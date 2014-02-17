ТОП-10 (17 февраля)

Активы Нацбанка за год выросли до 417 млрд грн

США решили вопрос госдолга и избежали дефолта

Оборот розничной торговли в Украине вырос на 8,8%

Банки могут не отдавать депозиты без наличия квитанций о внесении средств - ВСУ

В Украине принято 89% местных бюджетов

Украинцев за год стало меньше на 128 тысяч

Киев досрочно вернул 450 млн грн кредита банку «Крещатик»

Кипр за год втрое сократил инвестиции в экономику Украины

Конфедерация свободных профсоюзов требует квот на ввоз российского угля

Импорт металлолома освобожден от уплаты НДС до 2015 года

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Активы Нацбанка за год выросли до 417 млрд грн

Активы Национального банка Украины за 2013 год выросли на 4,5% - до 416,978 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении регулятора, опубликованном в газете «Урядовий кур’єр».

Согласно сообщению, средства и депозиты в иностранной валюте в 2013 году снизились на 4,01% – до 58,125 млрд грн, ценные бумаги нерезидентов – на 22,26%, до 100,580 млрд грн, авуары НБУ в специальных правах заимствования увеличились на 75,34% – до 128 млн грн, монетарное золото снизилось на 14% – до 7,893 млрд грн, ценные бумаги Украины выросли на 47,4% – до 154,134 млрд грн, кредиты банкам и другим заемщикам – на 2,98%, до 66,998 млрд грн, взносы в счет квоты МВФ – на 0,53%, до 16,945 млрд грн.

Обязательства НБУ за отчетный период выросли на 5,07% – до 348,953 млрд грн, в том числе банкноты и монеты в обороте выросли на 17,54% – до 261,87 млрд грн, средства банков – на 38,47%, до 47,448 млрд грн, обязательства перед МВФ сократились на 44,15% – до 31,14 млрд грн.

Уставный капитал НБУ в 2013 году оставался на уровне 100 млн грн, собственный капитал увеличился на 1,68% – до 68,025 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2012 году сократил активы на 5,85% – до 398,988 млрд грн, обязательства НБУ на начало 2013 года составили 332,084 млрд грн.

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США решили вопрос госдолга и избежали дефолта

Президент США Барак Обама в воскресенье, 16 февраля, подписал закон о повышении верхней границы государственного долга.

Таким образом, проблема госдолга, которая грозила дефолтом США, отложена до 15 марта 2015 года, сообщают Вести Экономика.

На прошлой неделе закон одобрили палата представителей и Сенат США, при этом он был принят без дополнительных условий. Ранее республиканцы требовали отменить сокращения выплат ветеранам боевых действий.

"Полное доверие и уважение США слишком важны, чтобы использовать их в качестве рычага или инструмента для давления, - сказал Обама перед голосованием по поводу одобрения закона в сенате 12 февраля. – Мы надеемся, что это положит конец политике балансирования на грани войны".

Если бы законодатели не успели договориться о повышении лимита госдолга до 27 февраля, страна могла бы вновь столкнуться с частичным прекращением работы правительства, а затем мог бы последовать дефолт. К 27 февраля, как сообщал глава Минфина Джейкоб Лью, в казне США осталось бы только $50 млрд, тогда как расходы составляют около $60 млрд в день.

По прогнозу Бюджетного управления Конгресса США, дефицит бюджета в этом году будет на минимальном уровне с 2007 года, поскольку сильный экономический рост приведет к увеличению налоговых поступлений.

Показатель составит в текущем финансовом году $514 млрд, или 3% ВВП. В 2013 году дефицит составил $680 млрд.

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Оборот розничной торговли в Украине вырос на 8,8%

Оборот розничной торговли в Украине в январе 2014 года вырос на 8,8% по сравнению с январем прошлого года (в сопоставимых ценах) - до 64,762 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост отмечен во Львовской области – на 12%, до 3,003 млрд грн, в Житомирской области – на 11,2%, до 1,379 млрд грн, а также в Днепропетровской и Черновицкой областях – на 11,1%, до 5,276 млрд грн и 0,883 млрд грн соответственно.

Оборот розничной торговли в Киеве в январе 2014 года по сравнению с январем прошлого года вырос на 6,9% – до 8,332 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в 2013 году вырос на 9,5% по сравнению с 2012 годом (в сопоставимых ценах) - до 884,203 млрд грн.

Розничный товарооборот в Украине в 2012 году против 2011 года вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.

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Банки могут не отдавать депозиты без наличия квитанций о внесении средств - ВСУ

Вкладчики, потерявшие квитанции о внесении денег на счет, могут остаться без своих депозитов.

Соответствующее разъяснение дал Верховный суд.

"Он конкретизировал, что одного депозитного договора не достаточно, чтобы подтвердить факт внесения человеком денежного вклада на счет. Для этого еще нужно предоставить квитанцию (или сберегательную книжку), в которой будет указана сумма вложения. Либо несколько таких квитанций, если депозитный счет пополнялся не один раз", — объяснил "Вестям" старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец.

Это не значит, что все банки теперь повально начнут требовать от своих клиентов предъявления квитанции (о внесении денег на счет) во время выплаты вкладов с процентами и будут отказываться выдавать деньги, если ее не окажется в наличии. Квитанция будет нужна в конфликтных ситуациях — в судах: если финучреждение заявит клиенту, предъявившему депозитный договор, что его вклада нет в банке, и человеку придется отстаивать свое право на депозит в суде, там непременно сошлются на решение ВСУ, пишет газета Вести.

"Наличие у вкладчика одного договора не подтверждает выполнения требований законодательства, поэтому договор считается ничтожным", — спрогнозировал исход тяжбы с банком партнер ЮФ "КПД Консалтинг" Николай Доленко.

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В Украине принято 89% местных бюджетов

В настоящее время утверждено 671 из 694 местных бюджетов, или 96,7% бюджетов

В Украине по состоянию на 14 февраля 2014 года принято 10 775 местных бюджетов разных уровней, или 89,1% их общего количества, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, полностью утверждены бюджеты в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черновицкой областях, а также в Севастополе и Киеве.

Наибольшее количество бюджетов утверждено в Крыму (99,7%), в Донецкой (99,8%), Запорожской (99,4%), Житомирской (99,4%), Харьковской (98,1%), Херсонской (98,8%), Черкасской (99,8%) и Черниговской (99,8%) областях.

Также сообщается, что в настоящее время утверждено 671 из 694 местных бюджетов, или 96,7% бюджетов, имеющих прямые межбюджетные отношения с госбюджетом.

Как сообщал УНИАН, 21 января был опубликован Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", согласно которому доходы госбюджета на 2014 год предусмотрены на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн, или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн.

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Украинцев за год стало меньше на 128 тысяч

Численность населения Украины, по состоянию на 1 января 2013 года, составила 45 млн 426 тыс. человек, что на 126,8 тыс. меньше показателя 2012 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Тенденция к сокращению населения, по данным Госстата, сохраняется. По сравнению с показателем численности населения в 2011 году население Украины сократилось на 207,4 тыс. человек.

В 2013 году показатель естественной убыли населения составил 158 тыс. 712 человека.

Численность городского населения по состоянию на 1 января 2013 года составляет 31 млн 337 тыс. человек, а в сельского - 14 млн 090 тыс. человек.

Количество родившихся граждан Украины в январе-ноябре 2013 года составило 503 тыс. 656 человек, что на 17 тыс. меньше, чем в 2012 году. Количество умерших за этот период составило 662 тыс. 368 человек, что на 771 человека меньше, чем в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу ООН, при сохранении динамики сокращения населения до 2030 года население Украины может уменьшиться до 39 млн человек.

По данным Института демографии и социальных исследований им. Птухи, население Украины за 20 лет сократилось на 6,5 млн человек.

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Киев досрочно вернул 450 млн грн кредита банку «Крещатик»

Кредит объемом 450 млн грн для погашения разницы в тарифах город взял в 2009 году

Сегодня, 17 февраля, Киев заблаговременно погасил кредит перед банком «Крещатик».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко.

По его словам, кредит объемом 450 млн грн для погашения разницы в тарифах город взял в 2009 году. Согласно графику, погашение кредита планировалось в два этапа - 300 млн грн в сентябре 2013 года и 150 млн грн в марте 2014 года. Оба транша были выплачены заранее: 300 млн грн в январе 2013 года, тем самым сэкономив на процентах, и второй - сегодня.

«В 2013 году город не брал дополнительных кредитов», - отметил Крамаренко.

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Кипр за год втрое сократил инвестиции в экономику Украины

Крупнейший инвестор Украины - Кипр, переживший острый банковский кризис, в 2013 году сократил объем прямых инвестиций в экономику Украины более чем в три раза – до 1,3 млрд долл. с 4,4 млрд долл. в 2012 году. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.

В то же время, по данным Госстата, Кипр сохранил лидерство среди стран-инвесторов в Украину. Доля Кипра в объеме инвестиций в украинскую экономику по итогам 2013 года составила 45%, а доля страны за все время инвестирования – 32,7%. Общий объем кипрских инвестиций в Украину составил на 1 января 19,0 млрд долл. при общем объеме инвестиций в Украину с момента инвестирования 58,2 млрд долл.

Инвестиции из Кипра направлялись преимущественно в промышленность (общий объем вложения в 2013 году составил 208 млн долл., включая металлургию - 70,5 млн долл.), финансовую и страховую деятельность, (общий объем вложений составил 86 млн долл.), операции с недвижимостью (217 млн долл.), строительство (139,2 млн долл.), сельское хозяйство (62 млн долл.).

По данным Госстата, доля вложений из Украины в Кипр также упала до 7 млн долл. в 2013 году, в то время, как в 2012 году объем инвестиций из Украины в Кипр составил 0,5 млрд долл. При этом Госстат не приводит данных о том, в какие отрасли вкладывались средства из Украины.

Как сообщал УНИАН, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2013 году составил 2,860 млрд долл., что в два раза меньше показателя 2012 года в 6,013 млрд долл.

В марте 2013 года Кипр перевел финансовую систему страны в режим чрезвычайного положения в связи с опасностью объявления финансового дефолта. В парламент был внесен антикризисный пакет законопроектов, ограничивающий движение капитала и снятие наличных. По мнению властей, такие меры должны были спасти страну. К 1 апреля 2013 года Центробанк Кипра сообщил, что крупные вкладчики самых больших банков Кипра потеряли около 60% сбережений, превышающих 100 000 евро.

До финансового кризиса Кипр являлся крупнейшим инвестором Украины, доля которого в общенациональном объеме прямых иностранных инвестиций на конец 2012 года составляла 31,7%.

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Конфедерация свободных профсоюзов требует квот на ввоз российского угля

Конфедерация свободных профсоюзов Украины требует введения квот на ввоз в Украину российского угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове сказал журналистам председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

По его словам, квоты на ввоз российского угля на территорию Украины не действуют с 1 января 2014 года.

«Они не прописаны. Это договоренность Путина и Януковича. Это приведет к остановке шахт. Сегодня уголь из наших шахт не берут в том объеме, который добывают шахтеры», - сказал Волынец.

Он напомнил, что квоты на ввоз российского угля действовали в прошлом году.

«Такие квоты были в прошлом году. На уровне 10,2 миллиона тонн, ограничение составило реально порядка 5 миллионов тонн. Потом увеличили до 11,2 миллиона тонн», - отметил Волынец.

По его мнению, бесконтрольный ввоз на территорию Украины российского угля может привести не только к закрытию украинских шахт, но и к увеличению энергетической зависимости страны.

«Бесконтрольно везут уголь из России, не введены квоты. Сегодня наш уголь никому не нужен, останавливаются шахты. Через 2 года мы окажемся в полной энергетической зависимости еще и по углю от России, так точно, как по нефти и газу», - сказал Волынец.

Он также отметил, что Россия компенсирует за счет Украины увеличение железнодорожных тарифов на перевозке угля по своей территории.

«Удивительно еще и другое. Украина уменьшила железнодорожный тариф по перевозке угля российского по территории Украины до портов отгрузки и потребителей. В то же время, Россия увеличила железнодорожные тарифы для перевозки своих углей по территории России. То есть, увеличение тарифов по территории России для российских углей, Россия компенсировала за счет уменьшения железнодорожного тарифа на территории Украины. Парадокс. Мы начинаем финансировать промышленность другой страны», - подчеркнул Волынец.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2013 года министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов заявил, что Украина не планирует квотирования российского угля в 2014 году.

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Импорт металлолома освобожден от уплаты НДС до 2015 года

Кабинет министров Украины продлил возможность ломозаготовительным предприятиям не платить налог на добавленную стоимость (НДС) при операциях по импорту лома черных и цветных металлов до 1 января 2015 года, тогда как освобождение от уплаты НДС закончилось 1 января 2014 года.

Об этом говорится в опубликованном 17 февраля постановлении Кабмина №43 от 5 февраля 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в январе 2011 года Кабмин, постановлением №15, освободил импортеров черных и цветных металлов от уплаты НДС до 1 января 2014 года.

УНИАН



