28. К закрытию торгов сузился спрэд 0,2454/60. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,8000 (+0.0870).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3610/1,3650. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,4645/11,6045, к 12:00 сузился спрэд 11,4755/11,5340. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх 11,5590/11,5900.

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Активы банков Украины за год выросли на 13,4%

Активы банков Украины в январе-декабре 2013 года выросли на 150,903 млрд грн, или на 13,39%, - до 1,278 трлн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, в декабре 2013 года рост активов банковской системы составил 12,095 млрд грн, или 0,96%.

Общие активы банков за 2013 год выросли на 140,796 млрд грн, или на 11,10%, - до 1,409 трлн грн, в том числе в декабре рост составил 8,688 млрд грн, или 0,62%.

Обязательства банков в 2013 году выросли на 127,624 млрд грн, или на 13,32%, - до 1,085 трлн грн, в том числе в декабре рост составил 3,496 млрд грн, или 0,32%.

Капитал банков в 2013 году вырос на 23,279 млрд грн, или на 13,75%, - до 192,599 млрд грн, в том числе в декабре рост составил 8,699 млрд грн, или 4,73%.

По состоянию на 1 января 2014 года лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности имели 180 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем выросли на 1,77%, - до 1,266 трлн грн, общие активы - на 1,6%, до 1,400 трлн грн.

В 2012 году активы банков выросли на 6,4% по сравнению с 2011 годом - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.

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Доля иностранного капитала в банковской системе Украины сократилась до 34%

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в 2013 году сократилась на 5,5 процентных пунктов - до 34%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, в декабре 2013 года доля иностранного капитала по сравнению с ноябрем выросла на 0,3 п.п.

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Количество банков с иностранным капиталом в 2013 году сократилось на 4 банка и на 1 января 2014 года составило 49, количество банков со 100% иностранным капиталом сократилось на 3 банка до 19, общее количество банков, имеющих банковскую лицензию увеличилось на 4 и составило 180 банков.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем 2013 года не изменилась и составила 33,7%

В 2012 году доля иностранного капитала в украинской банковской системе сократилась с 41,9% на 1 января 2012 года до 39,5% на 1 января 2013 года.

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Украинцы стали покупать меньше валюты

Чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в январе 2014 года составила 658,5 млн долл., что в 1,4 раза меньше показателя за декабрь 2013 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, в годовом выражении, по сравнению с январем 2013 года, чистая покупка валюты населением выросла в 3,3 раза.

Покупка наличной валюты населением в январе 2014 года превысила ее продажу шестой месяц подряд после обратной тенденции в апреле-июле 2013 года.

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В январе объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 2,466 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 903,5 млн долл., продали - на 1,562 млрд долл.

Также сообщается, что банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в январе сократились на 357,3 млн долл., и по состоянию на 1 февраля 2014 года составили 22,248 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистая покупка наличной валюты населением в декабре 2013 года составила 940,2 млн долл., что на 157,6 млн долл., или на 20,14%, больше показателя за предыдущий месяц в 782,6 млн долл.

По итогам 2013 года в целом чистая покупка валюты населением составила 2,880 млрд долл. (в эквиваленте), что в 3,5 раза ниже показателя за 2012 год.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 февраля 2013 года составили 17,805 млрд долл., что на 12,8%, или на 2,611 млрд долл., меньше показателя на 1 января в 20,416 млрд долл.

Объем интервенций Национального банка Украины в поддержку курса гривни в январе составил 1,7 млрд долл., что в 1,8 раза больше по сравнению с интервенциями в декабре 2013 года и в 5,9 раз больше в годовом выражении, по сравнению с январем 2013 года.