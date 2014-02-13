Арбузов хочет полноценной реализации договора о зоне свободной торговли СНГ

И.о. премьер-министра Сергей Арбузов поручил приложить все усилия, чтобы в текущем году Договор о зоне свободной торговли (ЗСТ) с СНГ заработал полноценно.

Как сообщает пресс-служба Арбузова, сегодня в Кабинете министров состоялось первое заседание Организационного комитета по обеспечению председательства Украины в СНГ в 2014 году.

Обсуждались вопросы председательства в этой организации, которое, по ротации, с 1 января перешло к Украине. Отмечалось, что укрепление экономического и другого сотрудничества Украины со странами бывшего СССР - жизненный национальный интерес, который необходимо реализовывать, в том числе, с использованием действующих механизмов СНГ.

Арбузов поручил приложить все усилия, чтобы в текущем году Договор о зоне свободной торговли с СНГ заработал полноценно. С этой целью, по его словам, необходимо подготовить соглашения о транзите трубопроводным транспортом, свободной торговле услугами и другие.

Кроме того, обсуждались перечень, время и место проведения целого ряда мероприятий, предусмотренных в рамках председательства. На заседании подчеркивалась необходимость неформального подхода со стороны профильных ведомств и заблаговременного решения организационных вопросов, связанных с председательством.

По итогам совещания будет подписано отдельное правительственное поручение.

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Справка УНИАН. Договор о ЗСТ в рамках СНГ был подписан 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министрами стран СНГ. Документ, в частности, подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

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