Анонс на 26 февраля

* Пресс-конференция: "Предприниматели созывают Форум Украинского Бизнеса". Представители украинского бизнеса, считая своим общественным долгом участие в преодолении общественно-политического и социально-экономического кризиса в Украине, начали организацию Форума украинского бизнеса. С соответствующим заявлением оргкомитет Форума обратится к и.о. Президента Украины, Председателю Верховной Рады Украины А.Турчинову. Участники пресс-конференции: Леонид Козаченко, председатель Оргкомитета, президент ВОО «Украинская аграрная конфедерация», председатель Совета предпринимателей при КМУ; Вячеслав Быковец, ген.директор Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины; Игорь Колиушко, председатель правления Центра политико правовых реформ. В оргкомитет Форума вошли руководители бизнес-ассоциаций, охватывающих ключевые области экономики, политические и общественные деятели.

* Состоится III Голландско-украинский форум тепличной индустрии "Прибыльное тепличное производство. Инвестиции в персонал и технологии". Докладчики: президент Ассоциации «Теплицы Украины» Евгений Чернышенко, зам.министра аграрной политики и продовольствия Украины Александр Сень, руководитель группы по системам растениеводства и земледелия Департамента тепличного овощеводства Университета Вагенинген Эрик Поот, консультант по овощеводству VEK Adviesgroep BV Паскаль ван Урс, директор ИТИ Агро Сергей Сидоров, консультант по овощеводству AIMC Алекс ван Винден, представитель ГринПортХолланд Интернешнл/Людвиг Свенссон Ольга Шоломова. Вопросы: Украинский тепличный сектор: итоги 2013 года, факторы развития и потребности отрасли. Государственная стратегия развития тепличного сектора Украины, достигнутые результаты и государственная поддержка сектора. Аспекты энергоэффективности тепличного сектора Украины. Украинский тепличный сектор: возможности для технологического усовершенствования и др.

* Состоится расширенное заседание Федерации работодателей города Киева при участии руководства Федерации работодателей Украины и руководителей киевских предприятий. В заседании примут участие: председатель Федерации работодателей города Киева Андрей Антонюк, зам.председателя Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, председатель наблюдательного совета ПАО «Киевэнерго» Иван Плачков, глава Украинской строительной ассоциации Лев Парцхаладзе и еще более 40 руководителей известных киевских предприятий - столичных работодателей, частности КП «Киевский метрополитен», ОАО «Киевметрострой», ОАО «Киевгорстрой-2», ОАО «Фармак», ЗАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ», ПАО «Оболонь» ОАО «Стройиндустрия», ОАО «Укрпластик», ЗАО «Фанплит» и др. На заседании будут рассматриваться вопросы: О последствиях социально-политического кризиса, тотального недоверия людей к органам государственной власти, длительной рецессии экономики, падения промышленного производства и влияние этих факторов на возможное закрытие киевских предприятий, потерю рабочих мест и вынужденные увольнения работников; О сегодняшних случаях захвата и блокирования работы предприятий под видом революционных беспорядков; О провокационных заявлениях/призывах неизвестных о сомнительности права на собственность субъектов малого и среднего бизнеса; как обеспечить безопасную и нормальную жизнь людей, как создать надлежащие условия для нормальной и безопасной работы предприятий в условиях новой Конституции и стремительно меняющегося законодательства Украины?; О требованиях столичных работодателей относительно первых шагов и задач новой проевропейской власти и правительства; О создании реального антикоррупционного органа и горячей линии совместно с представителями Евромайдана, власти и работодателями.

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