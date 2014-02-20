ТОП-10 (20 февраля)

«Газпром» нашел гигантские запасы нефти на Сахалине

Гривня упала до 9,1 грн/долл.

Украинские акции на Варшавской бирже за день потеряли почти 5%

В украинских подземных хранилищах накоплено 11,5 млрд кубометров газа

Американский фонд Franklin Templeton скупил треть гособлигаций Украины - СМИ

Банковская система Украины работает в штатном режиме, заявляет НБУ

«Энергоатом» намерен привлечь кредит на 40 млн долл.

«Донбассэнерго» хочет привлечь кредит в размере 130 млн грн

Украина в январе сократила производство стали на 13,5%

Движение поездов в западном направлении восстановлено

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«Газпром» нашел гигантские запасы нефти на Сахалине

Проведенная в 2013 г. доразведка газоконденсатного Южно-Киринского месторождения (проект «Сахалин-3») обнаружила на нем большие запасы нефти.

Ранее запасы по категории C1 + C2 «Газпром» оценивал в 563,9 млрд куб. м газа и 71,7 млн т конденсата. Теперь к этому добавилось 464 млн т нефти (С1 + С2), до 131 млн т увеличились запасы конденсата, а запасы газа возросли до 682 млрд куб. м, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к одному из подрядчиков «Газпрома» из числа проводивших доразведку.

В декабре начальник департамента «Газпрома» по добыче газа, конденсата и нефти Всеволод Черепанов информировал, что разведочное бурение в 2013 г. показало наличие на Южно-Киринском месторождении не только нового газа, но и значительных запасов нефти и что утвердить новые запасы планируется в марте.

Крупных нефтяных месторождений в России не открывалось давно. По данным Роснедр, из вновь открытых в 2013 г. самое крупное имело запасы всего 12 млн т, почти в 40 раз меньше, чем найдено на Южно-Киринском — оно вообще может оказаться крупнейшим на шельфе России.

«Газпром» называл Южно-Киринское месторождение основной ресурсной базой для завода «Владивосток СПГ». Начать добычу газа и запустить завод планировалось одновременно — в 2018 г. В 2020 г. завод по плану должен производить 10 млн т СПГ, для чего ему потребуется примерно 13 млрд куб. м газа. К этому моменту Южно-Киринское планировалось вывести на пик добычи — 11,4 млрд куб. м в год. Но в последнем проспекте «Газпрома» к евробондам говорится, что теперь месторождение планируется запустить только в 2019 г., а выход на пиковую добычу газа, которая теперь оценивается в 16 млрд куб. м в год, ожидается в 2023-2024 гг.

На «Сахалине-3» у «Газпрома» есть еще два газовых месторождения: Киринское (запасы — 162,5 млрд куб. м) и Мынгинское (20 млрд), на пике они должны давать 8-9 млрд куб. м в год. Но газом с них «Газпром» должен снабжать Дальний Восток, где потребление, по оценке компании, к 2020 г. возрастет до 9-10 млрд куб. м. Часть сахалинского газа «Газпром» планирует поставлять по трубе в Китай, рассказывали в компании. Других ресурсов у «Газпрома» в регионе нет.

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Гривня упала до 9,1 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 9,0000/9,1000, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Цены на российскую валюту поднялись – 0,2505/25, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,3345/12,4735. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3705/07 (среда - 1,3755/57).

Как сообщал УНИАН, вчера на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,9000/8,9900, к 12:00 цены выросли - 9,0000/9,0500.

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Украинские акции на Варшавской бирже за день потеряли почти 5%

Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка WIG Ukraine на фоне разразившегося вновь насилия на улицах украинских городов завершил вчерашние торги снижением на 4,7%, достигнув нового исторического минимума на уровне 420,82 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, индекс, который начал восстанавливаться после обновления исторического минимума в конце прошлой недели, вчера потерял 2,4%.

Вчерашнее падение имело место на фоне роста основных индикаторов польского фондового рынка на около 0,5%.

Среди входящих в украинский индекс 11 компаний подорожали только спекулятивные бумаги Agroton: на +27% - до 4,6 злотых за штуку (1 долл. = 3 злотых), что в тоже время почти на 90% дешевле, чем в первый день торгов.

Акции других компаний подешевели от около 1,6 до 6 процентов.

Больше всех потеряли в цене бумаги IMC (-6%), Astarta (-5,9%) и Kernel (-4,6%).

Объемы сегодняшних торгов акциями украинских эмитентов составил около 7 млн долл.

Как сообщал УНИАН, WIG Ukraine на прошлой неделе достиг новых исторический минимум на уровне 433,49 пунктов, но завершил торги пятницы выше этого уровня, а в понедельник продемонстрировал более 3% рост.

Запущенный в мае 2011 года украинский индекс с базовых тысячи пунктов закончил 2012 год 25% минусом, а годом ранее просел на 35,5%.

На Варшавской бирже котируются бумаги 13 компаний из Украины, две из которых на альтернативной площадке для меньших эмитентов - NewConnect. Первая компания из Украины вышла на польский рынок в 2006 году, а последним дебютантом стал Сereal Planet, которая вышла на альтернативный рынок ВФБ в декабре прошлого года.

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В украинских подземных хранилищах накоплено 11,5 млрд кубометров газа

В украинских подземных хранилищах газа по состоянию на 20 февраля накоплено порядка 11,5 млрд кубометров газа, сообщил в ходе селекторного совещания в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины министр Эдуард Ставицкий.

«В ПХГ по состоянию на сегодняшнее утро находится 11,5 млрд кубометров газа», - сказал министр.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе совещания, участие в котором приняли руководители предприятий топливно-энергетического комплекса страны, отмечалось, что система энергоснабжения потребителей работает стабильно. Внештатных ситуаций, по словам руководителей предприятий, не зафиксировали.

Кроме того, в рамках совещания был поднят вопрос оплаты оставшейся части долга за потребленный газ между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, отвечая на вопрос о том, как скоро может быть возвращен весь объем задолженности, Ставицкий подчеркнул, что на данный момент переговоры о долге продолжаются. При этом Ставицкий не раскрывал никаких деталей переговорного процесса.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на середину января в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины находилось 13,1 млрд кубометров газа, что было на 5% меньше показателей в январе 2013 года.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 14 февраля погасила долг перед российским газовым монополистом компанией «Газпром» в размере 1,471 млрд долл. за природный газ, потребленный в 2013 году и частично в 2014 году.

Общий долг НАК «Нафтогаз Украины» за поставленный российский газ в 2013 году и январе 2014 года составляет 3,292 млрд долл.

В начале февраля «Нафтогаз» обратился к предприятиям теплокоммунэнерго с просьбой погасить долг в размере 27 млрд грн за потребленный газ, в противном случае компания грозила блокировкой счетов злостных неплательщиков. В середине февраля НАК ограничил поставки голубого топлива в 11 областей Украины.

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Американский фонд Franklin Templeton скупил треть гособлигаций Украины - СМИ

Американский инвестиционный фонд Franklin Templeton стал крупнейшим кредитором Украины в результате приобретения государственных облигаций в четвертом квартале прошлого года, передает Bloomberg.

По информации агентства, объем госдолга Украины под контролем фонда в четвертом квартале 2013 года вырос на 252 млн долл. по номинальной стоимости - до 3,8 млрд долл. С учетом вложений европейских партнеров фонда, вложения оцениваются в 6,4 млрд долл., что составляет более чем треть внешних валютных облигаций Украины.

«Украинские ценные бумаги вчера стали предметом стремительной распродажи на опасениях, что страна погружается в пучину гражданской войны, обострившейся после столкновений между полицией и участниками антиправительственных активистов, в результате которых погибли по меньшей мере 25 человек», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что доходность по облигациям правительства на 1 млрд долл. со сроком погашения в июне 2014 года выросла на 19 п.п. - до 42% и рост продолжается.

"Украина выбрала сомнительный маршрут, и с точки зрения иностранных держателей облигаций это та точка, где необходимо определить источники внешней финансовой поддержки", - приводятся в сообщении слова стратега развивающихся рынков в Seaport Group LLC Майкла Роша.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за декабрь 2013 года выросла на 4,335 млрд долл., или на 6,31%, - до 73,078 млрд долл., в целом за 2013 год - на 8,583 млрд долл., или на 13,31%.

Прямой государственный долг правительства Украины в декабре вырос на 3,332 млрд долл., или на 5,87%, - до 60,050 млрд долл. (479,976 млрд в гривневом эквиваленте) и достиг 82,17% общей суммы государственного и гарантированного государством долга.

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Банковская система Украины работает в штатном режиме, заявляет НБУ

Банковская система Украины, несмотря на сложную политическую ситуацию, продолжает работать в штатном режиме, говорится в сообщении Национального банка Украины.

«Несмотря на сложную политическую ситуацию в стране, региональные подразделения и управления Национального банка Украины продолжают работать в штатном режиме. Структурные подразделения ведомства продолжают выполнять свои функциональные обязанности, а Национальный банк - свои конституционные функции», - говорится в сообщении.

Читайте такжеБанк «Надра» установил лимит на снятие денег в банкоматахТакже отмечается, что регулятор осуществляет как выполнение текущих задач, связанных с мониторингом и контролем ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках, так и обеспечивает стабильность банковской системы в целом.

«Национальный банк имеет разветвленную систему территориальных управлений и структурных подразделений, что позволяет учреждению проводить постоянный мониторинг и контроль ситуации. Все платежи в системе СЭП проходят в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 19 февраля работа отделений банков в центре Киева временно приостановлена до особого распоряжения и до стабилизации ситуации в центре столицы. По информации банков, остальные подразделения работают в штатном режиме, банковские операции проводятся без изменений и клиенты могут обращаться в другие отделения.

Сегодня о решении перевести все отделения банка в Киеве на сокращенный режим работы сообщил UniCredit Bank, объясняя свои действия сложившейся обстановкой.

В штатном режиме работают все подразделения «ПриватБанка», кроме нескольких отделений в эпицентре конфликтов, и банк рекомендовал гражданам из соображений безопасности использовать дистанционные сервисы, позволяющие проводить операции, не выходя из дома и офиса.

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«Энергоатом» намерен привлечь кредит на 40 млн долл.

Национальная акционерная энергетическая компания «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, намерена привлечь кредитную линию на 40 млн долл. сроком на 1 год.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на официальном портале «Государственные закупки».

Конечный срок подачи заявок – 24 марта 2014 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в январе 2014 года компания «Энергоатом» привлекла у Государственного экспортно-импортного банка Украины кредит в размере 40 млн долл.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

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«Донбассэнерго» хочет привлечь кредит в размере 130 млн грн

Одна из крупнейших энергоснабжающих компаний Украины «Донбассэнерго», 60,77% государственного пакета акций которой в августе приобрела донецкая компания «Энергоинвест Холдинг», намерена привлечь кредит на сумму 130 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, данные кредитные средства компания планирует привлечь сроком на 3,5 года.

Конечный срок подачи конкурсных предложений – 24 марта 2014 года.

Цель привлечения кредитных средств компания не называет.

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Как ранее сообщал УНИАН, в июне 2013 года «Донбассэнерго» привлекло у «Ощадбанка» кредит на 1,337 млрд грн.

В конце января текущего года Кабинет министров решил продать 25% + 1 акцию компаний «Донбассэнерго».

Также в январе Кабинет министров Украины одобрил увеличение затрат на модернизацию энергоблока №12 Старобешевской теплоэлектростанции, входящей в состав энергоснабжающей компании «Донбассэнерго», на 33% - до 959,297 млн грн.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Бизнесмен Игорь Гуменюк является мажоритарным акционером Energoinvest Holding B.V., которой принадлежит 91% компании «Энергоинвест Холдинг».

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Украина в январе сократила производство стали на 13,5%

Украинские металлурги в январе 2014 года по сравнению с январем прошлого года сократили производство стали на 13,5% - до 2,490 млн тонн, сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

Согласно сообщению, по итогам января т.г. лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай с показателем 61,573 млн тонн (снижение на 3,2% к январю 2013 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (9,401 млн тонн, +6,1%), США (7,328 млн тонн, -0,5%), Индия (6,954 млн тонн, аналогично 2013 году), Россия (5,935 млн тонн, +4,1%), Южная Корея (6,040 млн тонн, +1,9%), Германия (3,663 млн тонн, +2,2%), Турция (2,829 млн тонн, -0,9%) и Бразилия (2,738 млн тонн, -1,4%).

В целом в январе 2014 г. по сравнению с январем прошлого года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, сократили производство стали на 0,4% - до 129,8 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, украинские металлурги по итогам 2013 года сократили производство стали на 0,5% по сравнению с 2012 годом - до 32,824 млн тонн, сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой продукции.

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Согласно данным Государственной службы статистики, по итогам 2013 года в Украине производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось на 6,1% по сравнению с 2012 годом - до 16,066 млн тонн. Также за этот период было произведено 17,104 млн тонн стальных полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, что на 4,4% больше показателя за 2012 год.

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Движение поездов в западном направлении восстановлено

Сегодня в 14.00 восстановлено движение поездов на участках Южной железной дороги Тетерев-Коростень и Хмельницкий-Жмеринка в связи с окончанием восстановительных путевых работ на гонках Малин-Пенизевичи и Корживцы-Деражня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ”Укрзализныци”.

”Поезда из Киева в направлении Западной Украины отправляются по графику, их возвращено на привычные маршруты. Так, с соблюдением графика движения отправлены, например, поезда № 99 Киев-Ужгород (время отправления 15:22 ) и № 141 Киев-Львов (время отправления 15:52 ) и другие ”, - говорится в сообщении.

Также осуществляется курсирование поездов в направлении Киева, которые ранее задерживались на станциях Львовской железной дороги из-за осложнения в движении.

”Поезда западного направления тоже курсируют по привычным маршрутам, однако прибудут в столицу с задержками ориентировочно около 10 часов”, - говорится в сообщении.

УНИАН