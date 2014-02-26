Компания «Укрпластик» вошла в ТОП-30 мировых производителей гибкой упаковки

Об этом агентству УНИАН сообщила пресс-служба компании со ссылкой на исследование, проведенное рейтинговым агентством Plimsoll.

«Мы стабильно входим в ТОП-20 ведущих европейских компаний по производству гибких упаковочных материалов. Теперь, по версии рейтингового агентства Plimsoll, «Укрпластик» признан одним из крупнейших производителей данного профиля в мире. Это качественно новый уровень развития отечественной упаковочной отрасли и позитивный сигнал рынка для нас», - прокомментировала результаты исследования председатель правления компании Ирина Мирошник.

Согласно сообщению, анализ мирового рынка гибкой упаковки включал оценку деятельности 104 компаний-производителей гибкой упаковки. После изучения ключевых финансовых и производственных показателей деятельности 104 компаний, в рамках исследования был составлен специальный отчет, который отражает текущую ситуацию в мировой упаковочной индустрии и прогнозирует основные тренды следующего года.

Справка УНИАН. ОАО «Укрпластик» - один из крупнейших в Восточной Европе производителей гибких упаковочных материалов для пищевой, табачной, косметической, фармацевтической и других отраслей. Компания основана в 1927 году. Поставляет гибкие упаковочные материалы и упаковку компаниям России, Украины, других стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, а также Северной и Южной Африки.

Уставной капитал компании по состоянию на конец 2012 года составлял 244,4 млн грн.

В 2012 году «Укрпластик» сократил чистую прибыль на 32% - до 81,72 млн грн. Чистый доход компании в 2012 году вырос более чем на 14% - до 1,281 млрд грн.

Рейтинговое агентство Plimsoll основано в 1987 году. Является одним из лидеров в предоставлении отраслевых отчетов и финансовых анализов по всему миру. Агентство предоставляет услуги по анализу эффективности бизнеса, а также регулярно составляет отраслевые отчеты и прогнозы развития отдельных отраслей экономики и компаний, работающих на конкретном рынке.