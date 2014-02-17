Анонс на 18 февраля

* Заседание Верховной Рады Украины.

* Пресс-конференция на тему: "Состояние дел и перспективы дорожной отрасли". В работе примет участие Евгений Прусенко, председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Угрозы авторынка» Приглашен: Олег Назаренко, генеральный директор ВААИД, который расскажет, что именно сейчас угрожает отечественному авторынку, каково его состояние и ближайшие перспективы.

* И. о. вице-премьер-министра Украины Александр Вилкул проведет выездное рабочее совещание по готовности гидротехнических сооружений к весенним паводкам. И проверит готовность Киевской ГЭС до прохождения высоких уровней воды в каскаде Днепровских водохранилищ.

* Пресс-конференция на тему: «Премьериада: что может сделать для страны новый глава Кабмина?». Участники: Андрей Золотарев, руководитель Центра «Третий сектор», Виталий Бала, директор Агентства моделирования ситуаций, Евгений Копатько, социолог, основатель R&B Group.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

* Состоится заседание Коллегии Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. Вопросы: итоги работы ГАЗО Украины и предприятий и учреждений, которые принадлежат к сфере его управления, в 2013 году и приоритетные задачи на 2014 год, состояние финансирования и использования средств по бюджетным программам в 2013 году и финансирование в 2014 году; утверждение плана работы ГАЗО Украины на 2014 год своевременное и качественное выполнение задач, определенных актами и поручениями Президента Украины, планами организации выполнения законов Украины, решениями Кабинета Министров и поручениями премьер-министра Украины.

* Министерство доходов и сборов Украины совместно с журналом «Заработная плата» проведет прямую телефонную линию на тему: «Декларирование доходов граждан». На вопросы плательщиков будет отвечать замдиректора Департамента доходов и сборов с физических лиц - начальник Управления администрирования доходов и сборов с физических лиц Сергей Наумов. Телефон: (044) 581-57-07, dkucherak@profpressa.com.

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