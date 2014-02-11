ТОП-10 (11 февраля)

Эксперты рассказали, когда подешевеет доллар

Президент МАУ назвал условия для реализации Договора об открытом небе с ЕС

Украина определится с инвесторами для модернизации ГТС до конца года

Строительство подводного участка «Южного потока» начнется осенью 2014 года

Доллар на межбанке снова растет

Кабмин оценивает в $1,2 млрд пилотный проект по восстановлению систем орошения

Украина хочет взять у Японии кредит на 7,5 млрд грн на реконструкцию Бортнической станции

Цена импортного газа для Украины в январе составила $398

ГПУ просит суд отменить продажу 60,8% акций «Донбассэнерго»

Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 1,151 млрд грн

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Эксперты рассказали, когда подешевеет доллар

Безналичные торги на валютном рынке прошли в понедельник под диктовку госбанков и НБУ. Из-за ограничений, введенных Нацбанком 7 февраля (компании-импортеры смогут начать покупку доллара не раньше пятницы), они стали чуть ли не единственными покупателями валюты и подмяли межбанк под себя, пишут "Вести".

С начала торгов стоимость доллара вчера скатилась с 8,55 грн/$ до 8,46 грн/$. На наличном рынке царила неразбериха: населению продолжали продавать валюту дорого, а выкупали дешево.

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«Понедельник прошел в широком диапазоне — 8,30–8,80 грн/$. В течение недели ожидаем сокращения разницы между курсом покупки и продажи», — сказал зампред Фидобанка Александр Соболев. Снижение курсов в кассах будет поэтапным и начнется сегодня. «Во вторник покупать валюту у граждан будут в среднем по 8,45 грн/$, а продавать им по 8,65 грн/$», — спрогнозировал экономист казначейства «Банка Нацкредит» Владимир Фенюк.

Дальнейшее удешевление доллара возможно лишь в случае уменьшения курса Нацбанка, который до пятницы останется его главным покупателем на межбанке.

«Если предполагать дальнейшие выходы НБУ на торги, то курсовой коридор на безналичном рынке может зафиксироваться в рамках 8,4–8,5 грн/$», — считает эксперт UniCredit Bank Тантели Ратувухери. Так что желающим приобрести доллар эксперты советуют подождать — курс продажи в кассах еще должен снизиться. Но не дольше, чем до 14 февраля: в этот день ожидается рост спроса на безналичный доллар и его курса. «Из-за недавно утвержденных ограничений накопился отложенный спрос на валюту со стороны импортеров. Он, конечно, не обрушится на межбанк в один момент, но будет выше, чем сейчас», — уверен Владимир Фенюк.

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Президент МАУ назвал условия для реализации Договора об открытом небе с ЕС

Полномасштабная реализация Договора об открытом небе между Украиной и Европейским Союзом, подписание которого запланировано на март 2014 года, возможна и целесообразна при условии одновременной отмены визового режима, снимающей барьеры для перемещения граждан между странами.

Об этом в комментарии журналистам заявил президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) Юрий Мирошников.

«Отмена виз должна быть параллельно с введением единого авиапространства. Когда фактор желания и наличия средств станет ключевым, вырастет спрос на авиаперевозки. В целом мы это приветствуем», - сказал он.

В то же время Мирошников выразил предположение, что в сложившихся условиях, без снятия барьеров, Договор об открытом небе может оказаться губительным для отечественных перевозчиков. «В пессимистическом для нас и оптимистическом для европейцев варианте сюда придут сетевые перевозчики, которые смогут летать столько, сколько хотят. Они потянут украинского пассажира через свои хабы транзитом во все точки мира. Этого транзитного пассажира мы как авиаперевозчик потеряем. Потом придут лоукосты с их низкими ценами и отберут у нас пассажиров, летящих point-to-point – из начального пункта в конечный пункт без стыковки или пересадки… Тогда мы останемся с дыркой от бублика», - прогнозирует президент МАУ.

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Вместе с тем, он отметил, что удар по отечественному авиаперевозчику может быть смягчен за счет отсутствия большого интереса крупных перевозчиков к украинскому рынку и большой доли декларативности международных документов. «Текст любого международного договора – это декларация, договор о равноправии и возможностях сторон. Эти возможности у европейских перевозчиков есть уже сейчас. Но они не летают сюда с той частотой, с которой могли бы летать. Почему? Нет экономической целесообразности, нет достаточного спроса, много причин, - отметил Мирошников. - У меня есть надежда на то, что тенденция неиспользования возможностей крупными компаниями сохранится. Причем до того момента, пока рынок все же не отрегулирует, а именно - пока не появится спрос. А он появится с отменой виз».

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Козак сообщил, что 14 марта 2014 года Украина планирует подписать с Европейским Союзом Договор об открытом небе, который планировалось подписать в общем пакете Соглашения об Ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в Вильнюсе на саммите Восточного партнерства.

В ноябре 2013 года правительство Украины согласовало текст соглашения об открытом небе со странами Евросоюза и начало подготовку к его подписанию. Цель соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционном сотрудничеству.

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Украина определится с инвесторами для модернизации ГТС до конца года

Правительство Украины в течение 2014 года окончательно определится с составом инвесторов консорциума по модернизации украинской газотранспортной системы.

В течение года Кабмин окончательно определится с финансовой моделью модернизации ГТС

Об этом говорится в сообщении информационного бюллетеня Кабмина со ссылкой на заявление и.о. министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого в Вене.

«В течение этого года правительство окончательно определится с финансовой моделью модернизации украинской газотранспортной системы и составом инвесторов консорциума по модернизации ГТС», - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, сегодня рассматривается вариант создания консорциума с российским «Газпромом» и привлечением третьего инвестора.

«Учитывая положительные решения, принятые в декабре прошлого года, мы только усиливаем сотрудничество с нашим стратегическим партнером «Газпромом», - приводятся в сообщении слова Ставицкого.

«Пока же окончательный формат консорциума не определен, его создание возможно как в трехстороннем, так и в двустороннем варианте, поэтому Украина открыта и готова к переговорам», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря 2013 года Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина готова к активному диалогу относительно создания трехстороннего газового консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.

В то же время, Украина уже более 5 лет ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом по вопросу модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению ГТС в двух- (Украина – РФ) и трехстороннем (Украина – РФ – ЕС) форматах.

Россия в переговорах по созданию консорциума предлагала для реализации неприемлемый для Украины белорусский сценарий. В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

По информации в СМИ, украинскую ГТС оценивают в 26-29 млрд долл.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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Строительство подводного участка «Южного потока» начнется осенью 2014 года

До конца первого квартала 2014 года планируется завершить и обнародовать результаты тендера на глубоководную укладку, а также подписать контракт на поставку труб для второй нитки морской части газопровода

Строительство подводного участка «Южного потока» начнется осенью 2014 года

Строительство подводного участка газопровода «Южный поток» через акваторию Черного моря в обход территории Украины в страны Южной и Центральной Европы начнется осенью 2014 года.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам совещания по реализации проектов «Южный поток» и «Южный коридор».

«До конца первого квартала 2014 года планируется завершить и обнародовать результаты тендера на глубоководную укладку, а также подписать контракт на поставку труб для второй нитки морской части газопровода. Строительство подводного участка «Южного потока» начнется осенью 2014 года», - говорится в сообщении. При этом отмечается, что 29 января 2014 года заключено соглашение на поставку труб для первой нитки газопровода.

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Сообщается, что вслед за Болгарией и Сербией строительство газопровода на суше начнется в Венгрии во втором квартале 2015 года. Сейчас на венгерском участке идут проектно-изыскательские работы, готовятся документы по территориальному планированию и оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) для венгерского, словенского и хорватского участков.

С целью реализации энергетических проектов на территории Сербии идет согласование межправительственного соглашения с Боснией и Герцеговиной.

Участникам совещания также была представлена информации о статусе проекта «Южный коридор» — системы газопроводов на территории России, в том числе предназначенной для подачи газа в «Южный поток».

В рамках первого этапа проекта (Западный маршрут, включая перемычку «КС «Кубанская» ― КС «Кореновская») активно продолжается строительство линейной части. К настоящему времени сварено и уложено в траншею 477,5 км из 880,6 км, что составляет 54% от общей протяженности Западного маршрута. На отдельных построенных участках проведены гидроиспытания.

Ведется сооружение необходимых газоперекачивающих мощностей. В частности, на компрессорной станции «Русская», которая станет мировым лидером по установленной мощности — 448 МВт, идет монтаж основного технологического оборудования. Аналогичные работы выполняются на КС «Кореновская» и КС «Казачья», готовится площадка для КС «Шахтинская».

По итогам совещания были даны поручения, направленные на своевременную реализацию проектов «Южный поток» и «Южный коридор».

Справка УНИАН: «Южный поток» — глобальный инфраструктурный проект «Газпрома» по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб. м через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта природного газа и исключения транзитных рисков. В конце 2015 года по «Южному потоку» будет поставлен первый газ. На полную проектную мощность газопровод выйдет в 2018 году.

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от российского побережья до Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит более 930 километров, максимальная глубина — более двух километров.

Сухопутный участок газопровода протяженностью около 1455 км пройдет по территориям Болгарии, Сербии, Венгрии и Словении до Италии. От основного маршрута будут построены отводы в Хорватию и Сербию.

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Доллар на межбанке снова растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,4900/8,5500, к 12:00 цены выросли до 8,6200/8,6400. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,6000/8,6300.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,6065/11,6905, к 12:00 цены ушли вверх до 11,7790/11,8105. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 11,7585/11,8035.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2436/54, к 12:00 цены поднялись до 0,2477/84. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2472/85.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,7330 (-0.0145).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3640/1,3680.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,4800/8,5000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,5590/11,5900грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2454/0,2460 грн/рубль.

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Кабмин оценивает в $1,2 млрд пилотный проект по восстановлению систем орошения

Министерство аграрной политик и продовольствия (Минагропрод) предлагает начать реализацию проекта по восстановлению систем орошения на юге Украины, начав модернизацию ирригационных систем на Каховском канале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил и.о. министра аграрной политик и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Мы делаем пилотный проект, которым будет предусмотрено восстановление систем орошения на площади 250 тыс. га… на базе Каховского канала», - сказал Присяжнюк.

По его словам, предварительная стоимость этого проекта составляет 1,2 млрд долл., а для его финансирования будет проведен тендер, в котором, как ожидается, примут участие Экспортно-импортный банк Китая, Европейский банк реконструкции и развития и Экспортно-импортный банк США.

«Для финансирования мы создадим госпредприятие и проведем тендер на финансирование», - уточнил глава Минагропрода.

При этом министр отметил, что через неделю соответствующее постановление по проведению пилотного проекта будет вынесено на рассмотрение Кабинета министров.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2013 года Присяжнюк сообщил, что Украина намерена привлечь у Экспортно-импортного банка Китая кредит на 3 млрд долл. под государственные гарантии для восстановления системы орошения на юге страны. Сообщалось, что ставка по кредиту составит 6,5% годовых, включая все расходы. Срок погашения кредита – 10 лет. Выплата должна начаться через пять лет после выдачи займа. По словам министра, привлеченных средств хватит на то, чтобы восстановить систему орошения на 1,2-1,4 млн га, тогда как всего восстановление орошения необходимо провести на 2,5 млн га.

В декабре прошлого года Присяжнюк заявлял, что подписание соответствующего кредитного соглашения находится на финальной стадии, однако данные договоренности не были подписаны до сих пор.

Каховский канал проходит по территории Херсонской и Запорожской областей.

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Украина хочет взять у Японии кредит на 7,5 млрд грн на реконструкцию Бортнической станции

Украина намерена привлечь у Японии 7,5 млрд грн для реконструкции Бортнической станции аэрации, оборудование которой практически полностью изношено, сообщил журналистам в ходе рабочего выездного совещания заместитель генерального директора "Киевводоканала" Андрей Билык.

"КГГА и "Киевводоканал" при поддержке правительства ведут работы по привлечению кредита от правительства Японии в сумме 7,5 млрд грн", - сказал Билык.

По его словам, сейчас японское агенство международного сотрудничества JICA изучает проектно-сметную документацию по реконструкции Бортнической станции аэрации.

"Сейчас проект прошел государственную экспертизу и должен быть утвержден в Кабинете министров Украины", - уточнил Билык.

По его словам, комплексную реконструкцию Бортнической станции аэрации планируется провести в две очереди, каждая из которых предусматривает пять пусковых комплексов, обеспечивающих бесперебойную работу станции и качественную очистку воды. Срок реализации проекта - 7,5 лет.

В то же время, присутствовавший на совещании вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул поручил профильным министерствам ускорить подачу готового проекта для утверждения в Кабинет министров Украины.

"Ускоряемся по работе с японским международным финансовым агентством...Как только улучшатся погодные условия, мы должны начать форсированно работать", - сказал Вилкул и при этом добавил, что на станции аэрации введено круглосуточное наблюдение за состоянием намывных иловых полей для предотвращения их прорыва.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины в октябре 2013 года сообщило о намерениях утвердить План первоочередных мер по предотвращению аварийных ситуаций техногенного характера на Бортнической станции аэрации в Киеве, предусматривающий выполнение комплекса строительных работ на общую сумму 7,8 млрд грн.

В частности, план предусматривает проектирование, реконструкцию и строительство объектов и сооружений Бортнической станции аэрации, которые находятся в аварийном состоянии, фактически полностью изношены и не отвечают техническим характеристикам для их надлежащей эксплуатации.

В рамках подготовки к реконструкции Бортнической станции аэрации в конце августа 2013 года состоялась встреча представителей компаний «Киевводоканал» и «Киевпроект» с рабочей группой специалистов японского агентства международного сотрудничества JICA. Также сообщалось, что агентство начало четырехмесячный этап детального исследования проекта реконструкции станции и состояния очистительных сооружений, после чего будет решен вопрос предоставления помощи со стороны правительства Японии.

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Цена импортного газа для Украины в январе составила $398

Средняя цена газа, который Украина импортировала в январе 2014 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа) составила 398,14 долл. за тысячу кубометров, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, опубликованном на официальном сайте.

«Минэкономразвития предоставляет информацию о фактической цене реализации для газа природного за январь 2014 года, которая составляет 398,14 долл. США за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Как отмечено в сообщении министерства, показатели средней таможенной стоимости импортного природного газа, растаможенного в январе 2014 года, рассчитаны с учетом цены на природный газ, приобретенный НАК "Нафтогаз Украины" в декабре 2013 года в соответствии с условиями контракта.

Как ранее сообщал УНИАН, в декабре прошлого года во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

До этого Украина долго и безуспешно вела переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.

По словам министра энергетики Эдуарда Ставицкого, НАК «Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» 9 января 2014 года подписали дополнительное соглашение по определению коэффициента, позволяющего обеспечить цену газа для Украины в первом квартале текущего года в размере 268,5 доллара за тысячу кубометров, и весь январь НАК закупал газ по новой цене.

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ГПУ просит суд отменить продажу 60,8% акций «Донбассэнерго»

Генеральная прокуратура Украины обратилась в Окружной административный суд Киева с иском к Кабинету министров Украины, Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ), в котором просит признать недействительными приватизационный конкурс и его результаты по продаже 60,8% госпакета акций энергогенерирующей компании «Донбассэнерго».

Информация об этом содержится в Едином государственном реестре судебных решений.

Как говорится в иске, Генпрокуратура, в частности, просит признать недействительными распоряжение Кабинета министров и приказ ФГИУ, касающиеся утверждения условий продажи «Донбассэнерго», все решения Фонда госимущества, касающиеся проведения и утверждения результатов данного конкурса, и пр.

Окружной административный суд Киева принял решение начать производство по данному делу, несмотря на то, что установленный срок обращения с иском по данному делу уже истек.

Как сообщили УНИАН в Фонде госимущества, намеченное на 11 февраля судебное заседание было перенесено на другую дату.

Как сообщал УНИАН, 21 августа 2013 года Фонд государственного имущества Украины признал "Энергоинвест Холдинг" (Донецк) победителем приватизационного конкурса по продаже 60,773% госпакета акций "Донбассэнерго".

"Энергоинвест Холдинг" предложил за пакет акций наивысшую цену в 718,92 млн грн, что на 77,9 млн грн больше его начальной цены.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Бизнесмен Игорь Гуменюк является мажоритарным акционером Energoinvest Holding B.V., которой принадлежит 91% компании «Энергоинвест Холдинг».

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Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 1,151 млрд грн

Министерство финансов Украины во вторник, 11 февраля, после неудачного внепланового аукциона 6 февраля, на плановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,151 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в национальной валюте в результате размещения 5-летних ОВГЗ под 14,25% годовых по двум поданным заявкам.

Также сообщается, что размер госдолга соответствует пределам, установленным Бюджетным кодексом и Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин 6 февраля не смог привлечь средства в госбюджет на внеплановом аукционе. На плановом аукционе 4 февраля Минфин привлек 209,266 млн грн.

В феврале Минфин намерен провести еще два аукциона по продаже ОВГЗ - 18 и 25 февраля.

По состоянию на 10 февраля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 253,731 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 147,698 млрд грн, в собственности банков - 80,325 млрд грн, нерезидентов - 12,935 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 10 февраля, с начала года в госбюджет поступило 5,456 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 7,565 млрд грн, на обслуживание госдолга - 3,536 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

УНИАН