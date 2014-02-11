Анонс на 12 февраля

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства запланировано проведение брифинга председателя Государственной регистрационной службы Украины Дмитрия Вороны на тему: «Новые правила государственной регистрации прав на недвижимое имущество».

* Состоится пресс-конференция руководства Международного аэропорта "Борисполь".

* Пресс-конференция на тему: "Реальное состояние банковской области по итогам 2013 года. Влияние нынешней политической ситуации на финансово-банковский сектор. Административные нововведения НБУ и их риски". Участники: Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков, вице-президент Центрально-Євразийской банковской федерации, заслуженный экономист Украины; Степан Кубов, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности.

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