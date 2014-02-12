ТОП-10 (12 февраля)

Эксперты назвали причины высоких кредитных ставок в Украине

Доллар на межбанке поднялся до 8,8 грн

Ситуация на валютном рынке управляемая и контролируемая - Арбузов

Кабмин может сохранить налоговые льготы для приоритетных инвестпроектов

Эксперт рассказал, откуда Минфин берет деньги для обслуживания долгов

Fitch снизило рейтинги 12 украинских компаний

Депозиты населения сократились впервые за два года

"Укрзализныця" временно сняла с эксплуатации поезда Hyundai

НБУ возобновил куплю-продажу гособлигаций через механизм двусторонней котировки

ФГИУ в марте выставит на биржах пакеты акций "Черкассы-" и "Сумыоблэнерго"

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Эксперты назвали причины высоких кредитных ставок в Украине

Для снижения кредитных ставок техническому правительству нужно создать альтернативные инструменты и рынки для банков. Они позволят финучреждениям покрывать потери от низких процентных ставок и низкодоходных продуктов. Такое мнение высказал эксперт UniCredit Bank Тантели Ратувухери, пишет ZN.UA.

"Пока в Украине перечень услуг и направления применения банковских ресурсов можно сосчитать на пальцах одной руки, пока банки вынуждены будут пробовать выжимать максимум из этой узкой группы продуктов и услуг, ставки по кредитам будут высоки", - считает аналитик.

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Еще одной причиной высоких кредитных ставок начальник отдела анализа и исследований Райффайзен Банка Аваль Дмитрий Сологуб называет завышенные ставки по депозитам. Депозитные ставки, по его словам, пока держатся на высоком уровне из-за высокой инфляции и постоянного ожидания падения курса гривны. Несмотря на это, в течение последнего года ставки снижались. И перспектива дальнейшего снижения остается.

Также в Украине высока процентная маржа банков. Это отражение высоких рисков банковской деятельности, уровень которых может регулировать НБУ. "Речь идет о кредитном риске - значительном размере просроченной задолженности и риске ликвидности - отсутствии четкого механизма рефинансирования банков со стороны НБУ", - объяснил Сологуб.

Снижение стоимости кредитов возможно и через снижение налогового пресса. "Ведь пока предприниматели, а также банковская система, будут платить многочисленные и дорогостоящие налоги и другие необоснованные поборы, стоимость финансовых ресурсов будет высокой", - считает Ратувухери.

И, наконец, удешевление кредитов подразумевает снижение ставок рефинансирования и учетной ставки национального банка, а также смягчение монетарной политики. "Однако, без обеспечения макрофакторов экономики и финансов, эти меры, как мы видели уже в последний год, слабо работают", - резюмировал Ратувухери.

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Доллар на межбанке поднялся до 8,8 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,7000/8,8000, сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Цены на российскую валюту поднялись – 0,2504/33, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,8565/11,9945. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,3626/28 (вторник - 1,3670/72).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,4900/8,5500, к 12:00 цены выросли до 8,6200/8,6400. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,6000/8,6300.

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Ситуация на валютном рынке управляемая и контролируемая - Арбузов

«На сегодня ситуация на валютном рынке управляемая и контролируемая. Курс может колебаться в обе стороны. Это абсолютно нормальная рыночная ситуация. НБУ со своей стороны сдерживает чрезмерное колебание и спекуляции», - отметил он.

Также Арбузов подчеркнул, что НБУ усилил контроль и мониторинг за состоянием валютного рынка для снижения спекулятивного спроса.

«Жаль, что люди, которые поддались негативным настроениям, получили убытки от операций с валютой. Чрезмерная реакция на любые события в стране всегда была на руку только спекулянтам», - подчеркнул и.о. премьер-министра.

По его словам, влияние политической нестабильности на экономику сейчас несколько уменьшилось и потому не совсем понятно снижение кредитных рейтингов Украины.

Как сообщал УНИАН, по информации официального сайта Национального банка Украины, на 12 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 855.0700 (на 11 февраля – 855.3200), 100 EUR – 1169.3937 (на 11 февраля – 1166.4854), 10 RUR – 2.4574 (на 11 февраля – 2.4604).

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Курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке Украины за январь 2014 года просел на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%. Эксперты высказывали мнение, что к подорожанию привело обострение политического кризиса, и девальвация гривни продолжится.

5 февраля к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 9,0/9,4 грн/долл., таким образом, стоимость доллара повысилась на 14% и достигла максимального значения с декабря 2008 года.

6 февраля Нацбанк впервые за последние полтора года пересмотрел официальный курс гривни к доллару, понизив его до 8,7080 грн/долл. с 7,9930 грн/долл.

С 7 февраля Национальный банк Украины перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и теперь официальный курс гривни к доллару будет устанавливаться на основании среднерыночного курса на межбанковском рынке.

Также Нацбанк с 7 февраля ввел временные ограничения по операциям со счетами клиентов по их поручению и на покупку валюты.

По информации НБУ, ограничения носят временный и исключительно упреждающий характер, направлены на защиту интересов вкладчиков и других кредиторов банков.

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Кабмин может сохранить налоговые льготы для приоритетных инвестпроектов

Министерство доходов и сборов совместно с Министерством экономического развития и торговли Украины должны в ближайшее время изучить возможность всеобъемлющего использования режима льготного налогообложения в отношенииинвестиционных проектов в приоритетных отраслях.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение дал исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов главам Миндоходов и Минэкономразвития.

«Поручаю министру экономического развития и торговли и министру доходов и сборов изучить возможность углубления использования налоговых льгот в проектах приоритетных отраслей. Кроме того, необходимо продумать дополнительные инструменты стимулирования инвестиций», - сказал Арбузов.

В качестве дополнительных стимулов привлечения инвесторов Арбузов назвал повышение прозрачности налоговой политики. «Это оптимизация структуры налогов и подходов к их администрированию, а также уменьшение количества отчетности и административной нагрузки на налогоплательщиков. Поручаю главе Миндоходов проанализировать этот вопрос», - сказал Арбузов.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2013 года глава Миндоходов Александр Клименко отмечал, что сохранение налоговых льгот напрямую зависит от эффективности этого механизма с точки зрения стимулов развития тех или иных отраслей. По мнению министра, бизнес все чаще был готов отказываться от льгот в обмен на прозрачность и стабильность государственной политики.

В сентябре заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский сообщал, что Кабинет министров Украины планирует в 2014 году сохранить объем льгот, предоставляемых субъектам хозяйствования в виде преференций, на уровне 2013 года, а именно – порядка 67 млрд грн.

В начале ноября 2013 года Президент Украины Виктор Янукович определил Министерство экономического развития и торговли ответственным за утверждение инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики, предусматривающих использование государственной поддержки.

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Эксперт рассказал, откуда Минфин берет деньги для обслуживания долгов

Низкая активность Министерства финансов по привлечению новых займов подтверждает, что Минфин использует для обслуживания прежних долгов резервные средства, в т.ч. средства с валютных счетов правительства, доходы госбюджета и отчисления от Национального банка, прокомментировал УНИАН старший аналитик рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Тарас Котович.

Эксперт отметил, что с начала года Минфин привлек в госбюджет только 6,69 млрд грн, в то время как за этот период было выплачено 7,35 млрд грн в счет погашения внутреннего долга. Кроме того, по оценкам эксперта, сегодня еще должно быть выплачено 2,23 млрд грн только по погашению, а общая потребность Минфина в средствах составит около 2,72 млрд гривень в связи с предстоящими крупными выплатами.

«Поскольку эти выплаты уже в который раз не рефинансируются, это означает, что Минфин использует резервные средства, среди которых могут быть средства с валютных счетов, доходы бюджета либо отчисления от НБУ в части превышения доходов над его расходами», - полагает Котович.

Эксперт также отметил, что отсутствие спроса на гривневые ОВГЗ можно объяснить низким уровнем ликвидности и высокой стоимостью ресурсов на рынке, и по этим причинам доходность ОВГЗ на вторичном рынке существенно выросла. «В ситуации, когда гривневые ОВГЗ котируются с доходностями выше 20%, вполне резонно даже не участвовать в размещениях, ведь вероятность того, что спрос будет удовлетворён, минимальна», - пояснил он.

Что касается валютных ОВГЗ, то низкий спрос на них, по мнению эксперта, обусловлен ограниченной возможностью покупки валюты на рынке, в т.ч. для приобретения новых ОВГЗ.

«Нельзя исключать того, что спрос на 5-летнюю облигацию на последнем аукционе был с поддержкой отечественного QE, и покупатели получат поддержку от НБУ с использованием одного из возможных механизмов», - резюмировал Котович.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины, после неудачного внепланового аукциона по размещению ОВГЗ 6 февраля, 11 февраля привлекло в госбюджет 1,151 млрд грн. Все средства привлечены в национальной валюте в результате размещения 5-летних ОВГЗ под 14,25% годовых по двум поданным заявкам.

По состоянию на 10 февраля, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 253,731 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 147,698 млрд грн, в собственности банков - 80,325 млрд грн, нерезидентов - 12,935 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 10 февраля, с начала года в госбюджет поступило 5,456 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 7,565 млрд грн, на обслуживание госдолга - 3,536 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

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Fitch снизило рейтинги 12 украинских компаний

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вслед за снижением суверенного рейтинга Украины до уровня «ССС» снизило корпоративные рейтинги 12 украинских компаний, работающих в аграрном секторе, металлургии и энергетике, включая Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины», говорится в сообщении агентства.

«Изменение рейтингов отражает нашу обеспокоенность политической нестабильностью и экономической ситуацией в Украине, что может существенно повлиять на возможности компаний по выполнению обязательств в национальной и иностранной валюте», - говорится в сообщении Fitch.

Помимо «Нафтогаза», агентство снизило долгосрочные рейтинги в иностранной валюте до общестранового уровня «ССС» с «В-» компании ДТЭК, горнорудной компании Ferrexpo, компании Fintest Trading Co, транспортной компании «Лемтранс», металлургическому холдингу «Метинвест», агрохолдингам «Мироновский хлебопродукт» (МХП), «Мрия», «Авангард», «Кернел», «Креатив» и компании «Укрлендфарминг».

Долгосрочные рейтинги в национальной валюте снижены до «В-» с «В» в отношении агрохолдинга «Авангард», компании ДТЭК, компании Fintest Trading Co., агрохолдинга «Кернел», транспортной компании «Лемтранс», металлургического холдинга «Метинвест», агрохолдингов «Мироновский хлебопродукт», «Мрия», «Креатив» и компании «Укрлендфарминг» (все – с негативным прогнозом).

Долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте для НАК «Нафтогаз Украины» снижен до «ССС».

Рейтинг возвратности активов на уровне «RR4» присвоен агрохолдингам «Авангард», МХП, «Мрия», компании ДТЭК, горнорудной Ferrexpo, транспортной компании «Лемтранс», компании «Укрлендфарминг», холдингу «Метинвест», а также НАК «Нафтогаз Укрианы».

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «ССС» с "B-" и подтвердило долгосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне «В-» с негативным прогнозом.

Агентство отмечало, что факторами, повлиявшими на понижение рейтинга Украины, стали нарастание политического конфликта, ухудшение доступа к внешнему финансированию, снижение международных резервов.

29 января Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС+/С» в связи со сложной политической ситуацией, прогноз — «негативный».

3 февраля Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило суверенный кредитный рейтинг Украины до уровня «Caa2» с «Caa1» с негативным прогнозом.

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Депозиты населения сократились впервые за два года

Объем депозитов в украинских банках в январе снизился на 2,3% - до 653,4 млрд грн, в том числе в национальной валюте - на 2,4%, в иностранной - на 2,1%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Общий объем остатков банковских депозитов в январе уменьшился на 2,3% - до 653,4 млрд грн, в том числе в национальной валюте - на 2,4%, в иностранной валюте - на 2,1%. За месяц средства на депозитных счетах юридических лиц сократились на 4,9% - до 220,1 млрд грн, физических лиц - на 0,9%, до 433,4 млрд грн», - говорится в сообщении регулятора.

Сокращение объема депозитов произошло впервые с октября 2013 года, когда депозиты сократились за счет уменьшения средств юридических лиц, в то время как снижение депозитов физических лиц последний раз наблюдалось более двух лет назад в ноябре 2011 года.

По информации НБУ, общий объем остатков по кредитам снизился на 0,8% - до 897,6 млрд грн, в т.ч. в национальной валюте - на 0,2%, в иностранной валюте - на 1,9%. Остатки по кредитам, предоставленным юридическим лицам, снизились на 0,9% - до 710,1 млрд грн, физическим лицам - на 0,5%, до 187,5 млрд грн при незначительном их росте в национальной валюте на 0,2%.

Также сообщается, что средневзвешенная ставка по кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам в нацвалюте, снизилась до 15,12% с 17,47% годовых в декабре 2013 года, в иностранной валюте - до 8,59% с 8,74%. Средневзвешенная ставка по депозитам в нацвалюте снизилась до 11,67% с 12,73%, в иностранной валюте - до 5,92% с 6,41%.

Как сообщал УНИАН, в декабре объем депозитов в банках Украины вырос на 16,7 млрд грн, или на 2,6%, в т.ч. депозиты в нацвалюте выросли на 4,9% (с начала года - на 31,6%), в иностранной валюте - сократились на 1,1% (с начала года - на 1,2%). Рост депозитов в декабре произошел за счет прироста средств юридических лиц на 7,1% (с начала года - на 13,3%) - до 228,8 млрд грн, физических лиц - на 0,3% (с начала года - на 19,5%) - до 437,2 млрд грн.

В декабре средневзвешенные ставки по депозитам в национальной валюте выросли на 2,6 п.п. - до 12,73%, в иностранной валюте - на 0,29 п.п., до 6,41%.

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"Укрзализныця" временно сняла с эксплуатации поезда Hyundai

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с 12 февраля текущего года временно изменила подвижной состав скоростных поездов категории "Интерсити+" на состав с локомотивной тягой в связи с проведением технического осмотра этих поездов, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"С 12 февраля 2014 года временно на маршрутах следования поездов «Интерсити+» для перевозок пассажиров будут использоваться поезда, сформированные из пассажирских вагонов с локомотивной тягой", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что технический осмотр поездов "Интерсити+" производства корейской компании Hyundai Rotem будет проводиться с участием специалистов этой компании.

"В связи с временной заменой категории подвижного состава пассажирам, которые приобрели билеты на поезда "Интерсити+" и будут совершать поездку железнодорожным транспортом, будет возвращена разница стоимости проезда. В случае отказа от поездки средства будут возвращены в полном объеме. Для этого пассажирам нужно обратиться в железнодорожные кассы вокзалов", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, за первый год действия электронных билетов с 5 февраля 2013 года по 31 января 2014 года на скоростные поезда категории "Интерсити+" ими воспользовались 298,4 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Скоростные поезда категории «Интерсити+» начали курсировать в Украине с 27 мая 2012 года, связав Киев с Харьковом и Львовом. В начале июня того же года был запущен скоростной поезд сообщением Киев – Донецк. Маршрут Киев – Днепропетровск был введен в график движения 11 ноября 2012 года, а с 26 мая 2013 года его продлили до Запорожья. Тогда же, по новому графику движения на 2013-2014 годы, скоростные поезда из Днепропетровска, Харькова и Донецка отправились в Симферополь.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), созданное в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.

На сегодня УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.

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НБУ возобновил куплю-продажу гособлигаций через механизм двусторонней котировки

В январе Национальный банк Украины, впервые с октября 2012 года, возобновил практику купли-продажи государственных облигаций Украины через механизм двусторонней котировки, сообщается на сайте регулятора.

«В январе Национальный банк Украины осуществлял операции по покупке (продаже) государственных облигаций Украины через механизм двусторонней котировки, в рамках которого было продано государственных облигаций Украины на общую сумму 1,0 млрд грн (по номинальной стоимости), приобретено - на общую сумму 0,75 млрд грн», - говорится в сообщении НБУ.

По информации на сайте регулятора, в последний раз такие операции проводились НБУ в октябре 2012 года.

Как прокомментировал УНИАН старший аналитик рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Тарас Котович, такой механизм регулятор использует для оперативного управления ликвидностью на денежном рынке. «22 января НБУ путем продажи облигаций изъял с рынка излишнюю ликвидность на 1 млрд грн, в результате чего остатки по корсчетам банков снизились, а с 28 по 30 - частично вернул», - пояснил Котович.

Также Нацбанк сообщил, что в январе на первичных аукционах по размещению ОВГЗ размещались облигации в национальной валюте и долларах США, в результате чего в госбюджет поступило 3,7 млрд грн и 0,2 млрд долл.

Нацбанк за этот период приобрел ОВГЗ на 2,5 млрд грн (по номинальной стоимости), операции по продаже облигаций из своего портфеля НБУ не проводил.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ на первичном рынке в январе составила 12,23% в национальной валюте и 5,00% в долларах США.

Погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который в январе составил 6,6 млрд грн, в т.ч. по основному долгу - 4,5 млрд грн, по выплате дохода - 2,1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году Нацбанк не проводил куплю-продажу гособлигаций через механизм двусторонней котировки, в 2012 году по таким операциям регулятор приобрел гособлигации на сумму 2,45 млрд грн, продал - на 1,9 млрд грн.

Министерство финансов Украины в 2013 году разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 65,2 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ), что в 1,6 раза превышает объемы 2012 года.

В результате проведенных аукционов по размещению ОВГЗ в декабре в госбюджет поступило 7,7 млрд грн, 0,7 млрд долл. и 0,05 млрд евро (всего в 2013 году - 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро).

Средневзвешенная доходность ОВГЗ на первичном рынке в декабре составила в национальной валюте 13,78% годовых, в долларах США - 6,24%, в евро - 4,80% (всего за 2013 год - 12,96%, 7,63% и 4,80% соответственно).

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ФГИУ в марте выставит на биржах пакеты акций "Черкассы-" и "Сумыоблэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует выставить на биржах в марте 46% госпакет акций "Черкассыоблэнерго" и 25% акций "Сумыоблэнерго", сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 12 февраля т.г.

Как говорится в сообщении ведомства, 46% "Черкассыоблэнерго" будут выставлены на торги 5 марта на фондовой бирже "Иннекс", 25% "Сумыоблэнерго" - 11 марта на Украинской фондовой бирже.

Стартовая стоимость пакетов составит 98,7 млн грн и 162,8 млн грн соответственно.

Справка УНИАН. «Черкассыоблэнерго» осуществляет лицензионную деятельность по поставкам и передаче электроэнергии на территории Черкасской области.

На данный момент государство контролирует 71% акций "Черкассыоблэнерго". Прямой контроль над пакетом 46% акций осуществляет Фонд государственного имущества, опосредованный – через «УкрЭСКО» (25%). 26,63% акций контролирует Garensia Enterprises Limited (Кипр).

25% + 1 акция ПАО "Сумыоблэнерго" переданы, согласно постановлению Кабинета министров о создании НАК "Энергетическая компания Украины", в уставный фонд НАК. По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, крупнейшими негосударственными собственниками компании являются кипрские Larva Investments Limited и UA Energy Distribution Holding, которым принадлежат пакеты 24,99% и 18,5% соответственно. Еще 24,99% акций принадлежат Bikontia Enterprises Limitet (Кипр).

УНИАН