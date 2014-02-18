ТОП-10 (18 февраля)

Доллар на открытии межбанка снова растет

Кабмин решил продать блокпакеты 2 генерирующих компаний и 7 облэнерго

Украина разместила на ирландской бирже евробонды на 2 млрд долл.

Нацбанк выкупил ОВГЗ на 11 млрд грн для пополнения уставного капитала «Нафтогаза»

Спад промпроизводства за месяц ускорился в 10 раз

Украина в 4 раза увеличила производство легковых автомобилей

В Луганске из-за чумы свиней установили карантинные посты

Из бюджета выделят почти 7 млрд грн на погашение долга теплокоммунэнерго за газ

Доллар к закрытию межбанка снизился до 8,89 грн

Ослабление рубля может помешать модернизации российской экономики, считают в Центробанке РФ

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Доллар на открытии межбанка снова растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,8500/8,9500, сообщает компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Цены на российскую валюту понизились – 0,2505/34, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,1375/12,2770. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3714/16 (понедельник - 1,3702/04).

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е следующими котировками 8,8200/8,9000, к 12:00 цены снизились 8,8100/8,8500. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,8600/8,8900.

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Кабмин решил продать блокпакеты двух генерирующих компаний и 7 облэнерго

Кабинет министров Украины принял решение о продаже госпакетов акций в размере 25% плюс 1 акция генерирующих компаний "ДТЭК Днепроэнерго" и "ДТЭК Западэнерго", а также "Винницаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", " ДТЭК Донецкоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Днепрооблэнерго", "Киевэнерго" и "ДТЭК Крымэнерго".

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 47 от 12 февраля т.г., размещенном на правительственном сайте.

Блокпакеты энергокомпаний планируется продать до 30 ноября 2014 г., реализация будет проходить на аукционах с открытым повышением цены.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) уже внес изменения в свой план-график приватизации, в соответствии с которым в феврале т.г. планируется выставить на продажу 25% акций "Донбассэнерго", а в марте - 25% акций "Запад-" и "Днепроэнерго".

ФГИУ также планирует в феврале выставить на продажу по 25% "Винница-" и "Закарпатьеоблэнерго", в марте - по 25% "Черновцы-", "Донецк-", "Днепрооблэнерго". В апреле на продажу планируется выставить также блокпакеты акций "Киевэнерго" и "Крымэнерго".

Председатель ФГИУ Александр Рябченко ранее заявил, что рассчитывает завершить в 2014 г. приватизацию объектов электроэнергетики. По его словам, на сегодняшний день ФГИУ активно сотрудничает в вопросе приватизации предприятий энергетики с Министерством энергетики и угольной промышленности.

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Украина разместила на ирландской бирже евробонды на 2 млрд долл.

Украина в рамках привлечения кредита Российской Федерации осуществила размещение суверенных евробондов, включенных в листинг на Ирландской фондовой бирже, в объеме 2 млрд долл. под 5% годовых. Соответствующее сообщение размещено на сайте биржи.

Как отмечается, выпуск бумаг принят в официальный листинг биржи.

Выпуск бумаг был одобрен правительством в январе текущего года. Он был оформлен в качестве дополнительной эмиссии бондов, выпущенных в декабре 2013 года в объеме 3 млрд долл. под 5% годовых со сроком погашения в декабре 2015 года.

Как ожидается, выкуп бумаг российской стороной может быть осуществлен до конца текущей недели. Таким образом, в случае размещения очередного транша ценных бумаг, Украина получит в общей сложности 5 из 15 млрд долл. кредита от Российской Федерации, договоренность о предоставлении которого была достигнута на встрече президентов России и Украины в декабре 2013 года.

По информации аналитиков мировых рейтинговых агентств, размещение евробондов может быть основанием для пересмотра прогнозов по суверенным рейтингам Украины, которые на текущий момент закреплены на уровне преддефолтных с негативным прогнозом.

Как сообщал УНИАН, разрешение на выпуск первого транша облигаций также было дано правительством и закреплено принятыми в парламенте изменениями к закону о государственном бюджете в части увеличения предельного уровня государственного долга на 2013 год. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5%. Организатором размещения выступил «ВТБ Капитал». Средства были направлены на пополнение золотовалютных резервов, а также выполнение социальных обязательств – в частности, выплату пенсий и погашение задолженности по зарплатам бюджетников.

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Нацбанк выкупил ОВГЗ на 11 млрд грн для пополнения уставного капитала «Нафтогаза»

Объем ОВГЗ в портфеле НБУ 17 февраля составил 160,737 млрд грн, что на 11,066 млрд грн больше, чем в предыдущий день

Объем облигаций внутреннего госзайма в портфеле НБУ 17 февраля составил 160,737 млрд грн, что на 11,066 млрд грн больше, чем в предыдущий день, 14 февраля.

По информации на сайте НБУ, доля регулятора в общем объеме размещенных ОВГЗ достигла 60,43%. В то же время, доля других участников рынка, банков и нерезидентов, изменилась незначительно и составляет 30,31% и 4,85%, соответственно.

«Однодневный рост портфеля облигаций в точности соответствует вкладу правительства в капитал «Нафтогаза Украины». 12 февраля правительство приняло решение об увеличении уставного капитала «Нафтогаза» на 11,066 млрд грн», - прокомментировал руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий в системе TRDATA.

По мнению эксперта, такое совпадение позволяет утверждать, что «Нафтогаз» продал выпущенные облигации НБУ. «Скорее всего, газовый монополист будет использовать большую часть привлеченных средств, чтобы частично погасить 3,3 млрд долл. долга российскому «Газпрому», - полагает Паращий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров одобрил увеличение уставного капитала Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на 11,066 млрд грн за счет выпуска ОВГЗ сроком обращения до 5 лет под 14,3% годовых, решение закреплено постановлением от 12 февраля.

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Спад промпроизводства за месяц ускорился в 10 раз

Спад промышленного производства в Украине в январе 2014 года по сравнению с январем 2013 года составил 5%, и таким образом ускорился в 10 раз по сравнению с показателем спада промпроизводства в декабре 2013 года к декабрю 2012 года в 0,5%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе 2014 года по отношению к предыдущему месяцу, декабрю 2013 года, зафиксирован спад промпроизводства на 16%, в то время как в декабре 2013 года по сравнению с ноябрем 2013 года был зафиксирован рост промпроизводства на 0,1%.

В январе 2014 года по отношению к январю 2013 года рост производства зафиксирован только в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 10,5%, добыче металлических руд - на 3,4%, производстве изделий из дерева - на 1,6%.

Остальные отрасли в январе показали спад по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Наибольший спад объемов производства зафиксирован в машиностроении - на 22,9%, металлургическом производстве - на 10,1%, производстве химических веществ и продукции — на 8,3%, производстве фармацевтических продуктов и препаратов - на 6,4%, производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 5,8%, производстве мебели и другой продукции - на 5,5%.

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в декабре 2013 года к декабрю 2012 составил 0,5%, к ноябрю 2013 года зафиксирован рост на 0,1%, в январе-декабре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - спад на 4,7%.

По итогам 2012 года по сравнению с 2011 годом, согласно уточненным данным Госстата, спад промпроизводства составил 0,5%.

В 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

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Украина в 4 раза увеличила производство легковых автомобилей

Производство легковых автомобилей в Украине в январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличилось в 4 раза - до 3,2 тыс. единиц с 800 единиц, сообщила Государственная служба статистики.

При этом в январе текущего года сократилось производство грузовых автомобилей к январю 2013 года на 13,8% - до 25 единиц.

Вместе с тем, данные по производству автобусов в январе текущего года отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, производство легковых автомобилей в Украине в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократилось на 34,3% - до 45,8 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).

По итогам 2012 года производство легковых автомобилей в Украине, в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования, по данным Госстата, сократилось на 28,5% - до 69,7 тыс. единиц. При этом производство грузовых автомобилей в 2012 году сократилось по сравнению с 2011 годом на 7,1% - до 2 936 единиц, а выпуск автобусов упал на 14,4% - до 3 206 единиц.

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В Луганске из-за чумы свиней установили карантинные посты

В Луганске установлены карантинные посты в связи с выявлением очередного случая заболевания животных африканской чумой свиней, поскольку больное животное было обнаружено в непосредственной близости от областного центра.

Как сообщает пресс-служба Луганского городского совета, чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при горсовете в связи с выявлением вируса АЧС на территории Красноярского лесничества, определила первую угрожающую зону радиусом 3 км от места обнаружения трупа дикой свиньи.

По данным комиссии, первую угрожающую зону ограничили улицами Самойловой (пос. Красный Яр), ул. Серова (пос. Большая Вергунка), ул. Вокзальная (пос. Вергунский разъезд), ул. Суворова (пос. Большая Вергунка), ул. Садовая (пос. Большая Вергунка), и прилегающих к ним улиц и переулков.

На территорию эпизоотического очага запрещен вход посторонних лиц и въезд постороннего автотранспорта, вывоз и ввоз животных, продуктов и сырья животного происхождения и кормов, которые могут содержать возбудитель инфекции.

До снятия карантина на территории первой угрожающей зоны также запрещена торговля мясом свиней и других продуктов свиноводства на рынках и проведение выставок, ярмарок, базаров и других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных.

На данной территории будут установлены мобильные контрольные посты, в состав которых вошли специалисты МВД и Государственной службы ветеринарной медицины, на перекрестках улиц Садовая - 21 МЮДа, и Садовая - Серова обеспечено их круглосуточное дежурство.

В Луганске также утвержден план мероприятий по ликвидации и недопущению распространения АЧС на территории города и состав рабочих групп для организации противоэпизоотических мероприятий.

Планируется усилить информационно-разъяснительную работу с населением и провести ряд других мероприятий.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области выявлен очередной случай заболевания АЧС. В частности, 16 февраля в 21:00 получен положительный результат на наличие возбудителя АЧС из материала, отобранного от погибшей дикой свиньи, найденной на территории Красноярского лесничества ГП «Луганское лесоохотничье хозяйство».

30 января в частном хозяйстве в селе Давыдо-Никольское Луганской области была зафиксирована гибель животного от АЧС. В связи с выявлением вируса АЧС в селе было уничтожено и сожжено 212 свиней.

До этого, 6 января и 17 января, вирус АСЧ был выявлен в Станично-Луганском и Беловодском районах Луганской области. Вирус в обоих случаях был диагностирован в тушке дикого кабана. Из-за АЧС запрет на ввоз свиней и свинины из Луганской, Донецкой и Харьковской областей ввела Россия.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.

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Из бюджета выделят почти 7 млрд грн на погашение долга теплокоммунэнерго за газ

В государственном бюджете Украины на 2014 год предусмотрено 6,7 млрд грн на погашение задолженности предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) по разнице в тарифах на газ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на данные экспертов управления экономики систем жизнеобеспечения ведомства.

«В соответствии с законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», на погашение задолженности по разнице в тарифах предусмотрены средства в сумме 6,7 млрд грн. По состоянию на 14 февраля 2014 года профинансировано договоров о проведении взаиморасчетов по погашению задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию на сумму 1,65 млрд грн. Эти средства, как отметили в управлении, направляются на погашение задолженности предприятиями теплоэнергетики за употребленный природный газ», - сказано в сообщении.

В то же время, в Минрегионе отметили, что во всех регионах Украины органы местного самоуправления скорректировали тарифы на тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для бюджетных организаций и других потребителей (кроме населения) с учетом сниженного уровня цены природного газа до уровня 268,5 долл./тыс. куб. м.

При этом в ведомстве уточнили, что по данным НАК «Нафтогаз Украины», в 2013 году предприятия ТКЭ потребили природного газа на сумму 21,5 млрд грн, а уровень расчетов составил всего 55,8% (12 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 3 февраля 2014 года задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики за потребленный природный газ составляла почти 27 млрд грн.

Депутат от «Партии регионов» Сергей Кацуба, ранее занимавший должность заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины», 3 февраля зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается выделить «Нафтогазу» 24,7 млрд грн за счет увеличения внутренних госзаимствований для погашения разницы между ценой импортируемого газа и ценой его реализации для производства тепловой энергии для населения.

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Доллар к закрытию межбанка снизился до 8,89 грн

На межбанковском валютном рынке Украины во вторник, 18 февраля, торги по доллару США открылись котировками 8,8500/8,9500, к 12:00 сузился спрэд до 8,8600/8,8900. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,8700/8,8900, сообщает компания "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1375/12,2770, к 12:00 цены составили 12,1575/12,2025. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 12,1730/12,2045.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2505/34, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2508/20. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2513/19. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35.2400 (+0.1800).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3695/1,3730.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е котировками 8,8200/8,9000, к 12:00 цены снизились до 8,8100/8,8500. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,8600/8,8900.

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Ослабление рубля может помешать модернизации российской экономики, считают в Центробанке РФ

Центробанк РФ неоднозначно оценивает эффект ослабления рубля, считая, что это может временно помочь российскому экспорту, но лишить экономику шансов на реформы в будущем и увеличить риски инфляции, которая может превысить цель на этот год, следует из доклада ЦБР о денежно-кредитной политике, опубликованном во вторник.

В прошлую пятницу ЦБР сохранил уровень ключевой ставки и оценил эффект ослабления рубля на инфляцию этого года в 0,5 процентного пункта, пригрозив ужесточением денежно-кредитной политики в случае реализации инфляционных рисков, передает Reuters.

В докладе Центробанк сообщил, что понизил прогноз темпов роста ВВП не только на 2014 год, но и на 2015-2016 годы до 1,7-2,0 процента с предыдущих 2,5-3,0 процента.

В первом полугодии 2014 года, по оценке ЦБР, рост экономики может составить 1-2 процента, в который добавится эффект от проведения в России Олимпиады, оцениваемый до 0,3 процентного пункта ВВП.

"Ослабление рубля в краткосрочной перспективе повышает конкурентоспособность российских товаров на международном рынке, однако может обусловить увеличение инфляционного давления, а также способствовать консервации структуры экономики и в более долгосрочной перспективе снижать потенциал ее модернизации и диверсификации", - пишет ЦБ.

Центробанк в качестве стрессового рассматривает сценарий устойчивого ослабления рубля в течение одного-двух кварталов.

"Такая динамика курса может обусловить краткосрочный подъем деловой активности, а также спровоцировать рост инфляционных ожиданий. В этом случае достижение целевых значений инфляции может потребовать ужесточения денежно-кредитной политики уже в первой половине 2014 года", - отмечает ЦБР.

ЦБР также отмечает краткосрочный эффект всплеска потребительских цен в конце 2013 года, который, по его мнению, будет исчерпан в первой половине 2014 года.

УНИАН