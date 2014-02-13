Анонс на 14 февраля

* Пресс-конференция на тему: "Валютный кризис: последствия для цен и ресурсного наполнения рынка нефтепродуктов". Участники: Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95"; Леонид Косянчук, президент "Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины"; Геннадий Рябцев, заместитель директора НТЦ "Психея". * Пресс-конференция на тему: «Кредитные мошенничества: способы борьбы». Участники: Виктор Чевгуз, адвокат, Виктор Медвидь, директор консалтинговой компании "Инвест-Эксперт". *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

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