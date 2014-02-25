ТОП-10 (25 февраля)

Россия готова выделить $2 млрд Украине, но ждет ясности по Кабмину

«Нафтогаз» выплатил «Газпрому» $1,68 млрд долга

Валютные резервы НБУ могут снизиться до 12-15 млрд долл. – эксперт

Нацбанк ведет переговоры с возможными кредиторами Украины

В МВФ рассказали, когда планируют начать переговоры с Украиной

Исторический рекорд: Доллар на межбанке стоит почти 10 гривень

Китай будет судиться с Украиной за невыполнение контракта по поставке зерна на 3 млрд долл.

ЕС может предоставить Украине первый транш помощи уже в марте

В Украине сократились долги по зарплате

Прибыль банков Украины за месяц выросла на 40%

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Россия готова выделить $2 млрд Украине, но ждет ясности по Кабмину

Россия готова выделить следующий транш финансовой помощи Украине еще на 2 млрд долларов, но ждет ясности по составу правительства страны и его программе.

Об этом заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, сообщает РИА Новости.

«Около двух миллиардов следующий транш, готов. Но мы не знаем, кто наш партнер, не знаем, какое правительство и какая у него программа», - сказал Улюкаев.

Он отметил, что российские власти взяли паузу, чтобы проследить за развитием ситуации в Украине.

«Если мы видим негативное развитие событий для нас, мы будем защищать свои интересы», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, договоренность о предоставлении Украине кредита со стороны Российской Федерации в объеме 15 млрд долл. была достигнута на встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича в декабре 2013 года. Первый транш в объеме 3 млрд долл. Украины получила в конце декабря 2013 года.

23 февраля российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия подождет с покупкой еврооблигаций Украины, пока в этой стране не будет сформировано новое правительство и экономическая политика.

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«Нафтогаз» выплатил «Газпрому» $1,68 млрд долга

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выплатила российскому газовому монополисту «Газпрому» 1,68 млрд долл. из общего долга за потребленный газ в 3,3 млрд долл., сформированного в 2013 и частично в 2014 году.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий в интервью Коммерсант-Украина.

«По состоянию на вчера из 3,3 млрд долл. мы заплатили 1,68 млрд долл.», - сказал министр.

По его словам, полностью погасить задолженность мешает сложность с платежами жилищно-коммунального хозяйства. «Они не выдерживают никакой критики, о чем я неоднократно заявлял на заседании Кабмина. Практически платежи за газ со стороны теплокоммунэнерго остановлены. Вопрос даже не в политической ситуации в стране, а в том, что представители ЖКХ в своих муниципалитетах совершенно разбаловались и уже полтора года просто не хотят зимой платить за газ. Хотя деньги на другие траты у них находятся. Тепло в домах, конечно, есть, но деньги за потребляемый газ нам не выплачивают. Это необходимо изменить», - подчеркнул министр.

По словам Ставицкого, исправить ситуацию может теплоэнергетический рынок, когда «тепло будет продаваться по рыночным ценам, на тех условиях, как это происходит в странах Евросоюза».

«В Европе нет понятия "кубические метры", нет понятия "киловатт-час". Все приведено к одной единице - килоджоуль, то есть к цене энергии. И нам надо переходить к этой системе», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» 14 февраля погасила долг перед российским газовым монополистом компанией «Газпром» в размере 1,471 млрд долл. за природный газ, потребленный в 2013 году и частично в 2014 году. В начале февраля «Нафтогаз» обратился к предприятиям теплокоммунэнерго с просьбой погасить долг в размере 27 млрд грн за потребленный газ, в противном случае компания грозила блокировкой счетов злостных неплательщиков. В середине февраля НАК ограничил поставки голубого топлива в 11 областей Украины.

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Валютные резервы НБУ могут снизиться до 12-15 млрд долл. – эксперт

Валютные резервы Нацбанка могут в ближайшее время снизиться до 12-15 млрд долл., что приведет к падению курса гривни до прогнозируемых на конец года 10 грн за доллар, отметил в своем комментарии в социальной сети Facebook управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

«Денег от России ждать уже не приходится, а долг за газ остался. Денег от Запада до президентских выборов (25 мая) тоже может не поступить. Поэтому валютные резервы НБУ имеют шансы упасть до 12-15 млрд долл. Курс гривни за это время скорее всего достигнет 10 грн/долл.», - отметил Найман.

При этом он обратил внимание, что разговоры властей о дефолте Украины выглядят справедливыми лишь отчасти. «Нашли же на проведение досрочных президентских выборов почти 2 млрд грн. Да и долговая нагрузка на государство в первом квартале незначительная. CDS (стоимость страховки за риск) на украинские еврооблигации упали до 946 пунктов, почти на треть лучше, чем было неделей ранее. Неплохо. Правда, этот уровень все еще намного выше значений января», - подчеркнул эксперт.

Кроме того, комментируя назначение нового главы Национального банка, отметил, что кандидатура Степана Кубива в целом устраивает рынок. «Степан Кубив стал новым главой НБУ. Человек опытный в финансах и честный. Так что ждем интересных и полезных для Украины изменений в центробанке в части валютной и денежной политики. Ну а пока его главной задачей является восстановление нормальной работы украинской банковской системы», - сказал Найман.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 февраля 2013 года составили 17,805 млрд долл., что на 12,8%, или на 2,611 млрд долл., меньше показателя на 1 января в 20,416 млрд долл.

21 февраля служба кредитных рейтингов Standard & Poor's понизила долгосрочный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «ССС+» до «ССС», что связано с ожиданием дефолта правительства Украины по обязательствам в иностранной валюте. При этом негативный прогноз по рейтингам отражает возможность понижения долгосрочных суверенных кредитных рейтингов Украины с вероятностью по меньшей мере один к трем в ближайшие 12 месяцев, если станет понятно, что «дефолт почти неизбежен».

Также Standard & Poor's прогнозирует дальнейшую девальвацию гривни и снижение курса гривни к доллару до 10 грн/долл. до конца 2014 года.

24 февраля Рада своим решение уволила с должности бывшего главу НБУ Игоря Соркина и назначила на эту должность народного депутата Украины от партии «Батькивщина» Степана Кубива.

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Нацбанк ведет переговоры с возможными кредиторами Украины

Ситуация в Национальном банке Украины контролируемая, заявил журналистам новоизбранный председатель НБУ Степан Кубив и призвал украинцев не поддаваться на ажиотаж.

Как сообщил председатель НБУ, вчера во время встречи с руководителем миссии МВФ в Украине обсуждался вопрос о возобновлении программ для Украины.

По словам Кубива, МВФ готов сотрудничать с Украиной, и выдвинул ряд требований. «Сегодня ведутся переговоры со всеми возможными кредиторами, которые могут помочь Украине и на уровне европейских кредиторов. С МВФ мы говорим об изменении инвестиционного климата, чтоб в Украину пришли инвесторы, которые поверят в стабильность», - сказал он.

Также Кубив сообщил, что сегодня планирует подписать постановление, которое позволит банкам, имеющим проблемы с ликвидностью, использовать инструментарий помощи со стороны МВФ для стабилизации ситуации. «Имея гривни, евро или доллары на депозите - не нужно торопиться разрывать соглашение, потому что пик роста курса доллара на сегодня уже максимальный - не поддавайтесь на ажиотаж!», - призвал глава НБУ граждан.

Кубив добавил, что на сегодня НБУ выполняет все внешние обязательства перед кредиторами, коммерческие банки и платежная система в целом работают в обычном режиме, и регулятор применил некоторые действия в отношении коммерческих банков для обеспечения возврата вкладов и уверенности людей.

При этом глава Нацбанка добавил, что самое страшное, что могло произойти с депозитами - уже произошло, и принятые вчера и сегодня решения НБУ позволяет стабилизировать ситуацию и прогнозировать курс доллара. Положительные изменения в политике, возобновление переговоров с европейскими и мировыми лидерами и, самое главное, вера людей - позволит стабилизировать ситуацию в Украине в целом.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Верховная Рада уволила Игоря Соркина с должности председателя Нацбанка и назначила на эту должность народного депутата от “Батькивщины” Степана Кубива, замглавы парламентского комитета по финансам и банковской деятельности.

Соркин возглавлял Нацбанк с декабря 2012 года.

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В МВФ рассказали, когда планируют начать переговоры с Украиной

Международный валютный фонд готов начать переговоры с Украиной в части оценки экономической ситуации в стране и поисков путей выхода из кризиса сразу же, как только будут назначены переговорщики с украинской стороны. Об этом в интервью журналистам заявила директор–распорядитель Фонда Кристин Лагард, сообщается на официальном сайте Фонда.

«Мы конечно надеемся, что если ситуация уляжется и мы получим переговорщиков, поскольку мы должны с кем-то общаться, мы будем готовы к совместной работе, готовы помочь с диагнозом текущей ситуации, которая заметно ухудшилась в последние несколько недель», - цитирует Лагард департамент внешних связей МВФ. – «Причем мы готовы оценить ситуацию не только с гуманитарной точки зрения, но и с экономической, прежде чем мы сможем сыграть некую катализирующую роль, которую МВФ в принципе играет в таких ситуациях».

При этом Лагард подчеркнула, что Украина является членом МВФ, и МВФ готов в полном объеме выполнить свои функции, в том числе по поддержке страны. «Если украинские власти обратятся в Фонд за помощь – неважно, будет ли это совет или финансовая поддержка с обсуждением экономических реформ, мы, конечно, будем к этому готовы», - подчеркнула директор-распорядитель Фонда.

При этом, отвечая на вопрос о том, есть ли у Фонда достаточного ресурсов для помощи в том числе и Украине, Лагард подчеркнула, что Фонд располагает многими инструментами помощи, однако многое будет зависеть от собственно запросов украинской власти.

Как сообщал УНИАН, новоназначенный председатель Национального банка Украины Степан Кубив планирует пригласить миссию Международного валютного фонда для переговоров. Первыми шагами должно стать знакомство, а потом – квалифицированные дискуссии по золотовалютным резервам и их структуре.

В 2013 году в Украине работали несколько миссий МВФ, однако ни один из визитов не привел к возобновлению кредитования экономики Украины в рамках программы stand-by объемом около 15 млрд долларов.

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Исторический рекорд: Доллар на межбанке стоит почти 10 гривень

Котировки по доллару на межбанке снова растут

Как сообщает udinform, котировки по доллару США сейчас составляют 9,85/9,98 грн.

Евро выросло до отметки 13,72 грн.

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Китай будет судиться с Украиной за невыполнение контракта по поставке зерна на 3 млрд долл.

Китай подал в Лондонский международный арбитражный суд иск к Украине на возмещение убытков на сумму 3 млрд долл.

Сумма в 3 млрд долл. была предоставлена Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) для закупки зерновых с дальнейшей их поставкой в Китай.

Об этом говорится в сообщении первого заместителя главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадия Москаля.

«…Вопреки договоренностям, Китаю было продано зерна на сумму только 153 млн долларов», - сказано в сообщении.

При этом, в обход договоренностей с Китаем, но на китайские деньги, по данным Москаля, ГПЗКУ поставила в Эфиопию зерновые на 28 млн долл., в Монако – на 14 млн долл., в Саудовскую Аравию – на 7 млн долл., Иран – на 24 млн долл., Кению – на 11 млн долл., на Филиппины – на 1,5 млн долл., в Швейцарию – на 61,9 млн долл., в Египет – на 26,3 млн долл. и сирийским повстанцам – на 325 тыс. долл.

Ссылаясь на таможенные документы, Москаль сообщает, что закупки зерновых в Украине осуществлялись ГПЗКУ как для выполнения китайского контракта, а впоследствии получателем зерновых становилась не китайская компания или указанные ею предприятия. При этом китайская компания-оператор ССЕС, которой, согласно кредитному договору, украинская корпорация должна была поставлять зерно, получила только 180 тыс. тонн продукции.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году ГПЗКУ и Экспортно-импортный банк Китая договорились о предоставлении украинской корпорации кредита в размере 3 млрд долл., которые планировалось направить на форвардные и спотовые закупки зерна для дальнейшей поставки в Китай. Первый транш в размере 1,5 млрд долл. компания получила в начале 2013 года. Вторая половина кредита, согласно договору, является товарной и Украина обязана на 1,5 млрд долл. закупить китайские товары.

По словам первого заместителя главы правления ГПЗКУ Роберта Бровди, к 3 декабря 2013 года корпорация экспортировала в Китай 1,5 млн тонн зерновых.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,461 млн тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – 2,380 млн тонн зерновых грузов в год.

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ЕС может предоставить Украине первый транш помощи уже в марте

Для получения поддержки в ЕС новым украинским властям необходимо как можно скорее провести переговоры о получении кредитов в Международном валютном фонде.

Первый транш финансовой помощи Украине от Европейского союза может быть согласован уже в марте, сказал журналистам в Страсбурге еврокомиссар по бюджету Януш Левандовский, передает РИА Новости.

"Мы в состоянии оказать (Украине) макроэкономическую поддержку. Вначале речь шла о 60 миллионах евро, сейчас речь идет о сумме свыше 1 миллиарда евро. Мы сможем это сделать при условии, что будем знать, что они сделают с государственными финансами", - сказал еврокомиссар журналистам в Страсбурге.

По его словам, для получения поддержки в ЕС новым украинским властям необходимо как можно скорее провести переговоры о получении кредитов в Международном валютном фонде (МВФ). "Если бы результат был достигнут, то в марте могли бы быть согласованы первые транши помощи", - сказал Левандовский.

Он добавил, что 1 апреля представители ЕС обсудят возможную помощь Украине от отдельных государств и европейских финансовых институтов. В частности, по словам еврокомиссара, Украина могла бы рассчитывать на дешевые кредиты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Ранее представитель ЕК заявил журналистам, что Евросоюз работает над международным пакетом финансовой поддержки для Украины как на краткосрочную, так и на среднесрочную и долгосрочную перспективы при условии реформ в стране. Еврокомиссия рассматривает возможность оказания помощи совместно с международными финансовыми институтами, такими как МВФ, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), ЕБРР.

По информации агентства Рейтер, Евросоюз предлагает организовать конференцию доноров для финансовой помощи Украине и координирует мероприятия по оказанию экономической помощи Украине с США, Японией, КНР, Канадой и Турцией.

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В Украине сократились долги по зарплате

Задолженность по заработной плате в Украине в январе незначительно сократилась до 807,9 млн грн против 808,1 млн грн по состоянию на 1 января 2014 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом 55,4% объема задолженности зафиксировано на экономически активных предприятиях. Наибольший объем задолженности - в промышленности - 366 млн грн. В январе этот показатель вырос на 22 млн грн. Причем основную долговую нагрузку несут предприятия перерабатывающей промышленности, задолжавшие работникам по состоянию на 1 февраля 331,4 млн грн.

Наименьший объем задолженности – в сфере искусства, спорта и развлечений – 524 тыс. грн.

В региональном разрезе наибольший объем задолженности по зарплате остается в Киевской области – 147,3 млн грн, Донецкой области – 96,7 млн грн и в Харьковской области – 84,7 млн грн. Наименьший объем задолженности – в Черновицкой области – 171 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, общий показатель задолженности по зарплате в Украине на 1 января 2014 года составил 808,2 млн грн. Киевская область, по состоянию на 1 января 2014 года, сохранила свое лидерство по объему задолженности по заработной плате, незначительно сократив долг до 147 млн грн со 149 млн грн на 1 декабря 2013 года. На втором месте по объемам долгов была Донецкая область (задолженность составляла 115,4 млн грн), на третьем – Харьковская область (74,3 млн грн). Наименьший объем задолженности в декабре 2013 года был в Ривненской области (900 тыс. грн) и Черновицкой области (100 тыс грн).

Вчера, 24 февраля, исполняющий обязанности вице-премьер-министра Украины Александр Вилкул в рамках своих полномочий дал поручение Министерству инфраструктуры Украины, Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, "Укрзализнице" и "Укравтодору" прекратить любые платежи, кроме платежей по выплате заработной платы.

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Прибыль банков Украины за месяц выросла на 40%

Прибыль банковской системы Украины за январь 2014 года составила 810 млн грн, что на 230 млн грн, или на 39,66%, больше показателя за аналогичный период прошлого года в 580 млн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины. По информации регулятора, в январе 2014 года по сравнению с началом года доходы банков выросли на 1,987 млрд грн, или на 14,89%, - до 15,331 млрд грн, расходы — на 1,757 млрд грн, или на 13,77%, - до 14,521 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года.

В 2012 году банки получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.

По состоянию на 1 февраля 2014 года лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности имел 181 банк, в том числе один - лицензию санационного банка.