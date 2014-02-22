Исландия отказалась от планов вступления в Евросоюз

Правительство Исландии поддержало предложение главы МИД страны Гуннара Браги Свенссона окончательно отказаться от планов присоединения к Евросоюзу. Как сообщает 22 февраля Исландская государственная теле- и радиовещательная служба, инициатива была одобрена большинством членов правящей коалиции в пятницу вечером. Решено было также отказаться от проведения обещанного правительством референдума по вопросу о том, стоит ли государству продолжать переговоры с ЕС, передает ИТАР-ТАСС.

Подобное решение не является неожиданным. Переговоры между Исландией и Евросоюзом были заморожены больше года тому назад. Пришедшее к власти в апреле правительство правоцентристов открыто заявило о том, что не поддерживает проект присоединения к евросообществу, который пытались реализовать их предшественники - социалисты.

В сентябре МИД Исландии распустил 10 переговорных групп, консультационный комитет и национальную делегацию, которые в последние четыре года занимались вопросами, связанными с возможностью вступлением страны льдов в ЕС.

Несколько дней назад правительству был также представлен 800-страничный доклад, подготовленный местным Институтом экономических исследований, в котором дана оценка нынешнего положения дел в Евросоюзе и потенциальных последствий, которые для Исландии имело бы присоединение к нему.

Эксперты указывают, что в настоящий момент евроинтеграция невыгодна для страны и могла бы нанести сильнейший удар по исландской рыболовецкой отрасли и фермерским хозяйствам.

Согласно опросам общественного мнения более 60% 320-тысячного населения Исландии выступает против евроинтеграции.

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