Анонс на 17 февраля

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра; Владимир Демчук, зам.начальника Управления - начальник отдела Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации.

* Состоится заседание Общественного совета при Госэкоинвестагентстве. Вопросы: Информирование общественности о подготовке представлений Украины по исполнению решений 19-й конференции РКИК ООН и девятой встречи сторон Киотского протокола. Состояние ратификации Дохийской поправки к Киотскому протоколу. Состояние утверждения Национального плана действий по адаптации к изменениям климата. Обсуждение ориентировочного плана консультаций с общественностью в Госэкоинвестагентстве на 2014 год. Утверждение плана работы общественного совета при Госэкоинвестагентстве на 2014 год.

* Состоится очередная встреча дискуссионного клуба Бизнес Credo с епархом Парижской епархии УГКЦ, президентом УКУ владыкой Борисом Гудзяком и президентом компании «Евроиндекс» Валерием Пекарем. Тема дискуссии: «Майдан как революция ценностей: выводы для бизнеса». Вопросы: Революция среднего класса. Участие бизнеса: почему и зачем/почему нет? Новая управленческая парадигма; Майдан как машина времени и его духовная основа.

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