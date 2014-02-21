ТОП-10 (21 февраля)

Украина отказалась от выпуска евробондов на $2 млрд для привлечения российского кредита

S&P снова понизило долгосрочные рейтинги Украины

У Нацбанка достаточно ресурсов для поддержания ликвидности банков – глава НБУ

Отток инвестиций из развивающихся стран достиг рекорда - Всемирный банк

«Данон» намерен закрыть киевский завод «Галактон»

Нацбанк вдвое снизил требования к обязательным резервам

Минфин РФ подтвердил заморозку кредитования Украины

«Ощадбанк» временно ограничил снятие наличных для клиентов других банков

Доходность украинских евробондов выросла до исторического максимума

США установили предварительную пошлину на импорт труб из Украины

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Украина отказалась от выпуска евробондов на $2 млрд для привлечения российского кредита

Украина отказалась от выпуска евробондов на 2 млрд долл., ранее планируемых к размещению на Ирландской фондовой бирже в рамках привлечения очередного транша российского кредита, но исключенных из официального листинга биржи сразу же после обострения политической ситуации в стране.

Об этом говорится в сообщении биржи, опубликованном на официальном сайте.

«Несмотря на одобрение и публикацию Центробанком Ирландии проспекта эмиссии евробондов от 17 февраля, эмитент этим сообщением подтвердил, что бумаги выпускаться не будут», - говорится в сообщении биржи.

Решение о дополнительном выпуске бумаг на 2 млрд долл. было принято в конце января. Тогда же ожидалось размещение бондов и привлечение очередного транша российского кредита. Однако отставка правительства и затягивание процесса формирования нового Кабинета министров в Украине обусловили нежелание российской стороны предоставлять финансирование.

Вместе с тем, в понедельник, 17 февраля, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что Россия может выкупить украинские евробонды уже до конца текущей недели. Тогда же Украина разметила бумаги на Ирландской фондовой бирже, сообщившей о включении украинских бумаг в официальный листинг.

Однако уже в среду, 19 февраля, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока вопрос выкупа украинских бумаг остается открытым в связи со значительным обострением внутриполитической ситуации в Украине и ростом насилия в стране. В тот же день Ирландская фондовая биржа сообщила, что решение от 17 февраля о включении в листинг и размещении дополнительной эмиссии двухлетних еврооблигаций Украины в объеме 2 млрд долл. под 5% годовых с погашением в 2015 году было ошибочным, и отменила листинг и допуск к торгам по евробондам.

Такое решение наряду с эскалацией конфликта стало дополнительным фактором массовой продажи украинских бумаг на мировых финансовых рынках. По информации агентства Bloomberg, доходность украинских бумаг подскочила до исторического максимума сначала в 33,9%, а потом и до 42%.

Кроме того, стало известно, что украинскими бумагами интересуются преимущественно рыночные спекулянты. В частности, один из крупнейших инвестиционных фондов США Franklin Templeton, оперирующий пенсионными активами и государственными долговыми бумагами разных стран и выкупивший в августе текущего года пятую часть прямого внешнего долга Украины, осуществил еще одну сделку по покупке украинских государственных евробондов и стал крупнейшим кредитором Украины, сконцентрировав в своих руках 6,4 млрд долл. прямого государственного долга страны, что составляет около четверти всего суверенного государственного долга. По данным Государственной службы статистики, внешний долг правительства в декабре вырос на 1,965 млрд долл., или 7,58%, - до 27,901 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, договоренность о предоставлении Украине кредита со стороны Российской Федерации в объеме 15 млрд долл. была достигнута на встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича в декабре 2013 года. Первый транш в объеме 3 млрд долл. Украины получила в конце декабря 2013 года.

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S&P снова понизило долгосрочные рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CCС" с "ССС+" на фоне эскалации политической нестабильности, сообщает Прайм со ссылкой на сообщение агентства.

В то же время, Standard & Poor's подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг страны в иностранной валюте на уровне "С", а также долгосрочный и краткосрочный рейтинги в национальной валюте - на уровне "B-/B".

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У Нацбанка достаточно ресурсов для поддержания ликвидности банков – глава НБУ

У Нацбанка есть ресурсы для обеспечения бесперебойного подкрепления банков денежными средствам

Национальный банк Украины обладает достаточными ресурсами для предоставления банкам ликвидности, для того чтобы они своевременно выполняли обязательства перед своими клиентами, говорится в сообщении главы Нацбанка Игоря Соркина.

«Мы работаем над дополнительными инструментами предоставления своевременной ликвидности банкам для того, чтобы они своевременно выполняли свои обязательства перед клиентами. У Национального банка достаточно ресурсов для обеспечения бесперебойного подкрепления банков денежными средствами в национальной валюте на всей территории Украины», - сказал Соркин.

По его словам, главный приоритет Национального банка - защита интересов вкладчиков и стабильность банковской системы Украины.

Глава Нацбанка также отметил, что, несмотря на сложные условия, Национальный банк Украины и банковская система работают в обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, с 19 февраля работа отделений банков в центре Киева временно приостановлена до особого распоряжения и до стабилизации ситуации в центре столицы. По информации банков, остальные подразделения работают в штатном режиме, банковские операции проводятся без изменений и клиенты могут обращаться в другие отделения.

20 февраля о решении перевести все отделения банка в Киеве на сокращенный режим работы сообщил UniCredit Bank, объясняя свои действия сложившейся обстановкой.

В штатном режиме работают все подразделения «ПриватБанка», кроме нескольких отделений в эпицентре конфликтов, и банк рекомендовал гражданам из соображений безопасности использовать дистанционные сервисы, позволяющие проводить операции, не выходя из дома и офиса.

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Отток инвестиций из развивающихся стран достиг рекорда - Всемирный банк

Всемирный банк зафиксировал рекордный отток инвестиций из развивающихся стран в январе. Данный показатель составил $12,2 млрд. Об этом говорится в февральском докладе Всемирного банка Financial markets outlook.

Показатель является рекордным, учитывая его значения с августа 2011 года. При этом объем произошедшего оттока инвестиций на $2,8 млрд меньше оттока за весь 2013 год, когда с развивающихся рынков было выведено около $15 млрд, передает «Газета.Ru».

Эксперты Всемирного банка оценили отток с рынка суверенных облигаций развивающихся стран по итогам января текущего года в $4,6 млрд. По мнению Всемирного банка причиной увеличения оттока явился страх инвесторов перед возможными рисками. «Результатом стала масштабная распродажа рисковых активов», — говорится в докладе.

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«Данон» намерен закрыть киевский завод «Галактон»

Один из крупнейших производителей молочной продукции в Украине «Данон Украина» решил перенести производственные мощности из Киева, где работает принадлежащий группе завод «Галактон», в Кременчуг и Херсон, сообщила пресс-служба компании.

«Группа компаний «Данон» в Украине приняла решение перенести свои производственные мощности из Киева в Кременчуг и Херсон… Производственные мощности «Галактона» будут размещены на заводах «Кремез» (г. Кременчуг) и «Данон Днепр» (Херсон)», - сказано в сообщении.

Причиной такого решения стала невозможность дальнейшего расширения киевского завода, который сегодня оказался «в гуще жилых кварталов». При этом в компании отметили, что завод «Галактон» будет продолжать работу до мая 2015 года, а во время реструктуризации, которая будет длиться 15 месяцев, «Данон» предложит сотрудникам завода комплексную программу содействия трудоустройству, включающую возможности перехода внутри компании, переквалификацию и индивидуальные консультации тем, кто примет решение покинуть компанию.

Справка УНИАН. Группа компаний Danonе - один из крупнейших в мире производителей молочных продуктов, работающая в Украине с 1998 года. С июня 2010 года, в результате объединения компаний Danonе и Unimilk, в компанию Danonе-Unimilk вошли три завода - «Данон-Днепр» (Херсон), «Галактон» (Киев) и «Кремез» (Кременчуг). Компания представляет продукцию ТМ «Актимель», «Активиа», «Растишка», «Даниссимо», «Живинка», «Веселый пастушок», «Биобаланс», «Тема», «Простоквашино», «Галактон», «Актуаль», «Смешарики».

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Нацбанк вдвое снизил требования к обязательным резервам

Национальный банк Украины с целью создания условий для своевременного выполнения банками обязательств перед вкладчиками, принял дополнительные меры для поддержания ликвидности банковской системы, в частности, вдвое сократил норматив резервирования средств на отдельном корсчете – с 40 до 20%, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, данная мера содержится в постановлении правления НБУ №86 от 21 февраля.

«Повышенный эмоциональный фон в стране вызывает ситуативное увеличение спроса на ликвидные средства, в том числе на наличные. С целью создания условий для стабильной деятельности банков и своевременного выполнения ими законных требований вкладчиков и других кредиторов, Национальный банк Украины принял дополнительные меры по поддержанию ликвидности банковской системы», - говорится в сообщении регулятора.

Таким образом, согласно постановлению, сумма средств, которые банки не могли использовать для текущих потребностей, уменьшается вдвое.

Постановление также предусматривает уменьшение минимального ежедневного объема обязательных резервов с 60% до 50% от их объема и отмену с 21 февраля ограничений относительно количества возможных обращений банков за кредитами рефинансирования овернайт. До принятия постановления № 86 банки могли обратиться в Нацбанк по кредитам рефинансирования овернайт под обеспечение не более двух раз в неделю, по кредитам овернайт без обеспечения - не более одного раза в неделю.

По словам директора генерального департамента денежно-кредитной политики Елены Щербаковой, нормы постановления позволят создать для банковской системы дополнительные буферы ликвидности.

"За счет этого в краткосрочной перспективе банки смогут эффективно нивелировать эмоциональные рыночные всплески, в том числе связанные с ситуативным ростом спроса на наличные средства. В дальнейшем новые возможности могут быть использованы банками для активизации своей кредитной деятельности", - цитирует пресс-служба слова Щербаковой.

Она также отметила, что принятые решения соответствуют рекомендациям международных финансовых организаций, в том числе МВФ, по совершенствованию операционной структуры монетарной политики и механизмов регулирования денежно-кредитного рынка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины обладает достаточными ресурсами для предоставления банкам ликвидности, для того чтобы они своевременно выполняли обязательства перед своими клиентами, говорится в сообщении главы Нацбанка Игоря Соркина.

«Мы работаем над дополнительными инструментами предоставления своевременной ликвидности банкам для того, чтобы они своевременно выполняли свои обязательства перед клиентами. У Национального банка достаточно ресурсов для обеспечения бесперебойного подкрепления банков денежными средствами в национальной валюте на всей территории Украины», - сказал Соркин.

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Минфин РФ подтвердил заморозку кредитования Украины

Россия решила отложить выделение второго транша кредита Украине в размере двух миллиардов долларов до стабилизации политической обстановки в стране. Об этом глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил в интервью Bloomberg, передает Лента.ru.

Он отметил, что в сложившейся ситуации неясно, как кредитные ресурсы будут использоваться и возвращаться. «Нужно дождаться прояснения и стабилизации ситуации», — сказал Силуанов.

Заявление министра финансов стало первым официальным подтверждением того, что Москва отложила выделение кредитов Киеву. По этому вопросу 19 февраля высказывался также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, но он не смог уточнить, принято ли решение о заморозке кредитования Украины.

Первые сообщения о том, что Россия, возможно, приостановила выделение займов Киеву, появились 19 февраля. В этот день Ирландская фондовая биржа (ISE), где размещаются украинские гособлигации, отменила принятое за два дня до этого решение о листинге бондов Украины. Руководство площадки объяснило, что 17 февраля бумаги были зарегистрированы по ошибке. 21 февраля на бирже появилось сообщение, что листинг отменили, так как украинские власти отказались от выпуска бондов.

Москва планировала выделить Украине второй транш в размере двух миллиардов долларов в ближайшие дни. Решение об отмене финансирования было принято на фоне столкновений оппозиционеров с правоохранителями в Киеве, в которых погибли 77 человек.

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«Ощадбанк» временно ограничил снятие наличных для клиентов других банков

Государственный «Ощадбанк» работает в обычном режиме, не снижал и не планирует снижать размеры лимитов по снятию наличных с платежных карт для своих клиентов, но временно установил лимит на снятие наличных для клиентов других банков в размере 500 гривень, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

«Банк не снижал и не планирует снижать размеры лимитов по снятию наличных с платежных карт своих клиентов. Единственное ограничение, которое на сегодняшний день временно было установлено, - лимит на снятие наличных для клиентов других банков в размере 500 гривень, что обусловлено увеличением спроса со стороны населения на наличные средства», - говорится в сообщении банка.

По информации банка, его отделения по всей стране работают по обычному графику, за исключением двух киевских отделений, расположенных в самом центре города, которые временно закрыты. Банк выполняет все свои обязательства перед клиентами своевременно и в полном объеме.

Также сообщается, что для бесперебойного обеспечения банкоматной сети наличными инкассация банка работает в усиленном режиме, а более 10 тыс. терминалов финучреждения, установленные в торгово-сервисных предприятиях, принимают к оплате карты международных платежных систем и национальную карту. Специалисты банка прилагают максимум усилий для того, чтобы клиенты не испытывали никаких неудобств в получении банковских услуг.

Как сообщал УНИАН, ряд банков в Украине установили временные ограничения на снятие наличности в банкоматах. В частности, на текущей неделе о таких ограничениях сообщили банки «Надра», UniCredit Bank, «Альфа-Банк», «ВТБ Банк» и «ПриватБанк». По информации банкиров, ограничения в банкоматах связаны с активизацией кибермошенников, а технические проблемы с платежными терминалами и банкоматами обусловлены перегрузкой сети.

Согласно заявлению Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «ЕМА», введение банками ограничений на снятие наличности в банкоматах в последнее время обусловлено мерами по предупреждению мошенничества, наиболее распространенным видом которого в Украине является банкоматный скимминг – считывание информации с платежной карты при помощи специальных накладок на банкомат.

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Доходность украинских евробондов выросла до исторического максимума

Доходность десятилетних украинских суверенных евробондов со сроком погашения в 2023 году выросла до исторического максимума в 10,32% при ставке купона при размещении бумаг в 7,5%-7,6%, сообщает РИА-Новости.

«Доходность выпуска с погашением в 2023 году по состоянию на 15.36 (по московскому времени, 13.36 по киевскому - УНИАН) опустилась до 10,32%», - сообщает агентство.

В феврале 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%, а в апреле - на 1,25 млрд долларов США с доходностью 7,5%.

В то же время, ранее исторический максимум был установлен и для евробондов со сроком погашения в июне 2014 года. Процентная ставка по займу, по данным агентства Bloomberg, выросла до рекордных 42%.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 февраля Украина отказалась от выпуска евробондов на 2 млрд долл., ранее планируемых к размещению на Ирландской фондовой бирже в рамках привлечения очередного транша российского кредита, но исключенных из официального листинга биржи сразу же после обострения политической ситуации в стране.

Кроме того, стало известно, что украинскими бумагами интересуются преимущественно рыночные спекулянты. В частности, один из крупнейших инвестиционных фондов США Franklin Templeton, оперирующий пенсионными активами и государственными долговыми бумагами разных стран и выкупивший в августе текущего года пятую часть прямого внешнего долга Украины, осуществил еще одну сделку по покупке украинских государственных евробондов и стал крупнейшим кредитором Украины, сконцентрировав в своих руках 6,4 млрд долл. прямого государственного долга страны, что составляет около четверти всего суверенного государственного долга.

По данным Государственной службы статистики, внешний долг правительства в декабре вырос на 1,965 млрд долл., или 7,58%, - до 27,901 млрд долл.

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США установили предварительную пошлину на импорт труб из Украины

Крупнейший в Украине производитель трубной продукции трубно-колесная компания «Интерпайп» с 18 февраля будет поставлять трубы в США по предварительной антидемпинговой пошлине в 5,31%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, такое решение приняло Министерство торговли США по антидемпинговому расследованию на поставку труб.

Согласно постановлению министерства, на импорт труб нефтегазового сортамента из Украины устанавливается предварительная антидемпинговая пошлина.

«Таким образом, с 18 февраля «Интерпайп» будет поставлять в США трубы с пошлиной в размере 5,31%», - говорится в сообщении "Интерпайпа".

Объявленный министерством торговли США уровень пошлин на импорт труб из ряда стран является предварительным решением по антидемпинговому расследованию, начавшемуся в июле 2013 года, против производителей труб из Филиппин, Индии, Кореи, Саудовской Аравии, Тайваня, Таиланда, Турции, Вьетнама и Украины. Окончательное решение по делу будет оглашено ориентировочно 15 августа 2014 года.

«Интерпайп» продолжает сотрудничать с уполномоченными органами США по антидемпинговому расследованию. Компания остается надежным партнером для клиентов в США, и мы продолжим поставлять им высококачественную трубную продукцию нефтегазового сортамента», – цитирует пресс-служба коммерческого директора «Интерпайпа» Фади Храйбе.

Напомним, в июле 2013 года Министерство торговли США начало торговое расследование по обвинению производителей из Украины и восьми других стран в поставках на американский рынок стальных труб для нефтегазовой промышленности по несправедливо низким ценам.

Ранее американские металлурги, включая металлургический гигант - компанию U.S. Steel Corp, подали ходатайство в Комиссию США по международной торговле с просьбой провести расследование факта наличия демпинга при импорте труб из Украины, Индии, Филиппин, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Тайваня, Таиланда, Турции, Вьетнама.

Их действия были обусловлены поведением производителей стали и труб из развивающих стран - падение мировых цен на сталь заставило их более агрессивно сбывать свою продукцию в США.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2013 году сократила производство стальных труб и профилей по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 17,3% - до 1,813 млн тонн.

Справка УНИАН. «Интерпайп» – компания, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

УНИАН

