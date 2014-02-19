ТОП-10 (19 февраля)

Минфин привлек в госбюджет 600 млн грн на плановом ОВГЗ-аукционе

Работа банков в центре Киева приостановлена до стабилизации ситуации

Минфин просят изменить порядок отбора банков для выплаты зарплат бюджетникам

Украинцам обещают вовремя выплатить пенсии

Доходность еврооблигаций «Украина-14» выросла до рекордных 32%

Доллар вырос до 9 грн

Ирландская биржа отложила размещение евробондов Украины на $2 млрд

Банк «Надра» установил лимит на снятие денег в банкоматах

Европейский инвестиционный банк замораживает деятельность в Украине

Украина возглавила рейтинг самых худших развивающихся рынков в мире

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Минфин привлек в госбюджет 600 млн грн на плановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины во вторник, 18 февраля, привлекло в государственный бюджет 600 млн грн на плановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в национальной валюте в результате размещения 5-летних ОВГЗ под 14,25% годовых по единственной поданной заявке.

Также сообщается, что размер госдолга соответствует пределам, установленным Бюджетным кодексом и Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин 13 февраля на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет 1,655 млрд грн, 11 февраля - 1,151 млрд грн, 6 февраля аукцион не состоялся, 4 февраля Минфин привлек 209,266 млн грн. В феврале Минфин намерен провести еще один аукцион по продаже ОВГЗ 25 февраля.

По состоянию на 18 февраля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 266,023 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 160,737 млрд грн, в собственности банков - 80,622 млрд грн, нерезидентов - 12,912 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

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Работа банков в центре Киева приостановлена до стабилизации ситуации

С сегодняшнего дня, 19 февраля, работа отделений банков в центре Киева временно приостановлена до особого распоряжения и до стабилизации ситуации в центре столицы.

«С целью обеспечения требований безопасности отделение «Центральное», расположенное по ул. Крещатик, 7/11, и отделение «Бессарабское», расположенное на Бессарабской пл., 9/1, не работают до особого распоряжения», - говорится в сообщении на сайте «ВТБ Банка».

«UniCredit Bank временно приостановил работу четырех отделений банка в центре Киева – по ул. Крещатик, 8а, бул. Шевченко, 2, ул. Михайловской, 6 и ул. Шелковичной, 13/2», - сообщила УНИАН пресс-служба банка.

«В связи с происходящими в центре Киева событиями обслуживание клиентов временно не производится отделениями по ул. Софиевской, 9а и ул. Ярославов Вал, 7», - говорится в сообщении банка «Надра».

По информации банков, остальные подразделения работают в штатном режиме, банковские операции проводятся без изменений и клиенты могут обращаться в другие отделения.

Банки выразили соболезнования близким погибших и надеются на скорейшее урегулирование конфликта.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих. С вечера и до настоящего времени «Беркут» штурмует Майдан. По данным департамента здравоохранения Киевгорадминистрации на 06:00 сегодняшнего дня, в учреждения здравоохранения за медицинской помощью обратился 351 участник массовых мероприятий, госпитализирован 241 человек, 25 человек погибло.

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Минфин просят изменить порядок отбора банков для выплаты зарплат бюджетникам

Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем «ЕМА» просит Министерство финансов Украины изменить порядок отбора банков Украины для выплаты зарплат бюджетникам, поскольку сертифицированные банки в рамках этого порядка располагают только 15% банкоматно-терминальной сети страны и не способны удовлетворить потребности граждан в полной мере.

Об этом говорится в обращении ассоциации к министру финансов Украины Юрию Колобову, текстом которого располагает УНИАН.

«Шести банкам-эквайрам, включая «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк» и «Дельта Банк», закончившим сертификацию приема многоэмитентной платежной системы при НБУ в качестве платежной организации, принадлежит только 15% банкоматно-терминальной сети страны, поэтому они не способны обеспечить прием платежных карт со 100% удовлетворением потребностей граждан Украины, прежде всего граждан - сотрудников бюджетных учреждений», - говорится в обращении.

Учитывая это, ассоциация по инициативе лидеров платежного рынка предлагает внести ряд изменений в проект приказа Минфина, изменяющего порядок проведения конкурсного отбора банков для выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений, обнародованный на сайте Минфина 6 февраля.

В частности, ассоциация предлагает помимо банков с уставным капиталом на уровне 10 млрд грн или выше, в которых государство прямо и или косвенно владеет 75% уставного капитала и более, допускать к конкурсу банки, выпускающие платежные карты украинских платежных систем.

Ассоциация предлагает считать нарушением конкурсных условий отсутствие статуса члена украинской платежной системы до 1 июля текущего года, невыпуск карт в рамках такой системы до 1 января 2015 года, необеспечение картами всех работников бюджетного учреждения, заключившего договор с банком, - до 1 января 2016 года.

Для банков, получивших статус победителей конкурса после 1 апреля текущего года, ассоциация предлагает считать нарушениями отсутствие статуса члена украинской платежной системы в течение двух кварталов с момента приобретения статуса победителя конкурса, невыпуск карт в рамках системы - в течение четырех кварталов, необеспечение картами всех работников бюджетного учреждения - в течение восьми кварталов.

Также, по мнению ассоциации, существенным тормозом для развития платежной инфраструктуры являются расхождения требований постановления Кабмина №878 об осуществлении расчетов за товары/услуги с использованием платежных средств и норм действующего закона о платежных системах.

«Есть отдельные случаи обращения граждан Украины - пользователей платежных карт в административные суды и прокуратуры о признании постановления Кабмина №878 недействительным по причине несоответствия правовым актам высшей юридической силы и отсутствия фактической возможности использовать платежные карты в 80% субъектов хозяйствования Украины», - отметила ассоциация.

По мнению ассоциации, из постановления Кабмина №878 нужно как минимум исключить требование использовать регистраторы расчетных операций, что позволит расширить перечень субъектов хозяйствования, использующих платежные терминалы.

По прогнозам ассоциации, в случае устранения этих и других юридических коллизий, сеть приема карт платежной системы при НБУ, MasterCard и Visa на территории Украины составит не менее 1,6 млн пунктов приема, что примерно в 8 раз больше, чем на 14 февраля текущего года, поскольку у ведущих банков появится практический интерес обеспечить прием карт этой платежной системы.

Также ассоциация полагает, что в рамках требований НБУ банки пытаются обязать торговцев устанавливать платежные устройства, принимающие карты как минимум трех платежных систем, одной из которых является платежная система, на 100% соответствующая определению Национальной системы массовых электронных платежей.

Ассоциация напомнила, что для развития рынка платежных терминалов системы MasterCard и Visa стимулировали установку терминалов снижением тарифов, а также частично финансировали банки для их установки, что обеспечило наличие в Украине свыше 192 тыс. платежных терминалов для приема карт MasterCard и Visa, в то время как количество платежных терминалов, принимающих карты НСМЭП, не превышает 18 тысяч.

В связи с этим ассоциация просит Минфин обратиться к Нацбанку с просьбой отменить это требование как нарушающее действующее законодательство о платежных системах.

Как сообщал УНИАН, Минфин обнародовал проект приказа, изменяющего порядок конкурсного отбора банков для выплаты зарплаты работникам бюджетных учреждений. Согласно новому порядку, к участию в конкурсе допускаются банки, принадлежащие государству не менее чем на 75%, и уставный капитал которых составляет не менее 10 млрд грн. По мнению банкиров, такие изменения ограничивают конкуренцию на банковском рынке и являются попыткой ввести дискриминационные условия для 99% банков Украины.

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Украинцам обещают вовремя выплатить пенсии

Пенсии и социальные выплаты, запланированные к выплате в феврале, будут обеспечены в срок и в полном объеме.

Об этом заявил, открывая в среду заседание правительства исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов.

«Вопрос выплаты всех социальных платежей – принципиальный, - сказал Арбузов. – Уверяю: все пенсионеры вовремя получат причитающиеся им пенсии. Поручаю министру социальной политики и министру финансов держать этот вопрос на личном контроле».

При этом Арбузов подчеркнул, что на текущий момент задача правительства доказать пенсионерам, что «страна работает, экономика стабильная и социальные обязательства выполняются».

Ранее и.о. главы Пенсионного фонда Украины Василий Кравчук заявлял, что выплата пенсий за февраль профинансирована на 60% - в объеме 12,8 млрд грн при потребности в 21,3 млрд грн.

Вместе с тем, по информации ПФУ, задание по перечислению средств в Пенсионный фонд плательщики единого социального взноса на общегосударственное социальное страхование выполняют неравномерно. Плательщики единого взноса Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Полтавской, Сумской областей, Киева и Севастополя перечислили средств на выплату пенсий в размере 40-45% месячной потребности. Однако в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и в Крыму поступления составляют 24-31% от плана.

Как сообщал УНИАН, в январе 2014 года объем пенсионных выплат составил 21,2 млрд грн, а количество пенсионеров, получающих пенсию и денежную помощь в Украине, составило 13,5 млн человек.

В 2013 году общий объем пенсионных выплат составил 250,4 млрд грн, что на 16,7 млрд грн превысило показатель выплат 2012 года.

Выплата пенсий проходит с 4 по 25 число каждого месяца. В текущем году предусмотрено три этапа повышения минимальной пенсии - с 1 марта при ежегодной индексации, а также с 1 июля и 1 октября - в связи с увеличением прожиточного минимума.

По информации Пенсионного фонда, с 1 декабря 2013 года в Украине проведен перерасчет пенсий 13,2 млн пенсионеров в связи с увеличением размера прожиточного минимума.

Средний размер пенсий в Украине на 1 января 2014 года составлял 1 тыс. 526 грн.

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Доходность еврооблигаций «Украина-14» выросла до рекордных 32%

Доходность еврооблигаций Украины с погашением в 2014 году под влиянием политических событий в стране выросла до 32%, что является максимальным значением за всю историю торгов этими бумагами, сообщил УНИАН руководитель аналитического департамента инвестиционной группы «Арт Капитал» Игорь Путилин.

Эксперт отметил, что политические события в стране затмили вчерашние позитивные новости о выкупе Россией украинских еврооблигаций на 2 млрд долл.

«На рынке еврооблигаций реакция оказалась негативной. Доходность еврооблигаций «Украина-14» выросла с 20% до 32% на сегодня. 32% - это рекорд за всю историю торгов этой бумагой», - сказал Путилин и отметил, что в 2013 году максимальное значение доходности было на уровне 20%.

Доходность по еврооблигациям «Украина-23», как отметил эксперт, выросла меньше - на 1 п.п., а кривая доходности остается инвертированной.

Фондовый рынок Украины, по словам эксперта, изначально также отреагировал на политические события в стране негативно, но ситуация частично стабилизировалась.

«Падение индекса Украинской биржи составило 7%, хотя в последние два часа часть падения уже отыграна и рынок вырос», - добавил Путилин.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих. С вечера и до настоящего времени «Беркут» штурмует Майдан. По данным департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации на 06:00 сегодняшнего дня, в учреждения здравоохранения за медицинской помощью обратился 351 участник массовых мероприятий, госпитализирован 241 человек, 25 человек погибло.

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Доллар вырос до 9 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,9000/8,9900, к 12:00 цены выросли 9,0000/9,0500. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 8,9000/9,0000, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2496/0,2522, к 12:00 цены поднялись 0,2520/34. К закрытию торгов цены упали 0,2491/0,2505. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35.7870 (+0.5370).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3745/1,3770. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,2450/12,3750, к 12:00 цены ушли вверх 12,3700/12,4450. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 12,2285/12,3715.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,9000/8,9900, к 12:00 цены выросли 9,0000/9,0500.

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Ирландская биржа отложила размещение евробондов Украины на $2 млрд

Ирландская фондовая биржа сообщила, что решение от 17 февраля о включении в листинг и размещении дополнительной эмиссии двухлетних еврооблигаций Украины в объеме 2 млрд долл. под 5% годовых с погашением в 2015 году является ошибочным, сообщается на сайте биржи.

«Так как ценные бумаги еще не были выпущены, листинг и допуск к торгам был сделан 17 февраля 2014 года по ошибке и будет происходить при выпуске ценных бумаг», - говорится в сообщении.

Украинские бумаги были включены в листинг 17 февраля. Размещение бумаг было осуществлено по решению правительства Украины в рамках привлечения кредита Российской Федерации, договоренность о котором была достигнута в декабре 2013 года. Общий объем кредита, предполагающего предоставление финансирования в обмен на евробонды Украины, составляет 15 млрд долл.

Решение о дополнительном выпуске бумаг на 2 млрд долл. было принято в конце января. Тогда же ожидалось размещение бондов и привлечение очередного транша российского кредита. Однако отставка правительства и затягивание процесса формирования нового Кабинета министров в Украине обусловили нежелание российской стороны предоставлять финансирование.

Вместе с тем, в понедельник, 17 февраля, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что Россия может выкупить украинские евробонды уже до конца текущей недели. Однако уже в среду, 19 февраля, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что пока вопрос выкупа украинских бумаг остается открытым в связи со значительным обострением внутриполитической ситуации в Украине и ростом насилия в стране.

Эскалация насилия на улицах Киева и других городов Украины также спровоцировала массовый отказ инвесторов от украинских бумаг.

По данным агентства Bloomberg, котировки евробондов Украины-14 к 17:00 среды просели на 3,25 процентных пункта (п.п.), в результате чего их доходность взлетела до исторического максимума - 33,941% годовых.

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Банк «Надра» установил лимит на снятие денег в банкоматах

Входящий в группу крупнейших банк «Надра» временно установил суточный лимит на снятие наличных в банкоматах, сообщается на сайте банка.

«Для предотвращения возможных противоправных действий по отношению к держателям банковских карт банка «Надра», а также для недопущения компрометации банковских карт банка «Надра», сообщаем, что с 19 февраля 2014 года банк устанавливает суточный лимит на снятие наличных денежных средств в собственных банкоматах банка на уровне 4 000 грн по всем типам карт», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, данные меры призваны повысить безопасность обслуживания держателей банковских карт банка и являются временной реакцией на текущую ситуацию.

Как сообщал УНИАН, ранее входящие в группу крупнейших “Альфа-Банк” и “ВТБ Банк” сообщили о временном введении ограничений на снятие наличных денег в банкоматах. Указанные ограничения связаны с активизацией кибермошенников и вводятся для повышения безопасности обслуживания клиентов.

Справка УНИАН. Банк «Надра» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших по объему активов. Основной акционер банка - компания Centragas Holding AG - структура, аффилированная с группой компаний Дмитрия Фирташа Group DF (Австрия, 89,9659% акций банка).

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Европейский инвестиционный банк замораживает деятельность в Украине - СМИ

Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank, EIB), учреждённый странами Европейского союза, с сегодняшнего дня замораживает свою деятельность в Украине, объясняя свои действия обострением политического противостояния и гибелью людей, передает Reuters.

«Поскольку ситуация развивается по столь жестокому сценарию, было бы политически ошибочным сигналом и безответственным... продолжать бизнес в Украине», - приводятся в сообщении агентства слова президента банка Вернера Хойера.

В то же время, по информации агентства, Европейский банк реконструкции и развития заявил, что не приостанавливает операции на Украине, но сконцентрируется на помощи частному сектору, а не госучреждениям.

Также сообщается, что, согласно заявлению Еврокомиссии, страны ЕС надеются согласовать точечные санкции в отношении лиц, ответственных за насилие на Украине, уже в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих. С вечера и до настоящего времени «Беркут» штурмует Майдан.

По данным департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации на 06:00 сегодняшнего дня, в учреждения здравоохранения за медицинской помощью обратился 351 участник массовых мероприятий, госпитализирован 241 человек, 25 человек погибло.

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Украина возглавила рейтинг самых худших развивающихся рынков в мире - СМИ

Украина возглавила рейтинг самых худших развивающихся рынков (emerging markets) в мире, составленном аналитиками немецкого Deutsche Bank.

Об этом сегодня сообщила польская Puls Biznesu.

"По мнению экспертов банка, инвесторы решительно изменили подход к emerging markets и теперь отчетливо предпочитают страны, которые проводят реформы, и держатся вдали от тех, где даже нет шансов на изменения. К последним они причислили Украину, Турцию, Аргентину и Южно-Африканскую республику", - отмечает издание.

Аналитики отметили, что проблемы Украины связаны с необходимостью внешнего финансирования из-за привязанного и завышенного курса национальной валюты, большого дефицита в торговле и низких валютных резервов.

Специалисты банка также обратили внимание на трудную ситуацию России, модель развития которой за счет энергоносителей исчерпал себя, а реформы после последних выборов прекратились.

"В то же время России, несмотря на небольшое оживление и прогресс в борьбе с инфляцией все еще необходимы приватизация и улучшение условия ведения экономической деятельности", - считают они.

Deutsche Bank лучше всех из развивающихся рынков оценил реформы в Мексике, Китае и Индии.

УНИАН