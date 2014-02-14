ТОП-10 (14 февраля)

«Нафтогаз» увеличит уставный капитал на 11 млрд грн за счет выпуска облигаций

Страховые компании будут ежегодно проходить тесты на финансовую устойчивость

Дефицит внешнеторгового баланса Украины за год снизился на 5,7%

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину за год сократился вдвое

Россия ввела усиленный контроль за мясом тернопольского «Агропродукта»

Кабмин перенес выпуск финансовых векселей на этот год

Fitch вслед за суверенным понизило рейтинги 13 украинских банков

"Укроборонпром" освободили от проведения тендеров

Добыча коксующихся углей в Украине снизилась до минимума за время независимости

Минагропрод создает еще одну дочку Аграрного фонда

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«Нафтогаз» увеличит уставный капитал на 11 млрд грн за счет выпуска облигаций

Кабинет министров одобрил увеличение уставного капитала Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на 11,066 млрд грн за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением от 12 февраля.

Согласно документу, ОВГЗ выпускаются сроком обращения до 5 лет под 14,3% годовых.

«Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" обеспечить использование полученных ОВГЗ в хозяйственной деятельности в соответствии с уставом компании», - говорится в документе.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале февраля «Нафтогаз» обратился к предприятиям теплокоммунэнерго с просьбой погасить долг в размере 27 млрд грн за потребленный газ, в противном случае компания грозила блокировкой счетов злостных неплательщиков.

Общий долг НАК «Нафтогаз Украины» перед «Газпромом» за поставленный в 2013 году и январе 2014 года природный газ составляет 3,29 млрд долл.

Депутат от «Партии регионов» Сергей Кацуба, ранее занимавший должность заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины», 3 февраля зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается выделить «Нафтогазу» 24,7 млрд грн за счет увеличения внутренних госзаимствований для погашения разницы между ценой импортируемого газа и ценой его реализации для производства тепловой энергии для населения.

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Страховые компании будут ежегодно проходить тесты на финансовую устойчивость

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг обязала страховщиков ежегодно проводить стресс-тестирование для оценки платежеспособности компаний и предоставлять регулятору результаты, сообщила пресс-служба комиссии.

Данная норма предусмотрена распоряжением "Об утверждении требований относительно регулярного проведения стресс-тестирования страховщиками и раскрытия информации о ключевых рисках и результатах проведенных стресс-тестов", принятым Нацкомфинуслуг 13 февраля.

Согласно сообщению, стресс-тестирование позволит определить, сможет ли страховщик сохранять платежеспособность, если будут возникать серьезные потрясения на финансовом рынке.

«Страховщик самостоятельно должен оценить, хватит ли его капитала, чтобы без проблем выполнять взятые на себя обязательства перед страхователями, если, например, значительно снизятся цены на ценные бумаги или на недвижимость, или если существенно изменится обменный курс иностранных валют по отношению к гривне», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что страховщик должен обязательно проверять, сможет ли он выдержать убытки, если увеличится смертность или заболеваемость населения и это приведет к большим страховым выплат, чем страховщик рассчитывал при определении страховых тарифов.

«Стресс-тесты, которые утвердила Нацкомфинуслуг, учитывают последние наработки Европейского комитета по надзору за страхованием и пенсионным обеспечением. Важность проведения таких мероприятий, как стресс-тестирование, признана ведущими странами мира», - отмечает комиссия.

Нацкомфинуслуг на основании результатов проведенных страховщиками стресс-тестов будет проводить анализ устойчивости страхового рынка к внешним потрясениям.

Как сообщал УНИАН, активы страховых компаний за январь-сентябрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 25,7% - до 65,806 млрд грн, сформированные резервы - на 19,5% - до 13,859 млрд грн.

Объем уставных капиталов страховых компаний за январь-сентябрь 2013 года по сравнению с январем-сентябрем 2012 года выросли на 1,3% - до 15,1 млрд грн.

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Дефицит внешнеторгового баланса Украины за год снизился на 5,7%

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2013 году составил 8,476 млрд долл., что на 5,67%, или на 509,5 млн долл., меньше дефицита по итогам 2012 года в 8,985 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, дефицит внешней торговли товарами в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизился на 13,85%, до 13,652 млрд долл., профицит внешней торговли услугами сократился на 0,05% - до 6,860 млрд долл.

Импорт товаров и услуг в Украину за 2013 год, без учета услуг по переработке давальческого сырья, по сравнению с 2012 годом снизился на 6,792 млрд долл., или на 7,43% - до 84,602 млрд долл.

Экспорт товаров и услуг из Украины в за указанный период снизился на 6,282 млрд долл. или на 7,62% - до 76,127 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году.

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Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину за год сократился вдвое

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2013 году составил 2,860 млрд долл., что в два раза меньше показателя 2012 года в 6,013 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, на 1 января 2014 года объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал нерезидентов), внесенных в экономику Украины с начала инвестирования, составил 58,157 млрд долл. В том числе в четвертом квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом чистый приток инвестиций составил 1,592 млрд долл., а количество стран-инвесторов снизилось на 2 страны — до 136.

На конец года основными инвесторами Украины остаются такие страны, как Кипр – 19,036 млрд долл. (рост на 1,73% в четвертом квартале), Германия – 6,292 млрд долл. (1,57%), Нидерланды – 5,562 млрд долл. (1,05%), Российская Федерация – 4,287 млрд долл. (11,58%), Австрия – 3,258 млрд долл. (1,31%), Великобритания – 2,714 млрд долл. (снижение на 0,37%), Британские Виргинские Острова – 2,494 млрд долл. (рост на 1,71%), Франция – 1,826 млрд долл. (снижение на 0,92%), Швейцария – 1,325 млрд долл. (рост на 3,68%), Италия — 1,268 млрд долл. (0,71%). На эти страны приходится почти 83% общего объема прямых инвестиций.

По данным Госстата, общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в украинскую промышленность, составляет 18,013 млрд долл. или 31% общего их объема, в учреждения финансовой и страховой деятельности — 15,349 млрд долл. или 26,4%, на предприятия торговли и ремонта автотранспорта — 7,560 млрд долл. или 13,0%, в рынок недвижимости — 4,371 млрд долл. или 7,5%, в научную и техническую деятельность — 3,448 млрд долл. или 5,9%.

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам (долговые инструменты) перед прямыми иностранными инвесторами на 1 января 2014 года составила 10,155 млрд долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны, включая акционерный капитал и долговые инструменты, на 1 января 2014 года составил 68,312 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (акционерный капитал) из Украины в экономику стран мира на 1 января 2014 года составил 6,575 млрд долл., в т.ч. в страны ЕС – 6,061 млрд долл. или 92,2% общего их объема, в страны СНГ - 412,5 млн долл. или 6,3%), в другие страны мира - 102,1 млн долл. или 1,5%.

Прямые инвестиции из Украины поступали в 46 стран мира, преимущественная доля - Кипр (88,5%).

Общий объем прямых инвестиций Украины в страны мира, включая акционерный капитал и долговые инструменты, остается на уровне 6,772 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году иностранные инвесторы вложили в экономику Украины 6,013 млрд долл. прямых инвестиций, что на 7,2% меньше показателя за 2011 год в 6,480 млрд долл.

По оценкам экспертов, стабилизация украинского рынка возможна только при восстановлении притока внешних займов и инвестиций в Украину, что маловероятно при нынешних политических условиях.

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Россия ввела усиленный контроль за мясом тернопольского «Агропродукта»

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) ввела режим усиленного лабораторного контроля для производителя мясной продукции «Агропродукт» (Тернопольская обл.) в связи с обнаружением вредных организмов в товаре предприятия.

Согласно сообщению ведомства, в ходе лабораторных исследований в охлажденной говядине производства «Агропродукта» было зафиксировано превышение допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Как сообщал УНИАН, в мае и декабре 2013 года Россельхознадзор по аналогичной причине вводил режим усиленного лабораторного контроля продукции «Агропродукта».

Справка УНИАН. «Агропродукт» занимается производством мяса. Собственниками «Агропродукта» являются Мирослав Плишка и Степан Рубай, которым принадлежит по 50% акций компании. В 2012 году компания получила почти 3 млн грн чистой прибыли, что на 19,1% больше, чем в 2011 году. Выручка «Агропродукта» от реализации продукции в прошлом году сократилась на 13,4% - до 206,7 млн грн.

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Кабмин перенес выпуск финансовых векселей на этот год

Кабинет министров Украины продлил до 25 февраля сроки инвентаризации задолженности по разнице в коммунальных тарифах и возмещению налога на добавленную стоимостью с возможностью ее последующего оформления в виде казначейских финансовых векселей, а также перенес сроки оформления финвекселей в счет погашения долгов по НДС на момент принятия законодательных изменений в Налоговый кодекс.

Об этом говорится в постановлении правительства №41, размещенном на Правительственном портале.

«Провести инвентаризацию фактической бюджетной задолженности, объем которой по каждому бюджетному обязательству превышает 500 тыс. грн по состоянию на 1 января 2014 года, и подать в органы Государственной казначейской службы по месту обслуживания до 25 февраля 2014 года информацию о фактической задолженности, подлежащей реструктуризации, в бумажной и электронной форме», - говорится в постановлении. – «Установить, что принятое в августе постановление № 683 «Некоторые вопросы выпуска финансовых векселей» в части возмещения из бюджета сумм налога на добавленную стоимость посредством получения финансового казначейского векселя, используется после вступления в силу закона о внесении изменения в пункт 19 раздела 10 «Переходных положений» Налогового кодекса Украины, предусматривающего продление срока выдачи финвекселей органами, осуществляющими казначейское обслуживание бюджетных средств».

В июле 2013 года Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями на добровольной основе.

Миндоходов прогнозировало возможный объем бюджетных возмещений НДС посредством выпуска фискальных векселей на уровне 12 млрд грн. Однако по факту к концу 2013 года обращений предпринимателей за финансовыми векселями в счет погашения бюджетной задолженности по НДС не было.

В феврале 2014 года Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов Украины осуществить выпуск пятилетних облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в объеме 3,8 млрд грн под 14,25% годовых для погашения задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию и услуги централизованного водоснабжения и водоотвода, возникшей в результате несоответствия фактической стоимости услуг с тарифами, утвержденными местными органами власти.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году в целом по стране объем возмещения по налогу на добавленную стоимость предпринимателям Украины вырос на 7,5 млрд грн (на 16%) - до 53,4 млрд грн. Объем выплат по итогам 2013 года превысил объем заявок на 3,5 млрд грн. В 2012 году объем возмещений составлял 46 млрд грн при заявке в 43,3 млрд грн.

Общий объем задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость предпринимателям Украины, сформированный в предыдущие годы, сократился в 2013 году на 0,3 млрд грн и на начало 2014 года составлял 14,9 млрд грн. Просроченной задолженности по НДС, по информации Миндоходов, в Украине нет.

В то же время задолженность предприятий теплокоммунэнерго перед НАК «Нафтогаз Украины» по итогам 2013 года составила 24,8 млрд грн.

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Fitch вслед за суверенным понизило рейтинги 13 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вслед за снижением суверенного рейтинга Украины снизило долгосрочные рейтинги в иностранной валюте 13 украинских банков с уровня «B-» до уровня «CCC», говорится в сообщении агентства.

Согласно сообщению, рейтинговое агентство снизило долгосрочные рейтинги «Укрэксимбанка», «Ощадбанка», «ПриватБанка», «Проминвестбанка», «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка», «ВТБ Банка», «ПроКредит Банка», «Правэкс-Банка», «Креди Агриколь Банка», «Альфа-Банка», банка «Пивденный» и «Индустриалбанка».

Агентство снизило долгосрочный рейтинг в национальной валюте с уровня «B» до «B-» с негативным прогнозом «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка», «ВТБ Банка», «ПроКредит Банка», «Правэкс-Банка», «Креди Агриколь Банка», «Проминвестбанка» и подтвердило указанный рейтинг на уровне «B-» с негативным прогнозом «Укрэксимбанка», «Ощадбанка», «ПриватБанка» и «Альфа-Банка».

По мнению Fitch, в случае ускорения оттока депозитов в Украине увеличится давление на способность банков обслуживать свои обязательства в национальной валюте.

Fitch также подтвердило рейтинг устойчивости на уровне «ccc» «Проминвестбанка», «Альфа-Банка», «Правэкс-Банка», «ВТБ Банка», «Укрсоцбанка», «УкрСиббанка», снизило с уровня «b-» до «ccc» рейтинг устойчивости «Укрэксимбанка», «Ощадбанка», банка «Пивденный» и «Индустриалбанка», подтвердило на уровне «b-» рейтинг устойчивости «ПриватБанка», «ПроКредит Банка», «Креди Агриколь Банка».

Агентство отмечает, что понижение рейтингов устойчивости государственных «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» с уровня «b-» до «ccc» отражает тесную связь между кредитоспособностью банков и кредитоспособностью Украины.

Понижение рейтингов устойчивости банка «Пивденный» и «Индустриалбанка» отражает ожидания Fitch, что ухудшение ситуации в Украине окажет существенное негативное воздействие на показатели кредитоспособности банков с учетом высоких уровней существующих проблемных активов и значительной подверженности валютным рискам.

Подтверждение рейтингов устойчивости «ПриватБанка», «ПроКредит Банка» и «Креди Агриколь Банка» отражает мнение Fitch, что самостоятельная кредитоспособность этих банков будет более устойчивой в случае дальнейшего ухудшения ситуации в Украине с учетом меньших уровней проблемных активов, чем у большинства банков в секторе, а также хорошей прибыльности.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «ССС» с "B-" и подтвердило долгосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне «В-» с негативным прогнозом.

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"Укроборонпром" освободили от проведения тендеров

Правительство Украины 12 февраля утвердило перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса, на которые не распространяется действие закона «Об осуществлении государственных закупок», тем самым освободив государственный концерн "Укроборонпром" от необходимости проведения и участия в тендерах по закупке товаров, работ и услуг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе концерна со ссылкой на заместителя генерального директора "Укроборонпрома" Татьяну Хрипко.

"Отмена тендеров при закупке составных частей военной техники уменьшит длительность цикла изготовления, ремонта и модернизации вооружения и военной техники, улучшит конкурентоспособность отечественных предприятий на внешних рынках, позволит увеличить объемы заказов. Утвержденный перечень создает предприятиям ОПК законодательные основы для своевременного и качественного планирования и выполнения контрактных заказов», - цитирует пресс-служба Хрипко.

В этот перечень, в частности, включены 115 предприятий, входящих в состав "Укроборонпрома", а также акционерные общества, которые находятся в управлении госконцерна и производят военную технику и вооружение.

Хрипко отметила, что необходимость проведения тендеров и сложности при планировании объемов закупок существенно затягивали процесс производства на предприятиях концерна.

«Необходимость проведения тендеров часто делает невозможным выполнение заказа, ведь значительное количество составных частей и материалов определены в конструкторской документации с указанием их конкретного производителя. Использовать продукцию других поставщиков, даже дешевле, достаточно рискованно. Это возможно только после согласования с разработчиком образца вооружения, а также после полного цикла испытаний и является недешевым удовольствием», - сказала замгендиректора «Укроборонпрома».

Она подчеркнула, что освобождение "Укроборонпрома" от участия в тендерах будет способствовать обеспечению выполнения внешнеэкономических контрактов предприятий ОПК, улучшит их финансово-экономическое положение, усилит позиции Украины как мирового спецэкспортера.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.

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Добыча коксующихся углей в Украине снизилась до минимума за время независимости

Украинские угольные предприятия по итогам 2013 года снизили добычу коксующихся углей на 4,4% по сравнению с 2013 годом до 23,7 млн тонн, что является минимальным значением за историю независимости Украины, сообщает госпредприятие «Укрпромвнешэкспертиза» (УПЭ).

«Стабилизировать объемы добычи и постепенно перейти к стадии устойчивого роста пока не удается. Перспектива дальнейшего наращивания добычи напрямую связана с возможностями привлечения финансовых средств в отрасль для своевременного проведения подготовительных горных работ, модернизации существующих и закладки новых шахт» - приводятся в сообщении слова начальника аналитического отдела УПЭ Александра Крайникова.

В сообщении отмечается, что в условиях опережающего роста потребности в коксующихся углях увеличилась доля импортного угля в структуре потребления коксохимическими предприятиями Украины. Этот показатель вырос с 7,5% в 2001 году до 55% в 2013-м. В абсолютных величинах импорт угля для нужд коксохимического производства вырос с 2,5 млн тонн в 2001 году до 10,9 млн тонн в 2013-м.

Всего же импорт коксующихся углей в Украину (с учетом поставок на коксохимические заводы, а также поставок другим потребителям – цементным, химическим заводам) в 2013 году достиг фактически 14 млн тонн.

Экспорт коксующихся углей из Украины традиционно невелик, что связано с дефицитом угля на рынке. Тем не менее, в 2013 году экспорт заметно вырос по сравнению с 2012 годом и превысил 500 тыс. тонн, что частично связано с активизацией экспорта высокосернистых углей, которые не находят сбыта на внутреннем рынке из-за возросших требований к качеству кокса.

Также сообщается, что в 2013 году было произведено около 17,6 млн тонн кокса, что на 7,1% меньше показателя 2012 года. При этом видимое потребление кокса уменьшилось на 2,8%. «Снижение видимого потребления кокса в условиях наращивания производства чугуна (в 2013 году на 2%) стало возможным из-за снижения на 5% удельного расхода кокса при производстве чугуна в условиях внедрения новых установок вдувания пылеугольного топлива в доменном производстве», - объясняет Крайников.

По прогнозам УПЭ, в 2014 году будет произведено порядка 17,7 млн тонн кокса, что на 0,6% больше, чем в прошлом году. Ожидаемый импорт кокса – 550 тыс. тонн (рост примерно на 10%), экспорт – около 2 млн тонн (рост на 4,9%). Основным источником импортного угля и кокса для Украины останется Россия. В то же время продолжатся на стабильной основе поставки угля из США и Казахстана.

Как сообщал УНИАН, согласно данным объединения «Металлургпром», поставки коксующихся углей украинским коксохимическим заводам в 2013 году сократились на 6% по сравнению с 2012 годом - до 25 млн тонн.

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Минагропрод создает еще одну дочку Аграрного фонда



Министерство аграрной политики и продовольствия Украины приняло решение о создании дочернего предприятия Аграрного фонда – «Агрофинфонд», что связано с расширением обслуживания сельхозпроизводителей фондом.

Согласно сообщению ведомства в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующий приказ был подписан 13 февраля.

«Агрофинфонд» будет заниматься управлением фондами ведомства, предоставлением кредитов и других финансовых услуг, а также финансовым лизингом.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2014 года Минагропрод создал дочернее предприятие Аграрного фонда – «Агрофонд-зерно», которое будет заниматься производством мукомольной и крупяной продукции, оптовой торговлей зерном, оказывать посреднические услуги в торговле сельхозсырьем, предоставлять услуги по перевозке и др.

Справка УНИАН. Аграрный фонд был создан в 2005 году и выполнял функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе.

В апреле 2013 года Кабинет министров принял решение о преобразовании бюджетной организации Аграрный фонд в ПАО «Аграрный фонд» и постановил сформировать из государственных облигаций капитал фонда в размере 5 млрд грн.

УНИАН

