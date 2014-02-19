Анонс на 20 февраля

* Круглый стол журнала «Деньги» на тему: «Авторынок-2014: вызовы, возможности, перспективы», посвященный вызовам, возможностям и перспективам авторынка в Украине.

* Пресс-конференция Украинского кредитно-рейтингового агентства (UCRA) и Независимой Ассоциации Банков Украины (НАБУ), посвященная презентации проекта «Исследование прозрачности банков Украины». Участники: Станислав Дубко, генеральный директор “Украинского кредитно-рейтингового агентства”; Сергей Мамедов, исполнительный директор Независимой Ассоциации Банков Украины, председатель правления АБ "Укргазбанк"; Виктор Стеценко, заместитель руководителя Программы USAID "Развитие финансового сектора”.

* Пресс-конференция, посвященная оценке перспектив рынка картофеля овощей и борщового набора Украины в сезонах 2013/14 и 2014/15. Участники: автор проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" А.Ярмак, руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Т.Гетьман, президент Украинской ассоциации производителей картофеля А.Синенко.