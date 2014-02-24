Папа Римский создает министерство финансов Ватикана

Папа Римский Франциск постановил создать в Ватикане новое министерство, которое будет заниматься административными делами и экономикой карликового государства, сообщает Reuters со ссылкой на официальных представителей Ватикана.

Ведомство возглавит австралийский кардинал Джордж Пелл. Также сообщается, что для обеспечения надзора будет назначен аудитор.

В частности, APSA, ранее занимавшееся финансами папского престола, будет преобразовано в центральный банк Ватикана. Пока что это никак не скажется на статусе нынешнего Банка Ватикана (Института религиозных дел), пояснили агентству.

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Новое министерство будет образовано в том числе вследствие скандала, произошедшего в главном банковском подразделении Ватикана в январе.

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