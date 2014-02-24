ТОП-10 (24 февраля)

ЕС готов дать Украине 20 млрд евро после формирования нового Кабмина

Минфин подсчитал, что Украине нужно $35 млрд помощи

Банкиры заявляют, что оснований для панических настроений на рынке нет

В Украине снизился объем освоенных капинвестиций

Россия снова высказала претензии к качеству украинских продуктов

Индекс Украинской биржи вырос на 15%, индекс ПФТС - на 13%

Кубив планирует пригласить в Украину миссию МВФ для переговоров

Украина выплатила $59,6 млн по евробондам 2011 года

Минфин выплатил 921,8 млн грн по НДС-облигациям 2010 года

Риск дефолта по еврооблигациям Украины снизился до 46%



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ЕС готов дать Украине 20 млрд евро после формирования нового Кабмина

Евросоюз готов дать Украине 20 миллиардов евро финансовой помощи на проведение реформ после того, как в Киеве появится новое правительство.

Об этом в эфире "ТСН-Тыждень" заявил председатель комитета иностранных дел Европейского парламента Элмар Брок.

"Мне кажется, что будет 20 миллиардов евро на столе на проведение реформ, и эту поддержку можно будет предоставить немедленно, для предотвращения дефолта", - заверил Брок.

Он добавил, что украинцам не стоит бояться, что страна останется один на один с дефолтом.

По словам Брока, помощь ЕС пойдет на "создание лучших экономических условий для экономического будущего, чтобы подготовить страну к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС".

Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел Великобритании и Германии договорились поддержать новое правительство Украины и способствовать выделению финансирования от Международного валютного фонда, написал глава МИД Великобритании Вильям Хейг в Twitter.

"Договорился сегодня с министром иностранных дел Штайнмаером поддержать новое правительство в Украине и помочь с получением жизненно необходимого финансирования от МВФ", - сообщил он.

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Минфин подсчитал, что Украине нужно $35 млрд помощи

Министерство финансов Украины оценивает плановый объем макрофинансовой помощи для Украины в течение 2014-2015 годов в 35 млрд долл., говорится в заявлении Минфина, текстом которого располагает УНИАН.

Как сообщается, Минфин предложил международным партнерам провести донорскую конференцию с участием Евросоюза, США, МВФ, других стран и международных финансовых организаций о выделении помощи на модернизацию и проведение реформ в Украине, а также на реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС.

По информации Минфина, плановый объем макрофинансовой помощи для Украины может составить около 35 млрд долл. в течение 2014-2015 годов, получение кредита предполагается в течение ближайших 1-2 недель от государств-партнеров (Польша, США).

Также сообщается, что за два последних дня проведены консультации и встречи с послами ЕС, США, других стран и финансовыми организациями относительно срочного получения Украиной макрофинансовой помощи.

Минфин сотрудничает с Верховной Радой Украины и координатором правительства Александром Турчиновым. «Мы вместе работаем над предотвращением каких-либо недоразумений и обеспечиваем стабильную работу финансовой системы Украины», - говорится в заявлении.

Глава Минфина выразил глубокие соболезнования близким и родственникам погибших людей. «Самопожертвование наших соотечественников является бесценным подвигом для Украины и всех ее граждан! Я верю, что оно не пройдет даром и Украина достойно оценит подвиг своих героев!» - сказано в заявлении.

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Банкиры заявляют, что оснований для панических настроений на рынке нет

Ассоциация «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС) по результатам анализа макроэкономических показателей и текущих тенденций на денежно-кредитном рынке считает, что на сегодня отсутствуют объективные основания для распространения панических настроений среди населения и субъектов хозяйствования, сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации.УКБС аргументирует свою позицию позитивными тенденциями в банковской системе, в том числе снижением доли валютных кредитов и объемов международных займов, снижением проблемной задолженности.

Банкиры призывают не поддаваться паническим настроениям и воздержаться от покупки иностранной валюты с целью спекуляций и накопления, а также от досрочного снятия депозитов. Предыдущий опыт, как напомнила ассоциация, наглядно демонстрирует, что такое поведение вредит, прежде всего, самим вкладчикам.

УКБС считает, что в условиях достаточной ликвидности банковской системы и с учетом действующей системы гарантирования вкладов для стабилизации банковской системы достаточно будет предупредительных мер Нацбанка.

По информации УКБС, международные финансовые институты подтвердили готовность оказать срочную финансовую помощь Украине.

С учетом мирового опыта и предложений УКБС, поданных в Нацбанк и парламент, предполагающих повышение ликвидности и упрощение процедур рефинансирования банков, обеспечение своевременных расчетов между субъектами хозяйствования, бесперебойной работы банкоматов, а также недопущения спекулятивных операций на валютном рынке и оттока капитала за границу, ситуация стабилизируется.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих, в результате чего за три дня погибло 82 человека, 622 обратились за медицинской помощью.

20 февраля Верховная Рада приняла постановление о выводе внутренних войск и подразделений «Беркута» из правительственного квартала, в результате вывода войск было установлено перемирие.

21 февраля президент Янукович и лидеры оппозиции в присутствии представителей ЕС и Российской Федерации договорились о парафировании соглашения по урегулированию кризиса, предполагающего возврат к конституции 2004 года и проведение досрочных выборов президента до декабря 2014 года.

Активисты «Правого сектора» заявили о намерении возобновить вооруженные противостояния в случае, если президент не подаст в отставку до 10-00 утра следующего дня. Принятые Радой законы в рамках соглашения по урегулированию кризиса не были подписаны президентом ни в этот день, ни на следующий.

22 февраля Верховная Рада Украины конституционным большинством голосов приняла постановление о самоустранении президента от выполнения конституционных обязанностей и проведения 25 мая внеочередных выборов. Также парламент избрал председателем Верховной Рады Александра Турчинова, на которого с 23 февраля возложены обязанности президента Украины.

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В Украине снизился объем освоенных капинвестиций

Объем освоенных капитальных инвестиций в Украине по итогам 2013 года снизился на 11,1% по сравнению с 2012 годом - до 247,892 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в 2013 году по сравнению с 2012 годом наибольший рост капинвестиций зафиксирован в Луганской области – на 42,6%, до 11,111 млрд грн, Винницкой области – на 13%, до 5,758 млрд грн, Севастополе - на 8,3%, до 2,186 млрд грн, Житомирской области - на 5,3%, до 2,755 млн грн, Николаевской области - на 5,2%, до 4,604 млрд грн

Из общего объема капитальных инвестиций наибольшая сумма была направлена в виде инвестиций в материальные активы - 237,577 млрд грн, из них на капремонт - 16,904 млрд грн.

Основным источником капитальных инвестиций традиционно являются собственные средства предприятий и организаций - 157,122 млрд грн, или 63,4% общего объема инвестиций, кредиты банков и другие займы - 36,650 млрд грн, или 14,8%.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года объем освоенных капитальных инвестиций в Украине составил 263,73 млрд грн, что на 8,3% больше показателя 2011 года.

По итогам 2011 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 259,932 млрд грн, что на 22,4% больше показателя за 2010 год.

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Россия снова высказала претензии к качеству украинских продуктов

Россельхознадзор выразил обеспокоенность по поводу способности Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины в связи с политическими изменениями в стране контролировать качество продуктов, поступающих на российский рынок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства по итогам телефонных переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с председателем Госветфитослужбы Украины Владимиром Горжеевым.

"Данкверт, принимая во внимание ранее произошедшие на территории Украины вспышки африканской чумы свиней, а также необходимость неукоснительного обеспечения безопасности украинской пищевой продукции, поступающей на российский рынок, выразил серьезную обеспокоенность относительно дееспособности ветеринарной службы Украины в связи с политическими изменениями, повлекшими ослабление ряда национальных властных структур", - говорится в сообщении

В свою очередь, Горжеев заверил Данкверта в том, что Госветфитослужба сохранила полный контроль в сфере своих государственных полномочий, в том числе по предотвращению распространения африканской чумы свиней. Стороны обсудили возможность проведения регионализации по этому заболеванию на территории Украины. Решено вернуться к обсуждению этого вопроса в практическом ключе после встречи Данкверта с руководством ветеринарной службы Беларуси. Встреча состоится сегодня в Брянске.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля глава Министерства сельского хозяйства России Николай Федоров в кулуарах съезда фермеров заявил журналистам, что РФ готовится к возможному прекращению поставок продуктов из Украины. По его словам, Россия сможет компенсировать возможную остановку поступления продовольственных товаров из Украины в условиях массовых волнений в стране, которые начали оказывать влияние на экономические процессы, за счет импорта из других государств.

Российский министр отметил, что потери в этой связи могут быть большими для украинских сельхозпроизводителей, так как они поставляют в Россию значительный объем продукции - на 70 млрд руб. в год (около 2 млрд. долл.).

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Индекс Украинской биржи вырос на 15%, индекс ПФТС - на 13%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 24 февраля, вырос на 15,21% – до 1046,6 пунктов, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 36,796 млн грн, из них на фондовом рынке – 27,884 млн грн, на срочном рынке – 8,912 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Енакиевского металлургического завода (+29,8%), «Азовстали» (+24,59%).

Индекс ПФТС по итогам торгов вырос на 13,05% – до 355,91 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 320,404 млн грн.

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Кубив планирует пригласить в Украину миссию МВФ для переговоров

Новоназначенный председатель Национального банка Украины Степан Кубив планирует пригласить миссию Международного валютного фонда для переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Кубив отметил, что есть вопросы, на которые хочет получить ответ общество и рядовые граждане.

“Первые шаги - это знакомство. Второй шаг, который будет, - это будут квалифицированные вопросы по золотовалютным резервам, структуре их”, - сказал Кубив.

По словам председателя НБУ, он уже имел беседу, и будут приглашены представители миссии Международного валютного фонда “относительно встречи, продолжения, соответственно, переговоров об открытии новой программы, которая необходима по состоянию на сегодня”.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году в Украине работали несколько миссий МВФ, однако ни один из визитов не привел к возобновлению кредитования экономики Украины в рамках программы stand-by объемом около 15 млрд долларов.

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Украина выплатила $59,6 млн по евробондам 2011 года

Министерство финансов Украины осуществило выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2011 года выпуска в сумме 59,625 млн долл. США, сообщается на сайте Минфина.

По информации министерства, купон выплачен по облигациям внешнего госзайма на 1,5 млрд долл. с погашением в 2021 году, выпущенным в феврале 2011 года по ставке 7,95% годовых.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в 2013 году выросла на 8,583 млрд долл., или на 13,31%, - до 73,078 млрд долл. (584,114 млрд в гривневом эквиваленте).

Минфин оценивает общие выплаты по госдолгу в 2014 году за счет средств госбюджета на уровне 140,337 млрд грн, при этом Украина намерена взять в долг в 2014 году еще 163,501 млрд грн на внутреннем и внешнем рынках.

По графику прогнозных платежей Минфина, Украина полностью погасит действующие внутренние и внешние кредиты (займы) через 26 лет, в 2040 году. Наибольшая нагрузка, или 75% платежей, приходится на первые пять лет - с 2014 по 2018 год.

Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" устанавливает предельный уровень госдолга на 2014 год на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

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Минфин выплатил 921,8 млн грн по НДС-облигациям 2010 года

Министерство финансов Украины осуществило выплату 921,841 млн грн в счет погашения и обслуживания облигаций внутреннего госзайма, выпущенных в 2010 году для возмещения НДС, сообщается на сайте министерства.

«Министерство финансов Украины 24 февраля 2014 года своевременно и в полном объеме осуществило очередную амортизационную выплату по погашению и обслуживанию облигаций внутреннего государственного займа, выпущенных в 2010 году для возмещения налога на добавленную стоимость», - говорится в сообщении Минфина.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины в 2010 году выпустило облигации внутреннего государственного займа на 16,441 млрд грн для погашения задолженности по возмещению НДС, которая накопилась за 2009 год.

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Риск дефолта по еврооблигациям Украины снизился до 46%

Стоимость страховки за риск (кредитно-дефолтные свопы CDS) по займам Украины снизилась до 946 базовых пунктов с 1220 пунктов по состоянию на 21 февраля, говорится в сообщении аналитической компании CMA.

Текущий уровень CDS означает, что стоимость страховки от дефолта по облигациям для инвесторов, владеющим украинскими обязательствами на 10 млн долл., подешевела на 274 тыс. долл. в год, что удешевляет стоимость займов для Украины.

По данным компании, риск дефолта по еврооблигациям Украины по состоянию на 24 февраля снизился до 46,42%, тогда как 21 февраля это показатель составлял 55,22%.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля стоимость страховки за риск (кредитно-дефолтные свопы CDS) по займам Украины выросла до 1299 базовых пунктов максимального значения с конца 2009 года.



УНИАН

