ТОП-10 (13 февраля)

Украинцам подняли ставки по депозитам

Доллар на межбанке продолжает расти - 8,85 грн

Малоизвестная компания получила лицензию на поставку 240 млн кубов газа в год

Курс гривни в Украине плавающий, но это управляемое плавание – советник главы Нацбанка

НБУ допускает отклонение официального курса гривни от рыночного на 1-2%

Миндоходов обещает сократить количество налогов уже в первом полугодии

Минфин привлек в госбюджет 1,655 млрд грн на внеплановом ОВГЗ-аукционе

«Нафтогаз» из-за долгов ограничит поставки газа 11 областям Украины

"Укрзализныця" назвала причину приостановки использования поездов Нyundai

Fitch понизило рейтинг «Укрзализныци»

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Украинцам подняли ставки по депозитам

Чтобы остановить отток вкладов населения, отечественные банки на прошлой неделе начали постепенно (на 1-2%) поднимать ставки по краткосрочным гривневым депозитам населения — они уже достигли 18% и продолжают расти. Доходность долгосрочных (от 12 месяцев) вложений и валютных депозитов пока остается на прежних позициях — 18% годовых в гривне и 8% годовых в долларе в среднем по рынку, пишут "Вести".

По данным Нацбанка, отток депозитов из банковской системы в январе составил 15,1 млрд грн (на 2,3%, до 653,4 млрд грн). Паника, по мнению экспертов, была вызвана ожиданием запрета на досрочное расторжение договоров.

До этого банки не жаловались на сокращение депозитной базы. «Небольшой отток вкладов есть, однако он не носит характер тенденции», — сказал главный экономист департамента развития розничного бизнеса «Банка Национальный кредит» Кирилл Голоденко.

При этом специалисты объясняют ситуацию ухудшение условий по вкладам. «На сегодняшний день заканчиваются депозиты, которые привлекались в конце 2013 года на короткий срок и с высокой доходностью, — говорит начальник управления сбережений и платежей UniCredit Bank Ольга Шостак. — На сегодняшний день депозиты предлагаются с более низкими, хотя и рыночными ставками. Поэтому отток, который мы сейчас наблюдаем, был ожидаем».

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Чаще всего деньги забирают после окончания сроков депозитов, реже вкладчики приходят за своими деньгами раньше дат, указанных в банковских договорах. По утверждению заместителя председателя правления Укргазбанка Елены Дмитриевой и начальника управления разработки и поддержки продуктов Platinum Bank Ольга Пархоменко, в их банках рост досрочного расторжения депозитов не превышает 1% от статистики стабильного периода.

В первые дни роста курса доллара, украинцы стали активнее конвертировать свои сбережения в американскую валюту. «Как правило, это касалось средств, которые хранились на текущих или сберегательных счетах. После конвертации вкладчики размещали их на срочные долларовые депозиты», — рассказала «Вестям» Ольга Пархоменко. По словам Кирилла Голоденко, в валюту конвертировали в основном вклады по окончании срока действия договоров.

Кроме того, и вкладчики, и банкиры, вспомнили о хорошо зарекомендовавших себя в кризисные 2008-2009 гг. «суперкоротких» вкладах — на срок от недели до двух. «Мы начали отмечать рост спроса со стороны населения на короткие депозиты еще с конца прошлого года. Чтобы удовлетворить его, банк со второй половины января предложил клиентам новый продукт — срочный вклад на семь дней с автоматической пролонгацией и капитализацией процентов. По истечении срока вклада доход по депозиту добавляется к основной сумме вклада, после чего депозит продлевается, — конкретизировал заместитель председателя правления «Фидобанка» Иван Истомин.

Банкиры не берутся спрогнозировать ни дальнейшую динамику процентов по депозитам, ни влияние на них гибкого курсообразования. «Есть множество экономистов, которые считают, что фиксированный курс выступает стабилизирующим якорем для ставок (а гибкий — наоборот). Не менее многочисленная группа экономистов уверена, что гибкие курсы способствуют более стабильной работе международной финансовой системы, а значит — снижению ставок», — разводит руками заместитель председателя правления Укринбанка Сергей Равняго.

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Доллар на межбанке продолжает расти - 8,85 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,7500/8,8500, сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Цены на российскую валюту поднялись – 0,2510/38, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,9220/12,0595. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар остались на том же уровне – 1,3625/27 (среда - 1,3626/28).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, на межбанковском валютном рынке Украины в среду, 12 февраля,торги по доллару США открылись котировками 8,7000/8,8000, к 12:00 цены упали до 8,6600/8,6800. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,7200/8,7800.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,8565/11,9945, к 12:00 цены ушли вниз до 11,8130/11,8440. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до 11,8355/11,9210.

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Малоизвестная компания получила лицензию на поставку 240 млн кубов газа в год

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), выдала компании "Альтаир-Трейд" лицензию на поставку природного газа в объеме 240 млн кубометров в год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на открытом заседании 13 февраля.

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По словам присутствовавшего на заседании комиссии представителя компании, «Альтаир-Трейд» работает на рынке газа с 2009 года. В прошлом у компании была 5-летняя лицензия на поставки газа в объеме 12 млн куб. м в год.

Представитель компании, «Альтаир-Трейд» закупает природный газ у украинских газодобывающих компаний и перепродает крупным промышленным предприятиям, в частности, сахарным заводам и ТЭЦ по всей Украине.

Как сообщал УНИАН, в конце января НКРЭ разрешила двум малоизвестным компаниям - «Скела Терциум» и «Газторгопостач» - увеличить объемы поставок газа в целом до 300 млн кубометров в год с 200 млн кубометров, а также выдала компании "Константа Энерго Проект" лицензию на поставку природного газа в объеме 120 млн кубометров в год.

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Курс гривни в Украине плавающий, но это управляемое плавание – советник главы Нацбанка

В Украине сегодня плавающий курс гривни, но это не свободное, а управляемое плавание, сообщил журналистам во время пресс-конференции в Киеве советник главы Национального банка Украины Валерий Литвицкий.

"Мы не анонсировали переход к свободному курсообразованию. Мы не анонсировали переход к свободному плаванью. У нас плавающий курс формально с 1999 года... Все эти годы мы находились в режиме плавания, но управляемого плавания", - сказал Литвицкий.

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По его словам, в Украине пока не сформировались предпосылки, позволяющие перейти к свободному плавающему курсу.

"Свободное плавание означает, что в экономике сформировались такие предпосылки, что финансовая система может относительно безболезненно реагировать на действия факторов нефундаментального, ситуативного характера", - сказал он.

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НБУ допускает отклонение официального курса гривни от рыночного на 1-2%

Национальный банк Украины допускает отклонение официального курса гривни от средневзвешенного рыночного курса на 1-2%, сообщил журналистам во время пресс-конференции в Киеве советник главы Нацбанка Валерий Литвицкий.

"Пусть не удивляются те, кто видит разрыв в 1-2% между официальным курсом и средневзвешенным. Разрыв минимальный, но разрыв есть... Это официально. Отклонение сохраняется и может быть установлено на уровне 1-2%", - сказал он.

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Литвицкий отметил, что Нацбанк не объявлял о полной конвергенции официального курса и средневзвешенного, а только об их сближении.

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Миндоходов обещает сократить количество налогов уже в первом полугодии

Министерство доходов и сборов (Миндоходов) планирует сократить количество налогов до 14 с существующих 22 уже в первом полугодии 2014 года, заявил журналистам глава ведомства Александр Клименко.

“Как только документ будет готов. Мы рассчитываем, в первом полугодии 2014 года”, - сказал Клименко.

При этом министр подчеркнул, что после сокращения количества налогов увеличения их размеров не будет.

“Вообще не идет разговор об увеличении ставок налогов”, - сказал Клименко.

По словам главы Миндоходов, уменьшение количества налогов будет способствовать активизации бизнеса, что позволит увеличить поступления в бюджет.

Как сообщал УНИАН, ранее Клименко заявлял о возможности сокращения налогов до 9-10. Однако после длительных совещаний с экспертами и представителями бизнеса Миндоходов приняло решение сократить их количество до 14.

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Минфин привлек в госбюджет 1,655 млрд грн на внеплановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины в четверг, 13 февраля, привлекло в государственный бюджет 1,655 млрд грн на внеплановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в национальной валюте в результате размещения 5-летних ОВГЗ под 14,25% годовых по одной поданной заявке.

Также сообщается, что размер госдолга соответствует пределам, установленным Бюджетным кодексом и Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин после неудачного внепланового аукциона 6 февраля на плановом аукционе 11 февраля привлек в госбюджет 1,151 млрд грн. На плановом аукционе 4 февраля Минфин привлек 209,266 млн грн.

В феврале Минфин планировал провести еще два аукциона по продаже ОВГЗ - 18 и 25 февраля.

По состоянию на 12 февраля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 253,869 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 147,698 млрд грн, в собственности банков - 80,389 млрд грн, нерезидентов - 12,962 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 10 февраля, с начала года в госбюджет поступило 5,456 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 7,565 млрд грн, на обслуживание госдолга - 3,536 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

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«Нафтогаз» из-за долгов ограничит поставки газа 11 областям Украины

НАК «Нафтогаз Украины» приняла решение ограничить одиннадцати областям Украины поставки природного газа до технологического минимума в связи с накоплением значительной задолженности за потребленное топливо.

Об этом говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, наибольшую задолженность имеют Винницкая, Житомирская, Запорожская, Львовская, Черниговская, Черкасская, Херсонская, Сумская, Одесская, Волынская и Кировоградская области.

«Компания «Нафтогаз Украины» направила телеграммы руководителям областей... и сообщила о том, что поставки природного газа превентивно ограничиваются до технологического минимума в связи с нарушением условий договоров и накоплением значительной задолженности за потребленный природный газ», - говорится в сообщении.

«На сегодняшний день задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики за потребленный природный газ перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» составляет около 25,5 млрд грн», - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале февраля «Нафтогаз» обратился к предприятиям теплокоммунэнерго с просьбой погасить долг в размере 27 млрд грн за потребленный газ, в противном случае компания грозила блокировкой счетов злостных неплательщиков.

Общий долг НАК «Нафтогаз Украины» перед «Газпромом» за поставленный природный газ в 2013 году и январе 2014 года составляет 3,29 млрд долл.

Депутат от «Партии регионов» Сергей Кацуба, ранее занимавший должность заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины», 3 февраля зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается выделить «Нафтогазу» 24,7 млрд грн за счет увеличения внутренних госзаимствований для погашения разницы между ценой импортируемого газа и ценой его реализации для производства тепловой энергии для населения.

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"Укрзализныця" назвала причину приостановки использования поездов Нyundai

Причиной приостановки использования скоростных поездов категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem стали повреждения кузова, обнаруженные в ходе очередного технического осмотра, который осуществляется после каждого рейса скоростных поездов.

Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Николай Сергиенко на брифинге в Киеве в четверг, 13 февраля.

"12 февраля мы обнаружили неисправности, которые заставили нас совместно со специалистами компании Нyundai и специалистами украинской стороны принять решение о временной приостановке эксплуатации поездов Нyundai, так как те первопричины, которые были выявлены в поезде №3, мы обнаружили характерные признаки и в других поездах... Неисправности, которые были выявлены, связаны с безопасностью движения и комфортом поездов. Это связано с кузовом и несущей конструкцией кузова. Имеются трещины и имеются те неисправности, которые по нашим нормативам заставляют нас приостановить движение поездов", - сообщил Сергиенко.

Он добавил, что вышеуказанная поломка была обнаружена сначала в поезде №3 в направлении Харькова, а уже после очередного технического обслуживания аналогичные причины неисправности были обнаружены и в остальных поездах.

При этом Сергиенко выразил надежду, что после проведения соответствующего техосмотра совместно со специалистами компании Нyundai "Укрзализныця" примет технические и организационные решения для выхода из данной ситуации, и уже в этом месяце возобновит эксплуатацию данных скоростных поездов.

Сергиенко также подчеркнул, что в случаях обнаружения недостатков, поломок, технических неисправностей компания-производитель за свой счет будет их устранять согласно гарантийному обслуживанию.

В свою очередь, генеральный директор представительства Нyundai Corporation в Украине Юн Сук Чой принес свои извинения украинской стороне за сложившуюся ситуацию, однако при этом отметил, что подобных поломок в других странах, где эксплуатируются поезда южнокорейской компании, не наблюдалось.

"Мы очень уважаем мнение "Укрзализныци" и понимаем что, ее приоритетное направление - это безопасность пассажиров. Так как мы уважаем это мнение, мы приняли решение приостановить движение поездов. Хочу сказать, что у нас не было таких похожих проблем в других странах", - уточнил он.

Также он сообщил, что поезда производства Нyundai Rotem эксплуатируются в Америке, Гонконге, Египте, Бразилии, Турции, а также обсуждается вопрос сотрудничества с Россией.

По его словам, в пятницу прибудут дополнительно семь корейских специалистов, которые будут устранять указанные проблемы, а в настоящее время для сервисного обслуживания скоростных поездов в Украине таких специалистов насчитывается 48.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 12 февраля текущего года временно изменила подвижной состав скоростных поездов категории "Интерсити+" на состав с локомотивной тягой в связи с проведением технического осмотра этих поездов.

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Fitch понизило рейтинг «Укрзализныци»



Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вслед за снижением суверенных рейтингов Украины понизило долгосрочный кредитный рейтинг Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») в иностранной валюте до «ССС» с «В-».

Согласно сообщению агентства, рейтинг "Укрзализныци" в национальной валюте подтвержден на уровне «В-». Прогноз по всем рейтингам - негативный.

Краткосрочный кредитный рейтинг "Укрзализныци" в иностранной валюте понижен до уровня "С" с уровня "В".

Вместе с тем, агентство также понизило долгосрочный рейтинг выпуска долговых обязательств ведомства на сумму 500 млн долл. до «CCC» с «B-» .

"Рейтинг дефолта эмитента "Укрзализныци" в иностранной валюте понижен, а рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте подтвержден, поскольку рейтинги компании находятся на одном уровне с рейтингами государства. Fitch использует свою методологию по рейтингованию компаний госсектора и рассматривает "Укрзализныцю" как зависимую компанию с поддержкой государства", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «ССС» с "B-" и подтвердило долгосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне «В-» с негативным прогнозом.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.

В состав "Укрзализныци" входят шесть железных дорог Украины: Юго-Западная, Приднепровская, Донецкая, Львовская, Одесская и Южная железные дороги.

УНИАН