В России посчитали, что Олимпиада обошлась всего в 3,5 млрд долл.

Представители российского высшего руководства не считают, что бюджет грандиозного проекта Сочи-2014 был завышен. Основные издержки взяли на себя частные инвесторы, утверждает официальная Москва.

Вице-премьер России Дмитрий Козак на брифинге в столице зимних Олимпийских игр ответил на вопрос о реальных затратах на их организацию.

Западные СМИ настаивают, что они обошлись в 50 миллиардов долларов, однако в правительстве РФ опровергают подобные суммы.

"Я уже говорил о том, что на модернизацию города было направлено 50 миллиардов рублей. Мы говорили перед сессией МОК в Гватемале, что наша цель - создать на единственной субтропической территории в нашей стране курорт мирового класса, так что большинство денег было направлено на инфраструктуру", - рассказал Козак.

"Если говорить о бюджете Олимпийских игр, то инвестиции составили порядка 3 миллиардов долларов США. Имею в виду инвестиционные затраты. В 2007 году спортивные объекты у нас были только на бумаге, так что в основном строили все с нуля. Меньше половины средств на сооружения было направлено из федерального бюджета, в большинстве использовались частные средства. Все отели, все объекты горного кластера возведены за счет внебюджетных источников. Так что реальная цена Олимпиады для российских налогоплательщиков – 3,5 миллиарда долларов США", - резюмировал российский вице-премьер, передает «Зеркало недели».

Напомним, авторитетное издание Bloomberg в одном из своих материалов предположило, что в ближайшие годы расходы на Сочи-2014 будут расти, ведь грандиозную инфраструктуру надо поддержививать в надледащем состоянии, а на это уйдет много средств.

Отметим, что закрытие Игр состоится 23 февраля. Специалисты предполагают, что церемония будет такой же грандиозной и затратной, как и торжественное открытие Олимпиады.